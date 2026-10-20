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DESIGN.md预览

为编码代理提供 HeroUI Native 的默认视觉语言与移动端规范

HeroUI Native 提供了一份开箱即用的 DESIGN.md，专为编码代理准备。将它加入你的项目，代理生成的页面就会遵循默认主题、语义化 token、组件模式与移动端设计原则。

加入你的项目

将最新文件下载到项目根目录：

curl -fsSL https://heroui.com/native/DESIGN.md -o DESIGN.md

或者查看完整的 DESIGN.md，按需复制你的项目所需的部分。

DESIGN.md 并不是一个会被普遍自动发现的指令文件。请在 AGENTS.mdCLAUDE.md 或编辑器规则中引用它，代理才知道要去读取。

接入你的代理

AGENTS.md 或等效的项目说明中加入这一行：

Follow [DESIGN.md](./DESIGN.md) for all visual and interaction decisions.

然后按平常的方式向代理提出需求：

Build this screen with HeroUI Native. Follow the project instructions and preserve native accessibility, safe areas, and reduced-motion behavior.

包含内容

  • HeroUI Native 默认的浅色与深色配色角色
  • 语义化 Uniwind 工具类及其 CSS 变量映射
  • 移动端布局、安全区域、键盘、排版与触控指南
  • 默认圆角比例与原生层级深度模型
  • 复合组件、Portal 与动画约定
  • 让 iOS 与 Android 界面保持一致的实用建议（Do's and Don'ts）

该文档包含用于设计交付与视觉验收的原始主题值，但会要求代理使用 bg-backgroundtext-foregroundbg-surfaceborder-separator 等语义化工具类来实现。Uniwind 会为当前模式解析出正确的取值。

默认主题原则

原则代理指引
语义化颜色使用基于用途的 token，不要硬编码特定模式的颜色
移动端优先布局尊重安全区域、键盘、屏幕尺寸与平台行为
触控无障碍保留按压行为、舒适的点击区域，以及 VoiceOver/TalkBack 语义
有意识的动效使用组件的动画 API，并遵循设备的「减弱动态效果」设置
一致的几何形状遵循统一的圆角比例与一致的 Uniwind 间距
组合式开发使用 HeroUI Native 的复合组成部分、文本插槽、Portal 与 Provider

事实来源

该公开文件描述的是当前开源版本的默认主题，其取值来自 HeroUI Native 的默认主题变量Uniwind token 映射

如果你自定义了主题，请在修改 global.css 的同时更新本地的 DESIGN.md，让代理拿到与用户所见一致的设计决策。完整的自定义模型请参阅主题定制颜色Provider

AGENTS.md

将 HeroUI Native 文档下载到项目中，供 AI 编程助手引用

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