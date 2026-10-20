DESIGN.md预览
为编码代理提供 HeroUI Native 的默认视觉语言与移动端规范
HeroUI Native 提供了一份开箱即用的
DESIGN.md，专为编码代理准备。将它加入你的项目，代理生成的页面就会遵循默认主题、语义化 token、组件模式与移动端设计原则。
加入你的项目
将最新文件下载到项目根目录：
或者查看完整的 DESIGN.md，按需复制你的项目所需的部分。
DESIGN.md 并不是一个会被普遍自动发现的指令文件。请在
AGENTS.md、
CLAUDE.md 或编辑器规则中引用它，代理才知道要去读取。
接入你的代理
在
AGENTS.md 或等效的项目说明中加入这一行：
然后按平常的方式向代理提出需求：
包含内容
- HeroUI Native 默认的浅色与深色配色角色
- 语义化 Uniwind 工具类及其 CSS 变量映射
- 移动端布局、安全区域、键盘、排版与触控指南
- 默认圆角比例与原生层级深度模型
- 复合组件、Portal 与动画约定
- 让 iOS 与 Android 界面保持一致的实用建议（Do's and Don'ts）
该文档包含用于设计交付与视觉验收的原始主题值，但会要求代理使用
bg-background、
text-foreground、
bg-surface、
border-separator 等语义化工具类来实现。Uniwind 会为当前模式解析出正确的取值。
默认主题原则
|原则
|代理指引
|语义化颜色
|使用基于用途的 token，不要硬编码特定模式的颜色
|移动端优先布局
|尊重安全区域、键盘、屏幕尺寸与平台行为
|触控无障碍
|保留按压行为、舒适的点击区域，以及 VoiceOver/TalkBack 语义
|有意识的动效
|使用组件的动画 API，并遵循设备的「减弱动态效果」设置
|一致的几何形状
|遵循统一的圆角比例与一致的 Uniwind 间距
|组合式开发
|使用 HeroUI Native 的复合组成部分、文本插槽、Portal 与 Provider
事实来源
该公开文件描述的是当前开源版本的默认主题，其取值来自 HeroUI Native 的默认主题变量与 Uniwind token 映射。
如果你自定义了主题，请在修改
global.css 的同时更新本地的
DESIGN.md，让代理拿到与用户所见一致的设计决策。完整的自定义模型请参阅主题定制、颜色与 Provider。