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发布说明

v1.0.10

Input 与 TextArea 的 ref 解析为原生 TextInput 实例，BottomSheet 在 Android 手柄外露与容器尺寸变化时保持隐藏，Skeleton 的 variant="none" 跳过默认进入/退出动画，Menu、Popover 与 Select 在窗口尺寸变化时刷新锚点

2026 年 9 月 21 日

HeroUI Native v1.0.10 将 Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 的 ref 类型改为原生 TextInput 实例，以适配 React Native 的 Strict TypeScript API；修复了 Android 上 BottomSheet 的两个显示问题；让 Skeleton 的 variant="none" 跳过默认布局动画；并在应用窗口尺寸变化时刷新 Menu、Popover 与 Select 的锚点位置。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

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真机体验

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问题修复

本版本包含以下问题的修复：

  • Issue #485：已关闭的底部弹层在容器尺寸变化（设备旋转或 iPad 分屏）时可能闪现，原因是它仍以过期的关闭位移保持挂载。关闭状态的弹层现在会与新的容器尺寸对齐，并在再次打开前不参与绘制。
  • Android 上的 BottomSheet：在全面屏（edge-to-edge）设备上，关闭状态的弹层手柄可能露出底部边缘，因为 Gorhom 停靠在 window.height，该值小于实际测量的容器高度。现在会在首次布局时修正关闭位置，并在 isOpen 仍为 false 时忽略 Gorhom 自身的展开动画。
  • Issue #490（iOS）：在 iOS 上，点击居中且限制了宽度的 Dialog 与 Select 面板两侧的空白区域时，事件会被内部的动画包装层拦截。外层包装现在使用 pointerEvents="box-none"，使点击能够传递到遮罩的关闭处理逻辑。#490 的 Android 部分仍未解决。
  • Issue #497：Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 此前以 typeof TextInput 转发 ref，在 React Native 的 Strict TypeScript API（0.87+）下会报错。ref 现在通过 React.ComponentRef 解析，并新增导出 InputRefTextAreaRef 类型。
  • Issue #489：已打开的 Menu、Popover 或 Select 在 iPad 旋转或应用窗口尺寸变化后可能与触发器脱离。共享的定位 hook 现在使用 useWindowDimensions，并在宽高变化时重新测量触发器 ref。
  • Switch 现在会保留使用者传入的 aria-valuetext，不再因运算符优先级问题被默认的 'on'/'off' 静默覆盖。
  • Select 触发器的 selectClassNames.trigger() 现在无需显式传入 variant 即可应用文档中记录的 'default' 变体样式，与组件自身解构的默认值保持一致。
  • Input 样式修复：将 ios:outline-2 改为 ios:outline，消除 iOS 上多余的轮廓宽度。

相关 PR：

组件改进

  • Skeletonvariant="none" 现在会跳过默认的 FadeIn/FadeOut 布局动画，除非显式设置了 animation.enteringanimation.exiting。这让静态占位骨架在列表中挂载与复用的成本更低。（#495

依赖

  • Uniwind 固定为 1.12.0（此前为 ^1.10.0），以解决 Android 上全面屏布局的测量问题。（#498

更新的文档

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

  • CloseButton - 将图标默认尺寸从 20 更正为 18
  • Menu - 将 SubMenu 指示图标的默认尺寸从 14 更正为 16
  • Skeleton - 说明 variant="none" 会跳过默认的进入/退出动画
  • GlassView（仅仓库内文档） - 将默认模糊 intensity30 更正为 25

相关 PR：

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贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

所有版本

HeroUI Native 的全部更新与变更，包括新功能、问题修复与破坏性变更。

v1.0.9

字重通过 Uniwind 的 font-* 工具类解析，SearchField 仅为已组合的部件预留内边距，Toast 的 duration 0 会自动隐藏，修复 RNGH 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭

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