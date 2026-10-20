为编码代理提供 HeroUI 的默认视觉语言与主题规范

HeroUI 提供了一份开箱即用的 DESIGN.md ，专为编码代理准备。将它加入你的项目，代理生成的界面就会遵循 HeroUI 的默认主题、语义化 token、组件模式与设计原则。

加入你的项目 复制锚点链接

将最新文件下载到项目根目录：

curl -fsSL https://heroui.com/react/DESIGN.md -o DESIGN.md

或者查看完整的 DESIGN.md，按需复制你的项目所需的部分。

DESIGN.md 并不是一个会被普遍自动发现的指令文件。请在 AGENTS.md 、 CLAUDE.md 或编辑器规则中引用它，代理才知道要去读取。 AGENTS.md 说明如何使用 HeroUI 进行开发，而 DESIGN.md 定义最终结果应有的外观与体感。

接入你的代理 复制锚点链接

在提示词或项目说明中，告诉编码代理使用根目录下的 DESIGN.md ：

Build this interface with HeroUI v3. Follow DESIGN.md for visual decisions and use semantic HeroUI tokens instead of hardcoded values.

如需在整个项目中自动生效，请在 AGENTS.md 或等效的说明文件中加入这一行：

Follow [ DESIGN.md ]( ./DESIGN.md ) for all visual and interaction decisions.

包含内容 复制锚点链接

HeroUI 默认的浅色与深色配色角色

语义化 Tailwind 工具类及其 CSS 变量映射

4px 间距节奏与默认圆角比例

表面、浮层、表单字段与层级深度指南

组件与交互约定

让代理生成的 UI 保持一致的实用建议（Do's and Don'ts）

该文档包含用于设计交付与视觉验收的原始主题值，但会要求代理使用 bg-background 、 text-foreground 、 bg-surface 、 border-separator 等语义化工具类来实现。这样同一套 UI 在浅色与深色模式下都能保持正确。

默认主题原则 复制锚点链接

原则 代理指引 语义化颜色 使用基于用途的 token，不要硬编码特定模式的颜色 清晰的层级 优先使用内容顺序、间距、排版与表面层级，而非装饰 有意识的强调 每个场景只用一个主操作，accent 仅用于有意义的强调 无障碍交互 保留 HeroUI 的焦点、键盘、校验与禁用行为 一致的几何形状 遵循 4px 间距节奏与统一的圆角比例 组合式开发 从 HeroUI 组件出发，组合其导出的组成部分

事实来源 复制锚点链接

该公开文件描述的是当前开源版本的默认主题，其取值来自 HeroUI 的默认主题变量与 Tailwind token 映射。

如果你自定义了主题，请在修改 CSS 覆盖样式的同时更新本地的 DESIGN.md ，让代理拿到与用户所见一致的设计决策。完整的自定义模型请参阅主题定制与颜色。