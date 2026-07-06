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发布说明

v1.0.7

通过全新的 background 属性实现可替换的背景层，新增 GlassView 层组件，为 Dialog 与 Bottom Sheet 提供 blur 遮罩变体，Select 触发器改为字段样式，Toast 迁移至 overlay 令牌

2026 年 7 月 28 日

HeroUI Native v1.0.7 让组件表面变得可扩展：组件现在接受 background 属性，并暴露配套的背景复合部件，从而可将表面后方的层替换为任意节点。本版本还新增 GlassView 层组件、用于 Dialog 与 Bottom Sheet 的 blur 遮罩变体，并将 expo-blur 作为可选的对等依赖。这些都是扩展点——默认主题不注册任何背景内容，因此渲染结果不变。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

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真机体验

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新特性

可替换的背景层

组件此前会直接依据主题令牌渲染固定的不透明表面。在 v1.0.7 中，拥有表面的部件接受 background 属性，并暴露以其所背衬元素命名的背景复合部件。传入节点即可替换该层，或传入 null 将其移除。

import { Button, GlassView } from "heroui-native";

<Button
  variant="secondary"
  background={
    <Button.Background>
      <GlassView intensity={80} />
    </Button.Background>
  }
>
  Save changes
</Button>

// 完全移除该层
<Button variant="secondary" background={null}>
  Save changes
</Button>

属性与部件配对规律清晰——background 位于 Button、Avatar、Switch、Chip、Checkbox、Input 与 SubMenu 的根组件上，位于 Radio.IndicatorSlider.TrackTabs.ListTagGroup.ItemInputOTP.SlotPopover.Content 的子部件上，其对应部件分别为 Radio.IndicatorBackgroundSlider.TrackBackgroundTabs.ListBackgroundTagGroup.ItemBackgroundInputOTP.SlotBackgroundPopover.ContentBackground。每个背景容器都是绝对填充视图，继承宿主元素的定位与裁剪，并接受 fallbackColor 主题令牌用于不支持原生模糊的平台。

是否挂载默认层由 --theme CSS 变量决定，可使用 useIsGlassThemeuseHasDefaultThemeBackground 检测这一情况。HeroUI Native 附带的主题不注册任何背景内容，因此除非你自行注入，否则不会渲染任何内容；用于激活这些层的 glass 主题由 heroui-native-pro/themes/glass 提供。

相关 PR： #457

⚠️ 破坏性变更

Select 触发器改为字段外观

.select__trigger--variant-default所有主题上从表面外观改为字段外观——此变更不受 --theme 限制。如果你依赖 Select 触发器与周围的 Surface 元素保持一致，它现在会转而与你的表单字段保持一致。

变更内容：

  • --radius-2xl--radius-field
  • --color-surface--color-field
  • --shadow-surface--shadow-field
  • 新增 --color-field-border 边框

迁移：

无需修改 API。若要恢复此前的表面外观，请覆盖 Select 触发器的样式：

// 之前——触发器默认使用 surface 令牌渲染
<Select.Trigger />

// 之后——显式恢复表面外观
<Select.Trigger className="rounded-2xl bg-surface border-0 shadow-surface" />

相关 PR： #457

Toast 遮罩令牌切换

.toast__root--color-surface 改为 --color-overlay，其默认标签颜色从 --color-foreground 改为 --color-overlay-foreground

在附带的主题中，这些令牌在亮色（--white）与暗色（oklch(0.2103 0.0059 285.89)）模式下都解析为相同的值，因此开箱即用没有可见变化。只有当你将 --surface--overlay——或 --foreground--overlay-foreground——覆盖为不同的值时才会有影响，此时 Toast 会转而采用你的 overlay 值而非 surface 值。

迁移：

如果你曾为 Toast 自定义 --surface，请将该自定义移至 --overlay，或直接覆盖 Toast 类：

// 之前——Toast 跟随 --surface / --foreground
// 之后——Toast 跟随 --overlay / --overlay-foreground
<Toast className="bg-surface" />

相关 PR： #457

更新的文档

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

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贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

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v1.0.6

将组件样式迁移到专用的 BEM 命名 CSS 文件，并通过按名称为 Portal 子树设置 key 修复 PortalHost 幽灵弹层问题

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