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发布说明

v1.0.9

字重通过 Uniwind 的 font-* 工具类解析，SearchField 仅为已组合的部件预留内边距，Toast 的 duration 0 会自动隐藏，修复 RNGH 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭

2026 年 8 月 31 日

HeroUI Native v1.0.9 重构了组件样式中字重的解析方式，修复了省略可选部件时 SearchField 的内边距问题，纠正了时长为零的 Toast 未自动关闭的行为，并恢复了 react-native-gesture-handler 3 下 Android 上 Select 与 Dialog 的滑动关闭。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

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真机体验

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⚠️ 破坏性变更

Toast 的 duration: 0 现在会自动隐藏

duration 的类型为 number | 'persistent'，但由于自动关闭的判断要求 duration > 00 被静默地当作持久显示处理。时长为零的 Toast 现在与其他数值时长走同一条 setTimeout 路径，会在下一个 tick 关闭。

之前：

toast.show({ label: 'Quick flash', duration: 0 });
// Toast 会一直停留在屏幕上——与 'persistent' 相同

之后：

toast.show({ label: 'Quick flash', duration: 0 });
// Toast 会在下一个 tick 自动隐藏

// 若要让 Toast 一直停留在屏幕上，请使用 'persistent'：
toast.show({ label: 'Sticky', duration: 'persistent' });

迁移： 如果你依赖旧行为，请将 duration: 0 替换为 duration: 'persistent'

相关 PR： #471

使用自定义字体的应用必须定义 --font-bold

组件样式现在通过 Uniwind 的 font-normalfont-mediumfont-semiboldfont-bold 工具类应用字重。当定义了 --font-* 变量时，每个工具类会选择对应的字体族，而不再应用数值化的 font-weight。这修复了 iOS 会在自定义字体族中选中最粗字面的问题，但也意味着只要定义了其中任意一个变量，就必须定义全部四个

之前：

@theme {
  --font-normal: 'YourFont-400Regular';
  --font-medium: 'YourFont-500Medium';
  --font-semibold: 'YourFont-600SemiBold';
}

之后：

@theme {
  --font-normal: 'YourFont-400Regular';
  --font-medium: 'YourFont-500Medium';
  --font-semibold: 'YourFont-600SemiBold';
  --font-bold: 'YourFont-700Bold';
}

迁移： 补上缺失的 --font-bold 变量，指向该字体族的 bold 字面。使用系统字体的应用无需任何修改——未定义任何 --font-* 变量时会自动恢复数值化字重。

相关 PR： #473

问题修复

本版本包含以下问题的修复：

  • Issue #465：即使省略了 SearchIcon 与 ClearButton，SearchField.Input 仍会为它们预留左右内边距。现在只有在组合了对应复合部件时才会应用内边距。
  • Issue #444：在 react-native-gesture-handler 3 下的 Android 上，打开带滑动关闭的 Select 或 Dialog 会抛出异常，因为 Portal 内容在其原生祖先链中没有手势根节点。新增的内部 PortalGestureRoot 现在会包裹 Portal 对话框内容，使滑动关闭在 RNGH 3 的 Android 上正常工作。
  • LinkButton 不再应用默认圆角（rounded-none），此前该圆角会在边缘裁切文本。
  • Issue #476：嵌套了 RadioRadioGroup.Item 会向辅助技术暴露两个 role="radio" 节点。位于分组项内部时，嵌套的触发器现在会对辅助技术隐藏，因此每个选项只呈现单个 radio 节点。
  • Issue #467：使用 content-fit 或紧凑尺寸时，Select 触发器与选项的文本会被压缩。默认的 flex 样式改为 flex-shrink: 1，使文本既能贡献其固有宽度，又能在空间受限时收缩。
  • Issue #461：自定义字体解析重构后，使用系统字体的应用丢失了数值化字重。未定义任何 --font-* 变量时，字重现在会回退到数值化的 font-weight

相关 PR：

更新的文档

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

  • Theming - 记录 --font-bold 变量的必要性，并说明在使用与不使用自定义字体时字重如何解析
  • Typography - 说明自定义 --font-* 字体族会改变字重的解析方式，并链接到主题定制指南
  • SearchField - 明确 SearchIcon 与 ClearButton 为可选部件，并补充「不带搜索图标」的组合方式
  • Toast - 明确 duration: 0'persistent' 的区别

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

所有版本

HeroUI Native 的全部更新与变更，包括新功能、问题修复与破坏性变更。

v1.0.8

通过 provider 的 isRTL 配置与 LayoutDirectionScope 为各组件提供从右到左（RTL）布局支持，随包发布的样式表自行声明 @source，并调整 Card.Header 与 TagGroup.List 的布局

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