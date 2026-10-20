为编码代理提供 HeroUI Native 的默认视觉语言与移动端规范

HeroUI Native 提供了一份开箱即用的 DESIGN.md ，专为编码代理准备。将它加入你的项目，代理生成的页面就会遵循默认主题、语义化 token、组件模式与移动端设计原则。

加入你的项目 复制锚点链接

将最新文件下载到项目根目录：

curl -fsSL https://heroui.com/native/DESIGN.md -o DESIGN.md

或者查看完整的 DESIGN.md，按需复制你的项目所需的部分。

DESIGN.md 并不是一个会被普遍自动发现的指令文件。请在 AGENTS.md 、 CLAUDE.md 或编辑器规则中引用它，代理才知道要去读取。

接入你的代理 复制锚点链接

在 AGENTS.md 或等效的项目说明中加入这一行：

Follow [ DESIGN.md ]( ./DESIGN.md ) for all visual and interaction decisions.

然后按平常的方式向代理提出需求：

Build this screen with HeroUI Native. Follow the project instructions and preserve native accessibility, safe areas, and reduced-motion behavior.

包含内容 复制锚点链接

HeroUI Native 默认的浅色与深色配色角色

语义化 Uniwind 工具类及其 CSS 变量映射

移动端布局、安全区域、键盘、排版与触控指南

默认圆角比例与原生层级深度模型

复合组件、Portal 与动画约定

让 iOS 与 Android 界面保持一致的实用建议（Do's and Don'ts）

该文档包含用于设计交付与视觉验收的原始主题值，但会要求代理使用 bg-background 、 text-foreground 、 bg-surface 、 border-separator 等语义化工具类来实现。Uniwind 会为当前模式解析出正确的取值。

默认主题原则 复制锚点链接

原则 代理指引 语义化颜色 使用基于用途的 token，不要硬编码特定模式的颜色 移动端优先布局 尊重安全区域、键盘、屏幕尺寸与平台行为 触控无障碍 保留按压行为、舒适的点击区域，以及 VoiceOver/TalkBack 语义 有意识的动效 使用组件的动画 API，并遵循设备的「减弱动态效果」设置 一致的几何形状 遵循统一的圆角比例与一致的 Uniwind 间距 组合式开发 使用 HeroUI Native 的复合组成部分、文本插槽、Portal 与 Provider

事实来源 复制锚点链接

该公开文件描述的是当前开源版本的默认主题，其取值来自 HeroUI Native 的默认主题变量与 Uniwind token 映射。