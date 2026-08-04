v1.0.9
字重通过 Uniwind 的 font-* 工具类解析，SearchField 仅为已组合的部件预留内边距，Toast 的 duration 0 会自动隐藏，修复 RNGH 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭
HeroUI Native v1.0.9 重构了组件样式中字重的解析方式，修复了省略可选部件时 SearchField 的内边距问题，纠正了时长为零的 Toast 未自动关闭的行为，并恢复了 react-native-gesture-handler 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭。
安装
升级到最新版本：
真机体验
⚠️ 破坏性变更
Toast 的
duration: 0 现在会自动隐藏
duration 的类型为
number | 'persistent'，但由于自动关闭的判断要求
duration > 0，
0 被静默地当作持久显示处理。时长为零的 Toast 现在与其他数值时长走同一条
setTimeout 路径，会在下一个 tick 关闭。
之前：
之后：
迁移： 如果你依赖旧行为，请将
duration: 0 替换为
duration: 'persistent'。
相关 PR： #471
使用自定义字体的应用必须定义
--font-bold
组件样式现在通过 Uniwind 的
font-normal、
font-medium、
font-semibold 与
font-bold 工具类应用字重。当定义了
--font-* 变量时，每个工具类会选择对应的字体族，而不再应用数值化的
font-weight。这修复了 iOS 会在自定义字体族中选中最粗字面的问题，但也意味着只要定义了其中任意一个变量，就必须定义全部四个。
之前：
之后：
迁移： 补上缺失的
--font-bold 变量，指向该字体族的 bold 字面。使用系统字体的应用无需任何修改——未定义任何
--font-* 变量时会自动恢复数值化字重。
相关 PR： #473
问题修复
本版本包含以下问题的修复：
- Issue #465：即使省略了 SearchIcon 与 ClearButton，
SearchField.Input仍会为它们预留左右内边距。现在只有在组合了对应复合部件时才会应用内边距。
- Issue #444：在 react-native-gesture-handler 3 下的 Android 上，打开带滑动关闭的 Select 或 Dialog 会抛出异常，因为 Portal 内容在其原生祖先链中没有手势根节点。新增的内部
PortalGestureRoot现在会包裹 Portal 对话框内容，使滑动关闭在 RNGH 3 的 Android 上正常工作。
- LinkButton 不再应用默认圆角（
rounded-none），此前该圆角会在边缘裁切文本。
- Issue #476：嵌套了
Radio的
RadioGroup.Item会向辅助技术暴露两个
role="radio"节点。位于分组项内部时，嵌套的触发器现在会对辅助技术隐藏，因此每个选项只呈现单个 radio 节点。
- Issue #467：使用
content-fit或紧凑尺寸时，Select 触发器与选项的文本会被压缩。默认的 flex 样式改为
flex-shrink: 1，使文本既能贡献其固有宽度，又能在空间受限时收缩。
- Issue #461：自定义字体解析重构后，使用系统字体的应用丢失了数值化字重。未定义任何
--font-*变量时，字重现在会回退到数值化的
font-weight。
相关 PR：
更新的文档
以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：
- Theming - 记录
--font-bold变量的必要性，并说明在使用与不使用自定义字体时字重如何解析
- Typography - 说明自定义
--font-*字体族会改变字重的解析方式，并链接到主题定制指南
- SearchField - 明确 SearchIcon 与 ClearButton 为可选部件，并补充「不带搜索图标」的组合方式
- Toast - 明确
duration: 0与
'persistent'的区别
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！