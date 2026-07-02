Beta 12
InputOTP、Label、Description 组件，Popover 关闭修复，受控状态改进，圆角修复，以及变体样式属性支持
Beta 12 新增三个核心表单组件——InputOTP、Label、Description——强化 React Native 中的表单搭建能力。另含 Popover 关闭行为、弹层受控状态、圆角配置等关键修复，并为多个表单组件增加变体样式属性支持，使表单组件更稳健、样式与行为更易控。
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通过预览应用在真机上体验 Beta 12！你可以探索 InputOTP、Label、Description，以及 Popover 修复、受控状态改进、圆角修复与变体样式属性支持。
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如何访问
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更新亮点
新组件
本版本新增 3 个核心表单组件：
- InputOTP：一次性密码输入，独立字符格、动画与校验支持。
- Label：表单与界面元素标签文本，支持必填标记与校验态。
- Description：无障碍说明与辅助文案，用于表单等场景。
InputOTP
InputOTP 为双因素认证、验证码、PIN 等场景提供完整方案：独立字符格与流畅动画、可自定义分组与分隔符、全面校验支持。
特性：
- 独立字符格、流畅动画与光标指示
- 灵活分组与分隔符
- 基于模式的输入限制（数字、字符或自定义正则）
- 受控/非受控值管理
- 校验态与视觉反馈
- 每位占位符可配置
- 粘贴支持与转换函数
- 完整无障碍支持
用法：
完整文档与示例见 InputOTP 组件页。
相关 PR： #214
Label
Label 为表单字段提供无障碍标签，内置必填星号、校验态与禁用态，并随字段校验状态自适应样式。
特性：
- 必填字段自动显示星号
- 非法态样式
- 禁用态支持
- 复合结构便于自定义布局
- 通过 nativeID 关联的完整无障碍支持
- 支持
className、
classNames、
styles定制样式
用法：
完整文档与示例见 Label 组件页。
相关 PR： #214
Description
Description 为表单字段提供无障碍辅助说明，默认弱化样式，并可通过 nativeID 与字段关联以支持读屏。
特性：
- 适合辅助文案的弱化文本样式
- 通过 nativeID 与
aria-describedby关联无障碍
- 与表单组件无缝集成
- 支持自定义样式
用法：
完整文档与示例见 Description 组件页。
相关 PR： #214
组件改进
Popover 通过 ref 关闭修复
Popover 已修复通过 ref 程序化关闭时的行为。
改进：
- 基于 ref 的关闭方法现能正确触发关闭动画
- ref 调用与组件内部状态的同步改进
- 程序化关闭更可靠
确保调用
popoverRef.current?.close() 时能可靠关闭并正确管理状态与动画。
相关 PR： #207
弹层受控状态修复
Dialog、Bottom Sheet、Popover 等弹层组件已修复通过
isOpen 的受控状态。
改进：
- 受控状态同步修复
- 外部状态变更的处理改进
- 受控模式下行为更可预期
相关 PR： #215
Button、Chip、Tabs 圆角修复
Button、Chip、Tabs 已修复对全局圆角配置的尊重。
改进：
- Button 全局圆角应用修复
- Chip 圆角应用修复
- Tabs 圆角应用修复
- 使用全局主题配置的组件间一致性提升
相关 PR： #218
TextField.Input 属性精简
TextField 的 Input 子组件已移除
animation 与
isAnimatedStyleActive。
变更：
- 自 TextField.Input 移除
animation
- 自 TextField.Input 移除
isAnimatedStyleActive
- API 简化，更易维护
动画行为现由组件内部统一处理，无需手动配置动画属性。
相关 PR： #220
API 增强
HeroUINativeProvider 的 devInfo 配置
HeroUINativeProvider 现支持
devInfo 配置项，便于开发与调试。
新能力：
相关 PR： #217
变体样式属性支持
Checkbox、Radio、TextField、InputOTP 现支持通过
variant 样式属性更便捷地覆盖变体样式。
新能力：
除组件
variant 属性外，也可通过 style 中的变体信息灵活调整外观。
相关 PR： #220
样式修复
圆角配置
修复全局圆角未正确应用到部分组件的问题。
修复：
- Button 未尊重全局圆角
- Chip 圆角应用
- Tabs 圆角应用
样式优化
- 圆角一致性：Button、Chip、Tabs 的圆角应用更一致
- 主题配置：主题传播增强，组件更一致地尊重全局设置
问题修复
本版本包含以下修复：
-
Issue #93：修复在 Unwind 场景下 Button 未应用全局圆角的问题，现与主题全局圆角一致。
-
Issue #213：修复 Select 受控模式（
isOpen）不生效的问题；提供
isOpen时可在外部可靠管理开闭。
相关 PR：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！