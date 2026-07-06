通过全新的 background 属性实现可替换的背景层，新增 GlassView 层组件，为 Dialog 与 Bottom Sheet 提供 blur 遮罩变体，Select 触发器改为字段样式，Toast 迁移至 overlay 令牌

2026 年 7 月 28 日

HeroUI Native v1.0.7 让组件表面变得可扩展：组件现在接受 background 属性，并暴露配套的背景复合部件，从而可将表面后方的层替换为任意节点。本版本还新增 GlassView 层组件、用于 Dialog 与 Bottom Sheet 的 blur 遮罩变体，并将 expo-blur 作为可选的对等依赖。这些都是扩展点——默认主题不注册任何背景内容，因此渲染结果不变。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

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组件此前会直接依据主题令牌渲染固定的不透明表面。在 v1.0.7 中，拥有表面的部件接受 background 属性，并暴露以其所背衬元素命名的背景复合部件。传入节点即可替换该层，或传入 null 将其移除。

import { Button, GlassView } from "heroui-native" ; < Button variant = "secondary" background = { < Button.Background > < GlassView intensity = { 80 } /> </ Button.Background > } > Save changes </ Button > // 完全移除该层 < Button variant = "secondary" background = { null }> Save changes </ Button >

属性与部件配对规律清晰—— background 位于 Button、Avatar、Switch、Chip、Checkbox、Input 与 SubMenu 的根组件上，位于 Radio.Indicator 、 Slider.Track 、 Tabs.List 、 TagGroup.Item 、 InputOTP.Slot 与 Popover.Content 的子部件上，其对应部件分别为 Radio.IndicatorBackground 、 Slider.TrackBackground 、 Tabs.ListBackground 、 TagGroup.ItemBackground 、 InputOTP.SlotBackground 与 Popover.ContentBackground 。每个背景容器都是绝对填充视图，继承宿主元素的定位与裁剪，并接受 fallbackColor 主题令牌用于不支持原生模糊的平台。

是否挂载默认层由 --theme CSS 变量决定，可使用 useIsGlassTheme 与 useHasDefaultThemeBackground 检测这一情况。HeroUI Native 附带的主题不注册任何背景内容，因此除非你自行注入，否则不会渲染任何内容；用于激活这些层的 glass 主题由 heroui-native-pro/themes/glass 提供。

相关 PR： #457

.select__trigger--variant-default 在所有主题上从表面外观改为字段外观——此变更不受 --theme 限制。如果你依赖 Select 触发器与周围的 Surface 元素保持一致，它现在会转而与你的表单字段保持一致。

变更内容：

--radius-2xl → --radius-field

→ --color-surface → --color-field

→ --shadow-surface → --shadow-field

→ 新增 --color-field-border 边框

迁移：

无需修改 API。若要恢复此前的表面外观，请覆盖 Select 触发器的样式：

// 之前——触发器默认使用 surface 令牌渲染 < Select.Trigger /> // 之后——显式恢复表面外观 < Select.Trigger className = "rounded-2xl bg-surface border-0 shadow-surface" />

相关 PR： #457

.toast__root 从 --color-surface 改为 --color-overlay ，其默认标签颜色从 --color-foreground 改为 --color-overlay-foreground 。

在附带的主题中，这些令牌在亮色（ --white ）与暗色（ oklch(0.2103 0.0059 285.89) ）模式下都解析为相同的值，因此开箱即用没有可见变化。只有当你将 --surface 与 --overlay ——或 --foreground 与 --overlay-foreground ——覆盖为不同的值时才会有影响，此时 Toast 会转而采用你的 overlay 值而非 surface 值。

迁移：

如果你曾为 Toast 自定义 --surface ，请将该自定义移至 --overlay ，或直接覆盖 Toast 类：

// 之前——Toast 跟随 --surface / --foreground // 之后——Toast 跟随 --overlay / --overlay-foreground < Toast className = "bg-surface" />

相关 PR： #457

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！