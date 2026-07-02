CLI v1.0.0
全新的命令行工具，用于一键创建预先配置好的 HeroUI Native + Expo Router 项目 —— Expo SDK 56、React Native 0.85、Uniwind，所有 peer 依赖均已就绪，并提供两套起始模板（单页面与 Tabs）。
2026 年 6 月 4 日
🎉 全新的 CLI ——
create-heroui-native-app —— 现已成为启动 HeroUI Native 项目最快捷的方式。一条命令即可生成一个完整的 Expo Router 应用，内置 HeroUI Native、Uniwind、Tailwind CSS、所有必需的 peer 依赖以及 Provider 包装，无需再手动配置
global.css、
metro.config.js 或
app/_layout.tsx。
快速开始
随后启动开发服务器：
到此为止。如需完整流程，请直接阅读快速开始指南。
起始模板
CLI 自带两套模板。可在交互式选择器中选择，或通过命令行参数跳过提示：
|参数
|模板
|说明
--expo
expo
|单页面 Expo Router 应用，含 HeroUI
Button 演示。
--expo-tabs
expo-tabs
|含两个 Tabs（
Button +
Card 演示）的 Expo Router 布局。
你将得到什么
每个生成的项目都已预先配置：
- Expo SDK 56 + Expo Router，并启用类型化路由
- React 19.2 + React Native 0.85.2 + Hermes v1（SDK 56 默认启用）
- HeroUI Native：在
app/_layout.tsx中由
HeroUINativeProvider与
GestureHandlerRootView包裹
- Uniwind + Tailwind CSS：通过
metro.config.js与
global.css完成接入
- 所有 HeroUI Native 必需的 peer 依赖已锁定到兼容版本：
react-native-reanimated、
react-native-gesture-handler、
react-native-worklets、
react-native-safe-area-context、
react-native-svg、
tailwind-variants、
tailwind-merge
- 内置
react-native-screens，让 HeroUI 的遮罩组件（
Dialog、
Menu、
Popover、
Select、
BottomSheet、
Toast）开箱即用
@expo/metro-runtime（SDK 56 上 Expo Router 需要的 peer 依赖）
- 仅使用
babel-preset-expo的
babel.config.js（worklets 已由该 preset 处理）
- 启用
strict: true与
@/*路径别名的 TypeScript 配置
CLI 参考
|选项
|说明
[project-name]
|要创建的目录名。未提供时会进行交互提示。必须是合法的 npm 包名。
--expo
|使用单页面 Expo 模板。
--expo-tabs
|使用 Expo + Tabs 模板。
--template <id>
|指定模板 id（
expo 或
expo-tabs）。
--use-npm /
--use-yarn /
--use-pnpm /
--use-bun
|强制使用指定包管理器（默认自动检测）。
--skip-install
|跳过依赖安装步骤。
--skip-git
|不初始化 git 仓库。
-h,
--help
|打印用法并退出。
示例
系统要求
- Node.js 20.19.4+（Expo SDK 56 / React Native 0.85 的要求）
- 构建原生 iOS 时需要 iOS 16.4+（Expo SDK 56 的部署目标）
- macOS、Linux 或 Windows