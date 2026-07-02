2026 年 1 月 13 日

Beta 12 新增三个核心表单组件——InputOTP、Label、Description——强化 React Native 中的表单搭建能力。另含 Popover 关闭行为、弹层受控状态、圆角配置等关键修复，并为多个表单组件增加变体样式属性支持，使表单组件更稳健、样式与行为更易控。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native@beta pnpm add heroui-native@beta yarn add heroui-native@beta bun add heroui-native@beta

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

通过预览应用在真机上体验 Beta 12！你可以探索 InputOTP、Label、Description，以及 Popover 修复、受控状态改进、圆角修复与变体样式属性支持。

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方式一：扫描二维码

使用手机相机或 Expo Go 应用扫描：

Android 用户请注意： 若使用系统相机或其他扫码应用会跳转到浏览器并出现 404，请先打开 Expo Go，使用其内置扫码功能扫描。

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本版本新增 3 个核心表单组件：

InputOTP 为双因素认证、验证码、PIN 等场景提供完整方案：独立字符格与流畅动画、可自定义分组与分隔符、全面校验支持。

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特性：

独立字符格、流畅动画与光标指示

灵活分组与分隔符

基于模式的输入限制（数字、字符或自定义正则）

受控/非受控值管理

校验态与视觉反馈

每位占位符可配置

粘贴支持与转换函数

完整无障碍支持

用法：

import { InputOTP, Label, Description } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( <> < Label >Verify account</ Label > < InputOTP maxLength = { 6 } onComplete = {( code ) => console. log (code)}> < InputOTP.Group > < InputOTP.Slot index = { 0 } /> < InputOTP.Slot index = { 1 } /> < InputOTP.Slot index = { 2 } /> </ InputOTP.Group > < InputOTP.Separator /> < InputOTP.Group > < InputOTP.Slot index = { 3 } /> < InputOTP.Slot index = { 4 } /> < InputOTP.Slot index = { 5 } /> </ InputOTP.Group > </ InputOTP > < Description >We've sent a code to your email</ Description > </> ); }

完整文档与示例见 InputOTP 组件页。

相关 PR： #214

Label 为表单字段提供无障碍标签，内置必填星号、校验态与禁用态，并随字段校验状态自适应样式。

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特性：

必填字段自动显示星号

非法态样式

禁用态支持

复合结构便于自定义布局

通过 nativeID 关联的完整无障碍支持

支持 className 、 classNames 、 styles 定制样式

用法：

import { Label, TextField } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( < TextField > < Label isRequired >Password</ Label > < TextField.Input placeholder = "Create a password" secureTextEntry /> </ TextField > ); }

完整文档与示例见 Label 组件页。

相关 PR： #214

Description 为表单字段提供无障碍辅助说明，默认弱化样式，并可通过 nativeID 与字段关联以支持读屏。

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特性：

适合辅助文案的弱化文本样式

通过 nativeID 与 aria-describedby 关联无障碍

关联无障碍 与表单组件无缝集成

支持自定义样式

用法：

import { Description, TextField } from "heroui-native" ; export function Example () { return ( < TextField > < TextField.Label >Email address</ TextField.Label > < TextField.Input placeholder = "Enter your email" keyboardType = "email-address" aria-describedby = "email-desc" /> < Description nativeID = "email-desc" > We'll never share your email with anyone else. </ Description > </ TextField > ); }

完整文档与示例见 Description 组件页。

相关 PR： #214

Popover 已修复通过 ref 程序化关闭时的行为。

改进：

基于 ref 的关闭方法现能正确触发关闭动画

ref 调用与组件内部状态的同步改进

程序化关闭更可靠

确保调用 popoverRef.current?.close() 时能可靠关闭并正确管理状态与动画。

相关 PR： #207

Dialog、Bottom Sheet、Popover 等弹层组件已修复通过 isOpen 的受控状态。

改进：

受控状态同步修复

外部状态变更的处理改进

受控模式下行为更可预期

相关 PR： #215

Button、Chip、Tabs 已修复对全局圆角配置的尊重。

改进：

Button 全局圆角应用修复

Chip 圆角应用修复

Tabs 圆角应用修复

使用全局主题配置的组件间一致性提升

相关 PR： #218

TextField 的 Input 子组件已移除 animation 与 isAnimatedStyleActive 。

变更：

自 TextField.Input 移除 animation

自 TextField.Input 移除 isAnimatedStyleActive

API 简化，更易维护

动画行为现由组件内部统一处理，无需手动配置动画属性。

相关 PR： #220

HeroUINativeProvider 现支持 devInfo 配置项，便于开发与调试。

新能力：

import { HeroUINativeProvider } from "heroui-native" ; export function App () { return ( < HeroUINativeProvider devInfo = {{ // 开发期配置项 }} > { /* 应用内容 */ } </ HeroUINativeProvider > ); }

相关 PR： #217

Checkbox、Radio、TextField、InputOTP 现支持通过 variant 样式属性更便捷地覆盖变体样式。

新能力：

import { Checkbox, Radio, TextField, InputOTP } from "heroui-native" ; < Checkbox variant = "bordered" style = {{ variant: "flat" }}> Option 1 </ Checkbox > < Radio variant = "solid" style = {{ variant: "bordered" }}> Option 2 </ Radio > < TextField variant = "underlined" style = {{ variant: "bordered" }}> < TextField.Input /> </ TextField >

除组件 variant 属性外，也可通过 style 中的变体信息灵活调整外观。

相关 PR： #220

修复全局圆角未正确应用到部分组件的问题。

修复：

Button 未尊重全局圆角

Chip 圆角应用

Tabs 圆角应用

圆角一致性 ：Button、Chip、Tabs 的圆角应用更一致

：Button、Chip、Tabs 的圆角应用更一致 主题配置：主题传播增强，组件更一致地尊重全局设置

本版本包含以下修复：

Issue #93 ：修复在 Unwind 场景下 Button 未应用全局圆角的问题，现与主题全局圆角一致。

Issue #213：修复 Select 受控模式（ isOpen ）不生效的问题；提供 isOpen 时可在外部可靠管理开闭。

相关 PR：

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！