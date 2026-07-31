v3.2.4
补丁版本：修复 Autocomplete 弹层裁剪末尾选项的问题，恢复外部滚动模式下 Modal 点击遮罩关闭的行为，将 Tabs.ListContainer 的箭头滚动限制在可滚动范围内，将 tailwind-variants 升级到 3.3.1 以修复重新渲染后变体类名回退的问题，将 React Aria 升级到 1.20.0，并为 @heroui/react 添加行为测试套件。
2026 年 8 月 4 日
补丁版本：Autocomplete 弹层不再裁剪末尾选项，
scroll="outside" 的 Modal 重新支持点击遮罩关闭，Tabs 的箭头滚动现在会精确停在边缘，
tailwind-variants 升级到
3.3.1 以修复重新渲染后变体修饰符回退到错误类名的问题，React Aria 升级到
1.20.0（
react-aria@3.51.0），并为
@heroui/react 添加了行为测试套件。
安装
升级到最新版本：
错误修复
- Variants：修复重新渲染后变体修饰符回退到错误类名的问题——受控的
Checkbox取消选中时不再从
checkbox--primary变为
checkbox--secondary，secondary 变体的
Tabs也不再回退到 primary 变体 (#6760)。
- Autocomplete：将弹层改为 flex 纵向布局，并允许列表收缩到
320px上限以下，使弹层高度小于内容高度时末尾选项仍可访问——最常见于触发器位于视口中部的
Modal场景 (#6766)。
- Modal：将
scroll="outside"时的滚动移交给背景遮罩，使点击遮罩仍可关闭弹窗——占满视口高度的容器不再吞掉遮罩点击并将其判定为弹窗内部 (#6770)。
- Tooltip：在相邻 Tooltip 之间切换时保留进入与退出动画。React Aria 的预热计时器会抑制被替换 Tooltip 上的
data-entering/
data-exiting，使其在 HeroUI 的 CSS 关键帧执行前就被卸载——如需恢复 React Aria 的即时切换行为，可传入新增的
shouldSkipAnimation属性 (#6772)。
- Tabs：将
Tabs.ListContainer的箭头滚动限制在可滚动范围内，靠近边缘时点击会精确停在边缘而不会滚动过头；已经位于边缘时点击不再触发滚动 (#6749)。
- Badge：将背景裁剪到 padding box，使其不再溢出
1px边框，从而消除 Firefox 中圆角处出现的细微颜色边缘 (#6768)。
- Link：在 link 根元素上暴露
data-slot="link"(#6754)。
- Exports：调整
./styles的导出条件顺序，将
style置于
default之前，使
style条件可被正确命中 (#6754)。
测试
@heroui/react 现已包含基于共享
@heroui/testing 测试工具的行为测试套件——提供 Vitest 配置、初始化设置以及
render、
setupUser、
ssrSmoke、定时器和滚动锁定等辅助函数。测试套件位于
packages/react/tests/components/，并拆分为两个 Vitest project：
react-jsdom 负责行为测试与客户端 SSR 冒烟测试，
react-browser 负责 Playwright 检查。CI 中的 QA 任务会运行两者，覆盖率下限仅对 jsdom 生效。
- 行为测试：新增测试工具包、各组件测试套件、双 Vitest project 以及 QA 任务 (#6754)。
依赖
- React Aria：升级到 React Aria 1.20.0——
react-aria-components@1.20.0、
react-aria@3.51.0、
@react-types/shared@3.36.1以及
@internationalized/date@3.12.3(#6752)。
- tailwind-variants：将
@heroui/react和
@heroui/styles升级到
tailwind-variants@3.3.1(#6760)。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！