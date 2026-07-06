v1.0.7
通过全新的 background 属性实现可替换的背景层，新增 GlassView 层组件，为 Dialog 与 Bottom Sheet 提供 blur 遮罩变体，Select 触发器改为字段样式，Toast 迁移至 overlay 令牌
HeroUI Native v1.0.7 让组件表面变得可扩展：组件现在接受
background 属性，并暴露配套的背景复合部件，从而可将表面后方的层替换为任意节点。本版本还新增
GlassView 层组件、用于 Dialog 与 Bottom Sheet 的
blur 遮罩变体，并将
expo-blur 作为可选的对等依赖。这些都是扩展点——默认主题不注册任何背景内容，因此渲染结果不变。
安装
升级到最新版本：
真机体验
新特性
可替换的背景层
组件此前会直接依据主题令牌渲染固定的不透明表面。在 v1.0.7 中，拥有表面的部件接受
background 属性，并暴露以其所背衬元素命名的背景复合部件。传入节点即可替换该层，或传入
null 将其移除。
属性与部件配对规律清晰——
background 位于 Button、Avatar、Switch、Chip、Checkbox、Input 与 SubMenu 的根组件上，位于
Radio.Indicator、
Slider.Track、
Tabs.List、
TagGroup.Item、
InputOTP.Slot 与
Popover.Content 的子部件上，其对应部件分别为
Radio.IndicatorBackground、
Slider.TrackBackground、
Tabs.ListBackground、
TagGroup.ItemBackground、
InputOTP.SlotBackground 与
Popover.ContentBackground。每个背景容器都是绝对填充视图，继承宿主元素的定位与裁剪，并接受
fallbackColor 主题令牌用于不支持原生模糊的平台。
是否挂载默认层由
--theme CSS 变量决定，可使用
useIsGlassTheme 与
useHasDefaultThemeBackground 检测这一情况。HeroUI Native 附带的主题不注册任何背景内容，因此除非你自行注入，否则不会渲染任何内容；用于激活这些层的
glass 主题由
heroui-native-pro/themes/glass 提供。
相关 PR： #457
⚠️ 破坏性变更
Select 触发器改为字段外观
.select__trigger--variant-default 在所有主题上从表面外观改为字段外观——此变更不受
--theme 限制。如果你依赖 Select 触发器与周围的
Surface 元素保持一致，它现在会转而与你的表单字段保持一致。
变更内容：
--radius-2xl→
--radius-field
--color-surface→
--color-field
--shadow-surface→
--shadow-field
- 新增
--color-field-border边框
迁移：
无需修改 API。若要恢复此前的表面外观，请覆盖 Select 触发器的样式：
相关 PR： #457
Toast 遮罩令牌切换
.toast__root 从
--color-surface 改为
--color-overlay，其默认标签颜色从
--color-foreground 改为
--color-overlay-foreground。
在附带的主题中，这些令牌在亮色（
--white）与暗色（
oklch(0.2103 0.0059 285.89)）模式下都解析为相同的值，因此开箱即用没有可见变化。只有当你将
--surface 与
--overlay——或
--foreground 与
--overlay-foreground——覆盖为不同的值时才会有影响，此时 Toast 会转而采用你的 overlay 值而非 surface 值。
迁移：
如果你曾为 Toast 自定义
--surface，请将该自定义移至
--overlay，或直接覆盖 Toast 类：
相关 PR： #457
更新的文档
以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：
- Dialog - 记录
blur遮罩变体与
blurViewProps
- Bottom Sheet - 记录
blur遮罩变体与
blurViewProps
- 为 Button、Avatar、Checkbox、Chip、Input、InputOTP、Menu、Radio Group、Slider、Switch、Tabs 与 TagGroup 新增背景层文档
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！