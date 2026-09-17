Input 与 TextArea 的 ref 解析为原生 TextInput 实例，BottomSheet 在 Android 手柄外露与容器尺寸变化时保持隐藏，Skeleton 的 variant="none" 跳过默认进入/退出动画，Menu、Popover 与 Select 在窗口尺寸变化时刷新锚点

2026 年 9 月 21 日

HeroUI Native v1.0.10 将 Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 的 ref 类型改为原生 TextInput 实例，以适配 React Native 的 Strict TypeScript API；修复了 Android 上 BottomSheet 的两个显示问题；让 Skeleton 的 variant="none" 跳过默认布局动画；并在应用窗口尺寸变化时刷新 Menu、Popover 与 Select 的锚点位置。

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npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

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本版本包含以下问题的修复：

Issue #485 ：已关闭的底部弹层在容器尺寸变化（设备旋转或 iPad 分屏）时可能闪现，原因是它仍以过期的关闭位移保持挂载。关闭状态的弹层现在会与新的容器尺寸对齐，并在再次打开前不参与绘制。

：已关闭的底部弹层在容器尺寸变化（设备旋转或 iPad 分屏）时可能闪现，原因是它仍以过期的关闭位移保持挂载。关闭状态的弹层现在会与新的容器尺寸对齐，并在再次打开前不参与绘制。 Android 上的 BottomSheet ：在全面屏（edge-to-edge）设备上，关闭状态的弹层手柄可能露出底部边缘，因为 Gorhom 停靠在 window.height ，该值小于实际测量的容器高度。现在会在首次布局时修正关闭位置，并在 isOpen 仍为 false 时忽略 Gorhom 自身的展开动画。

：在全面屏（edge-to-edge）设备上，关闭状态的弹层手柄可能露出底部边缘，因为 Gorhom 停靠在 ，该值小于实际测量的容器高度。现在会在首次布局时修正关闭位置，并在 仍为 时忽略 Gorhom 自身的展开动画。 Issue #490（iOS） ：在 iOS 上，点击居中且限制了宽度的 Dialog 与 Select 面板两侧的空白区域时，事件会被内部的动画包装层拦截。外层包装现在使用 pointerEvents="box-none" ，使点击能够传递到遮罩的关闭处理逻辑。#490 的 Android 部分仍未解决。

：在 iOS 上，点击居中且限制了宽度的 Dialog 与 Select 面板两侧的空白区域时，事件会被内部的动画包装层拦截。外层包装现在使用 ，使点击能够传递到遮罩的关闭处理逻辑。#490 的 Android 部分仍未解决。 Issue #497 ：Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 此前以 typeof TextInput 转发 ref，在 React Native 的 Strict TypeScript API（0.87+）下会报错。ref 现在通过 React.ComponentRef 解析，并新增导出 InputRef 与 TextAreaRef 类型。

：Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup 此前以 转发 ref，在 React Native 的 Strict TypeScript API（0.87+）下会报错。ref 现在通过 解析，并新增导出 与 类型。 Issue #489 ：已打开的 Menu、Popover 或 Select 在 iPad 旋转或应用窗口尺寸变化后可能与触发器脱离。共享的定位 hook 现在使用 useWindowDimensions ，并在宽高变化时重新测量触发器 ref。

：已打开的 Menu、Popover 或 Select 在 iPad 旋转或应用窗口尺寸变化后可能与触发器脱离。共享的定位 hook 现在使用 ，并在宽高变化时重新测量触发器 ref。 Switch 现在会保留使用者传入的 aria-valuetext ，不再因运算符优先级问题被默认的 'on' / 'off' 静默覆盖。

现在会保留使用者传入的 ，不再因运算符优先级问题被默认的 / 静默覆盖。 Select 触发器的 selectClassNames.trigger() 现在无需显式传入 variant 即可应用文档中记录的 'default' 变体样式，与组件自身解构的默认值保持一致。

触发器的 现在无需显式传入 即可应用文档中记录的 变体样式，与组件自身解构的默认值保持一致。 Input 样式修复：将 ios:outline-2 改为 ios:outline ，消除 iOS 上多余的轮廓宽度。

相关 PR：

Skeleton 的 variant="none" 现在会跳过默认的 FadeIn / FadeOut 布局动画，除非显式设置了 animation.entering 或 animation.exiting 。这让静态占位骨架在列表中挂载与复用的成本更低。（#495）

Uniwind 固定为 1.12.0 （此前为 ^1.10.0 ），以解决 Android 上全面屏布局的测量问题。（#498）

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

CloseButton - 将图标默认尺寸从 20 更正为 18

更正为 Menu - 将 SubMenu 指示图标的默认尺寸从 14 更正为 16

更正为 Skeleton - 说明 variant="none" 会跳过默认的进入/退出动画

会跳过默认的进入/退出动画 GlassView（仅仓库内文档） - 将默认模糊 intensity 从 30 更正为 25

相关 PR：

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！