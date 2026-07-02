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HeroUI
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发布说明

CLI v1.0.0

全新的命令行工具，用于一键创建预先配置好的 HeroUI Native + Expo Router 项目 —— Expo SDK 56、React Native 0.85、Uniwind，所有 peer 依赖均已就绪，并提供两套起始模板（单页面与 Tabs）。

2026 年 6 月 4 日

🎉 全新的 CLI —— create-heroui-native-app —— 现已成为启动 HeroUI Native 项目最快捷的方式。一条命令即可生成一个完整的 Expo Router 应用，内置 HeroUI Native、Uniwind、Tailwind CSS、所有必需的 peer 依赖以及 Provider 包装，无需再手动配置 global.cssmetro.config.jsapp/_layout.tsx

快速开始

npx create-heroui-native-app@latest my-app
pnpm create heroui-native-app@latest my-app
yarn create heroui-native-app my-app
bun create heroui-native-app@latest my-app

随后启动开发服务器：

cd my-app
npm run start

到此为止。如需完整流程，请直接阅读快速开始指南

起始模板

CLI 自带两套模板。可在交互式选择器中选择，或通过命令行参数跳过提示：

参数模板说明
--expoexpo单页面 Expo Router 应用，含 HeroUI Button 演示。
--expo-tabsexpo-tabs含两个 Tabs（Button + Card 演示）的 Expo Router 布局。
npx create-heroui-native-app@latest my-app --expo
npx create-heroui-native-app@latest my-app --expo-tabs --use-pnpm

你将得到什么

每个生成的项目都已预先配置：

  • Expo SDK 56 + Expo Router，并启用类型化路由
  • React 19.2 + React Native 0.85.2 + Hermes v1（SDK 56 默认启用）
  • HeroUI Native：在 app/_layout.tsx 中由 HeroUINativeProviderGestureHandlerRootView 包裹
  • Uniwind + Tailwind CSS：通过 metro.config.jsglobal.css 完成接入
  • 所有 HeroUI Native 必需的 peer 依赖已锁定到兼容版本：react-native-reanimatedreact-native-gesture-handlerreact-native-workletsreact-native-safe-area-contextreact-native-svgtailwind-variantstailwind-merge
  • 内置 react-native-screens，让 HeroUI 的遮罩组件（DialogMenuPopoverSelectBottomSheetToast）开箱即用
  • @expo/metro-runtime（SDK 56 上 Expo Router 需要的 peer 依赖）
  • 仅使用 babel-preset-expobabel.config.js（worklets 已由该 preset 处理）
  • 启用 strict: true@/* 路径别名的 TypeScript 配置

CLI 参考

create-heroui-native-app [project-name] [options]
选项说明
[project-name]要创建的目录名。未提供时会进行交互提示。必须是合法的 npm 包名。
--expo使用单页面 Expo 模板。
--expo-tabs使用 Expo + Tabs 模板。
--template <id>指定模板 id（expoexpo-tabs）。
--use-npm / --use-yarn / --use-pnpm / --use-bun强制使用指定包管理器（默认自动检测）。
--skip-install跳过依赖安装步骤。
--skip-git不初始化 git 仓库。
-h, --help打印用法并退出。

示例

# 完全交互式 —— 同时提示项目名与模板
npx create-heroui-native-app@latest

# 已指定项目名，仍展示模板选择器
npx create-heroui-native-app@latest my-app

# 完全非交互式
npx create-heroui-native-app@latest my-app --expo

# 使用 Tabs 模板，并通过 pnpm 安装依赖
npx create-heroui-native-app@latest my-app --expo-tabs --use-pnpm

# 仅生成项目，不安装依赖、不初始化 git
npx create-heroui-native-app@latest my-app --expo --skip-install --skip-git

系统要求

  • Node.js 20.19.4+（Expo SDK 56 / React Native 0.85 的要求）
  • 构建原生 iOS 时需要 iOS 16.4+（Expo SDK 56 的部署目标）
  • macOS、Linux 或 Windows

已经有应用了？ 本 CLI 仅用于创建新项目。若要将 HeroUI Native 添加到既有的 React Native 或 Expo 应用，请参阅快速开始中的方案 2

链接

v1.0.5

拆分 border-field 令牌以修复宽度/颜色合并冲突、Typography 支持 Dynamic Type、Provider 级文本输入配置、单次挂载的弹层动画、Select 图标颜色修复、升级至 Expo 57 / RN 0.86

v1.0.4

Typography 组件替代 Text、调整后的柔和前景色主题令牌与可选鲜亮配色、iOS 原生模态偏移说明、示例应用升级至 Expo 56 / React Native 0.85

本页目录

快速开始起始模板你将得到什么CLI 参考示例系统要求链接