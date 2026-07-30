补丁版本：为 ComboBox 添加多选支持，采用逻辑 CSS 属性改进 RTL 支持，将 tailwind-variants 升级到 3.3.0，并修复 ScrollShadow、Spinner、InputOTP、Table 以及 accent Button 的样式问题。

2026 年 7 月 30 日

补丁版本：ComboBox 现已支持多选，样式采用逻辑 CSS 属性以更好地支持 RTL， tailwind-variants 升级到 3.3.0 ，并修复了 ScrollShadow 、 Spinner 、 InputOTP 、 Table 以及 accent Button 焦点样式的多个问题。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

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ComboBox 现已支持选择多个选项。设置 selectionMode="multiple" ，使用 ComboBox.Value 渲染已选项，并同样为内部 ListBox 传入 selectionMode="multiple" 。选择通过 value / defaultValue （ Key[] ）属性和 onChange 处理函数进行控制。

多选：通过 selectionMode="multiple" 选择多个选项，并使用 ComboBox.Value 展示已选项 (#6714)

ScrollShadow ：在末端检测中兼容小数滚动位置，使底部阴影在高分辨率屏幕上能正确隐藏 (#6710)。

：在末端检测中兼容小数滚动位置，使底部阴影在高分辨率屏幕上能正确隐藏 (#6710)。 RTL ：在样式中采用逻辑 CSS 属性，以更好地支持从右到左布局 (#6699)。

：在样式中采用逻辑 CSS 属性，以更好地支持从右到左布局 (#6699)。 Button ：恢复 accent 按钮的焦点轮廓间隙 (#6724)。

：恢复 accent 按钮的焦点轮廓间隙 (#6724)。 Spinner ：将无障碍名称从隐藏的 SVG 移到根元素的 status role 上 (#6721)。

：将无障碍名称从隐藏的 SVG 移到根元素的 role 上 (#6721)。 InputOTP ：避免 OTP 输入格在窄容器中溢出 (#6706)。

：避免 OTP 输入格在窄容器中溢出 (#6706)。 Table ：将可排序列的指示图标居中 (#6705)。

：将可排序列的指示图标居中 (#6705)。 Collections ：修复 Tabs 、 TagGroup 、 Select 、 Autocomplete 和 ComboBox 的 React Aria 集合构建器兼容性问题 (#6727)。

：修复 、 、 、 和 的 React Aria 集合构建器兼容性问题 (#6727)。 Icons：从装饰性的 aria-hidden 图标中移除永远不会被朗读的 aria-label ，使无障碍检查与审计保持整洁 (#6741)。

tailwind-variants ：升级到 tailwind-variants@3.3.0 (#6733)。

：升级到 (#6733)。 React Aria ：将 react-aria 、 react-aria-components 以及 @react-aria/* 工具包移至 peerDependencies ，使使用方解析到唯一共享副本而非内置副本 (#6744)。

：将 、 以及 工具包移至 ，使使用方解析到唯一共享副本而非内置副本 (#6744)。 Node.js：要求 Node.js >= 22.x 。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！