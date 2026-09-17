v1.0.10
Input 与 TextArea 的 ref 解析为原生 TextInput 实例，BottomSheet 在 Android 手柄外露与容器尺寸变化时保持隐藏，Skeleton 的 variant="none" 跳过默认进入/退出动画，Menu、Popover 与 Select 在窗口尺寸变化时刷新锚点
2026 年 9 月 21 日
HeroUI Native v1.0.10 将 Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 的 ref 类型改为原生
TextInput 实例，以适配 React Native 的 Strict TypeScript API；修复了 Android 上 BottomSheet 的两个显示问题；让 Skeleton 的
variant="none" 跳过默认布局动画；并在应用窗口尺寸变化时刷新 Menu、Popover 与 Select 的锚点位置。
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问题修复
本版本包含以下问题的修复：
- Issue #485：已关闭的底部弹层在容器尺寸变化（设备旋转或 iPad 分屏）时可能闪现，原因是它仍以过期的关闭位移保持挂载。关闭状态的弹层现在会与新的容器尺寸对齐，并在再次打开前不参与绘制。
- Android 上的 BottomSheet：在全面屏（edge-to-edge）设备上，关闭状态的弹层手柄可能露出底部边缘，因为 Gorhom 停靠在
window.height，该值小于实际测量的容器高度。现在会在首次布局时修正关闭位置，并在
isOpen仍为
false时忽略 Gorhom 自身的展开动画。
- Issue #490（iOS）：在 iOS 上，点击居中且限制了宽度的 Dialog 与 Select 面板两侧的空白区域时，事件会被内部的动画包装层拦截。外层包装现在使用
pointerEvents="box-none"，使点击能够传递到遮罩的关闭处理逻辑。#490 的 Android 部分仍未解决。
- Issue #497：Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 此前以
typeof TextInput转发 ref，在 React Native 的 Strict TypeScript API（0.87+）下会报错。ref 现在通过
React.ComponentRef解析，并新增导出
InputRef与
TextAreaRef类型。
- Issue #489：已打开的 Menu、Popover 或 Select 在 iPad 旋转或应用窗口尺寸变化后可能与触发器脱离。共享的定位 hook 现在使用
useWindowDimensions，并在宽高变化时重新测量触发器 ref。
- Switch 现在会保留使用者传入的
aria-valuetext，不再因运算符优先级问题被默认的
'on'/
'off'静默覆盖。
- Select 触发器的
selectClassNames.trigger()现在无需显式传入
variant即可应用文档中记录的
'default'变体样式，与组件自身解构的默认值保持一致。
- Input 样式修复：将
ios:outline-2改为
ios:outline，消除 iOS 上多余的轮廓宽度。
相关 PR：
组件改进
- Skeleton 的
variant="none"现在会跳过默认的
FadeIn/
FadeOut布局动画，除非显式设置了
animation.entering或
animation.exiting。这让静态占位骨架在列表中挂载与复用的成本更低。（#495）
依赖
- Uniwind 固定为
1.12.0（此前为
^1.10.0），以解决 Android 上全面屏布局的测量问题。（#498）
更新的文档
以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：
- CloseButton - 将图标默认尺寸从
20更正为
18
- Menu - 将 SubMenu 指示图标的默认尺寸从
14更正为
16
- Skeleton - 说明
variant="none"会跳过默认的进入/退出动画
- GlassView（仅仓库内文档） - 将默认模糊
intensity从
30更正为
25
相关 PR：
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！