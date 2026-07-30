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v3.2.3

补丁版本：为 ComboBox 添加多选支持，采用逻辑 CSS 属性改进 RTL 支持，将 tailwind-variants 升级到 3.3.0，并修复 ScrollShadow、Spinner、InputOTP、Table 以及 accent Button 的样式问题。

2026 年 7 月 30 日

补丁版本：ComboBox 现已支持多选，样式采用逻辑 CSS 属性以更好地支持 RTL，tailwind-variants 升级到 3.3.0，并修复了 ScrollShadowSpinnerInputOTPTable 以及 accent Button 焦点样式的多个问题。

安装

升级到最新版本：

npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest
bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器

新功能

ComboBox

ComboBox 现已支持选择多个选项。设置 selectionMode="multiple"，使用 ComboBox.Value 渲染已选项，并同样为内部 ListBox 传入 selectionMode="multiple"。选择通过 value / defaultValueKey[]）属性和 onChange 处理函数进行控制。

  • 多选：通过 selectionMode="multiple" 选择多个选项，并使用 ComboBox.Value 展示已选项 (#6714)

错误修复

  • ScrollShadow：在末端检测中兼容小数滚动位置，使底部阴影在高分辨率屏幕上能正确隐藏 (#6710)。
  • RTL：在样式中采用逻辑 CSS 属性，以更好地支持从右到左布局 (#6699)。
  • Button：恢复 accent 按钮的焦点轮廓间隙 (#6724)。
  • Spinner：将无障碍名称从隐藏的 SVG 移到根元素的 status role 上 (#6721)。
  • InputOTP：避免 OTP 输入格在窄容器中溢出 (#6706)。
  • Table：将可排序列的指示图标居中 (#6705)。
  • Collections：修复 TabsTagGroupSelectAutocompleteComboBox 的 React Aria 集合构建器兼容性问题 (#6727)。
  • Icons：从装饰性的 aria-hidden 图标中移除永远不会被朗读的 aria-label，使无障碍检查与审计保持整洁 (#6741)。

依赖

  • tailwind-variants：升级到 tailwind-variants@3.3.0 (#6733)。
  • React Aria：将 react-ariareact-aria-components 以及 @react-aria/* 工具包移至 peerDependencies，使使用方解析到唯一共享副本而非内置副本 (#6744)。
  • Node.js：要求 Node.js >= 22.x

链接

贡献者

感谢所有为本次发布做出贡献的人！

SStybo@StyboTtianenpang@tianenpangWwingkwong@wingkwongDdaveycodez@daveycodezGgrayashh@grayashhSSaidheerajgollu@Saidheerajgollu

所有版本

HeroUI v3 的所有更新与变更，包含新功能、修复以及破坏性变更。

v3.2.2

补丁版本：将 React Aria 升级到 1.19.0，为 Tabs.ListContainer 添加溢出滚动，并修复清除/关闭按钮意外提交表单以及视觉隐藏输入框导致溢出滚动的问题。

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