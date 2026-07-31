补丁版本：修复 Autocomplete 弹层裁剪末尾选项的问题，恢复外部滚动模式下 Modal 点击遮罩关闭的行为，将 Tabs.ListContainer 的箭头滚动限制在可滚动范围内，将 tailwind-variants 升级到 3.3.1 以修复重新渲染后变体类名回退的问题，将 React Aria 升级到 1.20.0，并为 @heroui/react 添加行为测试套件。

2026 年 8 月 4 日

补丁版本：Autocomplete 弹层不再裁剪末尾选项， scroll="outside" 的 Modal 重新支持点击遮罩关闭，Tabs 的箭头滚动现在会精确停在边缘， tailwind-variants 升级到 3.3.1 以修复重新渲染后变体修饰符回退到错误类名的问题，React Aria 升级到 1.20.0 （ react-aria@3.51.0 ），并为 @heroui/react 添加了行为测试套件。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

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Variants ：修复重新渲染后变体修饰符回退到错误类名的问题——受控的 Checkbox 取消选中时不再从 checkbox--primary 变为 checkbox--secondary ，secondary 变体的 Tabs 也不再回退到 primary 变体 (#6760)。

：修复重新渲染后变体修饰符回退到错误类名的问题——受控的 取消选中时不再从 变为 ，secondary 变体的 也不再回退到 primary 变体 (#6760)。 Autocomplete ：将弹层改为 flex 纵向布局，并允许列表收缩到 320px 上限以下，使弹层高度小于内容高度时末尾选项仍可访问——最常见于触发器位于视口中部的 Modal 场景 (#6766)。

：将弹层改为 flex 纵向布局，并允许列表收缩到 上限以下，使弹层高度小于内容高度时末尾选项仍可访问——最常见于触发器位于视口中部的 场景 (#6766)。 Modal ：将 scroll="outside" 时的滚动移交给背景遮罩，使点击遮罩仍可关闭弹窗——占满视口高度的容器不再吞掉遮罩点击并将其判定为弹窗内部 (#6770)。

：将 时的滚动移交给背景遮罩，使点击遮罩仍可关闭弹窗——占满视口高度的容器不再吞掉遮罩点击并将其判定为弹窗内部 (#6770)。 Tooltip ：在相邻 Tooltip 之间切换时保留进入与退出动画。React Aria 的预热计时器会抑制被替换 Tooltip 上的 data-entering / data-exiting ，使其在 HeroUI 的 CSS 关键帧执行前就被卸载——如需恢复 React Aria 的即时切换行为，可传入新增的 shouldSkipAnimation 属性 (#6772)。

：在相邻 Tooltip 之间切换时保留进入与退出动画。React Aria 的预热计时器会抑制被替换 Tooltip 上的 / ，使其在 HeroUI 的 CSS 关键帧执行前就被卸载——如需恢复 React Aria 的即时切换行为，可传入新增的 属性 (#6772)。 Tabs ：将 Tabs.ListContainer 的箭头滚动限制在可滚动范围内，靠近边缘时点击会精确停在边缘而不会滚动过头；已经位于边缘时点击不再触发滚动 (#6749)。

：将 的箭头滚动限制在可滚动范围内，靠近边缘时点击会精确停在边缘而不会滚动过头；已经位于边缘时点击不再触发滚动 (#6749)。 Badge ：将背景裁剪到 padding box，使其不再溢出 1px 边框，从而消除 Firefox 中圆角处出现的细微颜色边缘 (#6768)。

：将背景裁剪到 padding box，使其不再溢出 边框，从而消除 Firefox 中圆角处出现的细微颜色边缘 (#6768)。 Link ：在 link 根元素上暴露 data-slot="link" (#6754)。

：在 link 根元素上暴露 (#6754)。 Exports：调整 ./styles 的导出条件顺序，将 style 置于 default 之前，使 style 条件可被正确命中 (#6754)。

@heroui/react 现已包含基于共享 @heroui/testing 测试工具的行为测试套件——提供 Vitest 配置、初始化设置以及 render 、 setupUser 、 ssrSmoke 、定时器和滚动锁定等辅助函数。测试套件位于 packages/react/tests/components/ ，并拆分为两个 Vitest project： react-jsdom 负责行为测试与客户端 SSR 冒烟测试， react-browser 负责 Playwright 检查。CI 中的 QA 任务会运行两者，覆盖率下限仅对 jsdom 生效。

行为测试：新增测试工具包、各组件测试套件、双 Vitest project 以及 QA 任务 (#6754)。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！