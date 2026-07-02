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Beta 12

InputOTP、Label、Description 组件，Popover 关闭修复，受控状态改进，圆角修复，以及变体样式属性支持

2026 年 1 月 13 日

Beta 12 新增三个核心表单组件——InputOTP、Label、Description——强化 React Native 中的表单搭建能力。另含 Popover 关闭行为、弹层受控状态、圆角配置等关键修复，并为多个表单组件增加变体样式属性支持，使表单组件更稳健、样式与行为更易控。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native@beta
pnpm add heroui-native@beta
yarn add heroui-native@beta
bun add heroui-native@beta

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抢先体验

通过预览应用在真机上体验 Beta 12！你可以探索 InputOTP、Label、Description，以及 Popover 修复、受控状态改进、圆角修复与变体样式属性支持。

环境要求

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如何访问

方式一：扫描二维码

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更新亮点

新组件

本版本新增 3 个核心表单组件：

  • InputOTP：一次性密码输入，独立字符格、动画与校验支持。
  • Label：表单与界面元素标签文本，支持必填标记与校验态。
  • Description：无障碍说明与辅助文案，用于表单等场景。

InputOTP

InputOTP 为双因素认证、验证码、PIN 等场景提供完整方案：独立字符格与流畅动画、可自定义分组与分隔符、全面校验支持。

特性：

  • 独立字符格、流畅动画与光标指示
  • 灵活分组与分隔符
  • 基于模式的输入限制（数字、字符或自定义正则）
  • 受控/非受控值管理
  • 校验态与视觉反馈
  • 每位占位符可配置
  • 粘贴支持与转换函数
  • 完整无障碍支持

用法：

import { InputOTP, Label, Description } from "heroui-native";

export function Example() {
  return (
    <>
      <Label>Verify account</Label>
      <InputOTP maxLength={6} onComplete={(code) => console.log(code)}>
        <InputOTP.Group>
          <InputOTP.Slot index={0} />
          <InputOTP.Slot index={1} />
          <InputOTP.Slot index={2} />
        </InputOTP.Group>
        <InputOTP.Separator />
        <InputOTP.Group>
          <InputOTP.Slot index={3} />
          <InputOTP.Slot index={4} />
          <InputOTP.Slot index={5} />
        </InputOTP.Group>
      </InputOTP>
      <Description>We've sent a code to your email</Description>
    </>
  );
}

完整文档与示例见 InputOTP 组件页

相关 PR： #214

Label

Label 为表单字段提供无障碍标签，内置必填星号、校验态与禁用态，并随字段校验状态自适应样式。

特性：

  • 必填字段自动显示星号
  • 非法态样式
  • 禁用态支持
  • 复合结构便于自定义布局
  • 通过 nativeID 关联的完整无障碍支持
  • 支持 classNameclassNamesstyles 定制样式

用法：

import { Label, TextField } from "heroui-native";

export function Example() {
  return (
    <TextField>
      <Label isRequired>Password</Label>
      <TextField.Input placeholder="Create a password" secureTextEntry />
    </TextField>
  );
}

完整文档与示例见 Label 组件页

相关 PR： #214

Description

Description 为表单字段提供无障碍辅助说明，默认弱化样式，并可通过 nativeID 与字段关联以支持读屏。

特性：

  • 适合辅助文案的弱化文本样式
  • 通过 nativeID 与 aria-describedby 关联无障碍
  • 与表单组件无缝集成
  • 支持自定义样式

用法：

import { Description, TextField } from "heroui-native";

export function Example() {
  return (
    <TextField>
      <TextField.Label>Email address</TextField.Label>
      <TextField.Input
        placeholder="Enter your email"
        keyboardType="email-address"
        aria-describedby="email-desc"
      />
      <Description nativeID="email-desc">
        We'll never share your email with anyone else.
      </Description>
    </TextField>
  );
}

完整文档与示例见 Description 组件页

相关 PR： #214

组件改进

Popover 通过 ref 关闭修复

Popover 已修复通过 ref 程序化关闭时的行为。

改进：

  • 基于 ref 的关闭方法现能正确触发关闭动画
  • ref 调用与组件内部状态的同步改进
  • 程序化关闭更可靠

确保调用 popoverRef.current?.close() 时能可靠关闭并正确管理状态与动画。

相关 PR： #207

弹层受控状态修复

Dialog、Bottom Sheet、Popover 等弹层组件已修复通过 isOpen 的受控状态。

改进：

  • 受控状态同步修复
  • 外部状态变更的处理改进
  • 受控模式下行为更可预期

相关 PR： #215

Button、Chip、Tabs 圆角修复

ButtonChipTabs 已修复对全局圆角配置的尊重。

改进：

  • Button 全局圆角应用修复
  • Chip 圆角应用修复
  • Tabs 圆角应用修复
  • 使用全局主题配置的组件间一致性提升

相关 PR： #218

TextField.Input 属性精简

TextField 的 Input 子组件已移除 animationisAnimatedStyleActive

变更：

  • 自 TextField.Input 移除 animation
  • 自 TextField.Input 移除 isAnimatedStyleActive
  • API 简化，更易维护

动画行为现由组件内部统一处理，无需手动配置动画属性。

相关 PR： #220

API 增强

HeroUINativeProvider 的 devInfo 配置

HeroUINativeProvider 现支持 devInfo 配置项，便于开发与调试。

新能力：

import { HeroUINativeProvider } from "heroui-native";

export function App() {
  return (
    <HeroUINativeProvider
      devInfo={{
        // 开发期配置项
      }}
    >
      {/* 应用内容 */}
    </HeroUINativeProvider>
  );
}

相关 PR： #217

变体样式属性支持

CheckboxRadioTextFieldInputOTP 现支持通过 variant 样式属性更便捷地覆盖变体样式。

新能力：

import { Checkbox, Radio, TextField, InputOTP } from "heroui-native";

<Checkbox variant="bordered" style={{ variant: "flat" }}>
  Option 1
</Checkbox>

<Radio variant="solid" style={{ variant: "bordered" }}>
  Option 2
</Radio>

<TextField variant="underlined" style={{ variant: "bordered" }}>
  <TextField.Input />
</TextField>

除组件 variant 属性外，也可通过 style 中的变体信息灵活调整外观。

相关 PR： #220

样式修复

圆角配置

修复全局圆角未正确应用到部分组件的问题。

修复：

  • Button 未尊重全局圆角
  • Chip 圆角应用
  • Tabs 圆角应用

样式优化

  • 圆角一致性：Button、Chip、Tabs 的圆角应用更一致
  • 主题配置：主题传播增强，组件更一致地尊重全局设置

问题修复

本版本包含以下修复：

  • Issue #93：修复在 Unwind 场景下 Button 未应用全局圆角的问题，现与主题全局圆角一致。

  • Issue #213：修复 Select 受控模式（isOpen）不生效的问题；提供 isOpen 时可在外部可靠管理开闭。

相关 PR：

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

Beta 13

TextArea 组件、Button outline 变体、Tabs 改进、表单原语拆分、弹层动画重构、样式类名导出与关键问题修复

Beta 11

Bottom Sheet 关闭协同增强、Dialog 侧滑关闭修复、TextField 改进，以及面向高级场景的 PortalHost 导出

本页目录

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