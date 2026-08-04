字重通过 Uniwind 的 font-* 工具类解析，SearchField 仅为已组合的部件预留内边距，Toast 的 duration 0 会自动隐藏，修复 RNGH 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭

2026 年 8 月 31 日

HeroUI Native v1.0.9 重构了组件样式中字重的解析方式，修复了省略可选部件时 SearchField 的内边距问题，纠正了时长为零的 Toast 未自动关闭的行为，并恢复了 react-native-gesture-handler 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

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duration 的类型为 number | 'persistent' ，但由于自动关闭的判断要求 duration > 0 ， 0 被静默地当作持久显示处理。时长为零的 Toast 现在与其他数值时长走同一条 setTimeout 路径，会在下一个 tick 关闭。

之前：

toast. show ({ label: 'Quick flash' , duration: 0 }); // Toast 会一直停留在屏幕上——与 'persistent' 相同

之后：

toast. show ({ label: 'Quick flash' , duration: 0 }); // Toast 会在下一个 tick 自动隐藏 // 若要让 Toast 一直停留在屏幕上，请使用 'persistent'： toast. show ({ label: 'Sticky' , duration: 'persistent' });

迁移： 如果你依赖旧行为，请将 duration: 0 替换为 duration: 'persistent' 。

相关 PR： #471

组件样式现在通过 Uniwind 的 font-normal 、 font-medium 、 font-semibold 与 font-bold 工具类应用字重。当定义了 --font-* 变量时，每个工具类会选择对应的字体族，而不再应用数值化的 font-weight 。这修复了 iOS 会在自定义字体族中选中最粗字面的问题，但也意味着只要定义了其中任意一个变量，就必须定义全部四个。

之前：

@theme { --font-normal: 'YourFont-400Regular'; --font-medium: 'YourFont-500Medium'; --font-semibold: 'YourFont-600SemiBold'; }

之后：

@theme { --font-normal: 'YourFont-400Regular'; --font-medium: 'YourFont-500Medium'; --font-semibold: 'YourFont-600SemiBold'; --font-bold: 'YourFont-700Bold'; }

迁移： 补上缺失的 --font-bold 变量，指向该字体族的 bold 字面。使用系统字体的应用无需任何修改——未定义任何 --font-* 变量时会自动恢复数值化字重。

相关 PR： #473

本版本包含以下问题的修复：

相关 PR：

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

Theming - 记录 --font-bold 变量的必要性，并说明在使用与不使用自定义字体时字重如何解析

变量的必要性，并说明在使用与不使用自定义字体时字重如何解析 Typography - 说明自定义 --font-* 字体族会改变字重的解析方式，并链接到主题定制指南

字体族会改变字重的解析方式，并链接到主题定制指南 SearchField - 明确 SearchIcon 与 ClearButton 为可选部件，并补充「不带搜索图标」的组合方式

Toast - 明确 duration: 0 与 'persistent' 的区别

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！