Style HeroUI components with CSS, Tailwind, or CSS-in-JS
HeroUI components provide flexible styling options: Tailwind CSS utilities, CSS with BEM classes or data attributes, CSS-in-JS libraries, and render props for dynamic styling.
Using className: All HeroUI components accept
className props:
Using style: Components also accept inline styles:
HeroUI scroll slots use
@apply scrollbar in component CSS. For your own overflow containers, use the utilities from
@heroui/styles:
|Utility
|Effect
scrollbar
|HeroUI thumb (reads theme
--scrollbar-* variables)
scrollbar-thin
|HeroUI themed thin scrollbar
scrollbar-default
|OS / browser scrollbars
scrollbar-none
|Hidden scrollbar
Global and per-subtree control uses
data-scrollbar on an ancestor. See Theming for tokens and modes.
HeroUI components expose their state through data attributes, similar to CSS pseudo-classes:
Apply dynamic styling based on component state:
HeroUI uses BEM methodology for consistent class naming:
Customizing components globally:
Create reusable custom components using tailwind-variants—a Tailwind CSS first-class variant API:
Styled Components:
Emotion:
Using Tailwind utilities:
Or with CSS:
For scoped styles, use CSS Modules:
Button:
.button,
.button--{variant},
.button--{size},
.button--icon-only
Accordion:
.accordion,
.accordion__item,
.accordion__trigger,
.accordion__panel,
.accordion--outline
Note: See component docs for complete class references: Button, Accordion
View all component classes in @heroui/styles/components.