v3.2.3
补丁版本：为 ComboBox 添加多选支持，采用逻辑 CSS 属性改进 RTL 支持，将 tailwind-variants 升级到 3.3.0，并修复 ScrollShadow、Spinner、InputOTP、Table 以及 accent Button 的样式问题。
2026 年 7 月 30 日
补丁版本：ComboBox 现已支持多选，样式采用逻辑 CSS 属性以更好地支持 RTL，
tailwind-variants 升级到
3.3.0，并修复了
ScrollShadow、
Spinner、
InputOTP、
Table 以及 accent
Button 焦点样式的多个问题。
安装
升级到最新版本：
新功能
ComboBox
ComboBox 现已支持选择多个选项。设置
selectionMode="multiple"，使用
ComboBox.Value 渲染已选项，并同样为内部
ListBox 传入
selectionMode="multiple"。选择通过
value /
defaultValue（
Key[]）属性和
onChange 处理函数进行控制。
- 多选：通过
selectionMode="multiple"选择多个选项，并使用
ComboBox.Value展示已选项 (#6714)
错误修复
- ScrollShadow：在末端检测中兼容小数滚动位置，使底部阴影在高分辨率屏幕上能正确隐藏 (#6710)。
- RTL：在样式中采用逻辑 CSS 属性，以更好地支持从右到左布局 (#6699)。
- Button：恢复 accent 按钮的焦点轮廓间隙 (#6724)。
- Spinner：将无障碍名称从隐藏的 SVG 移到根元素的
statusrole 上 (#6721)。
- InputOTP：避免 OTP 输入格在窄容器中溢出 (#6706)。
- Table：将可排序列的指示图标居中 (#6705)。
- Collections：修复
Tabs、
TagGroup、
Select、
Autocomplete和
ComboBox的 React Aria 集合构建器兼容性问题 (#6727)。
- Icons：从装饰性的
aria-hidden图标中移除永远不会被朗读的
aria-label，使无障碍检查与审计保持整洁 (#6741)。
依赖
- tailwind-variants：升级到
tailwind-variants@3.3.0(#6733)。
- React Aria：将
react-aria、
react-aria-components以及
@react-aria/*工具包移至
peerDependencies，使使用方解析到唯一共享副本而非内置副本 (#6744)。
- Node.js：要求 Node.js
>= 22.x。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！