v3.2.5
补丁版本：Toast 支持堆叠并在悬停时展开，新增 Select.ClearButton 与 Tabs align 变体，从 @heroui/react 再导出 Pressable、Focusable、OverlayTriggerStateContext 与 DisclosureStateContext，并将 React Aria 升级到 1.21.0；同时修复嵌套 data-theme token、Shadow DOM 主题、原生 :focus-visible 焦点环、浮层层级，以及 ScrollShadow、Table、Drawer、NumberField、Accordion、Label 与 Tag 的问题。
补丁版本：Toast 支持堆叠并在悬停时展开，Select 新增
ClearButton，Tabs 新增
align 变体，
@heroui/react 再导出
Pressable、
Focusable、
OverlayTriggerStateContext 与
DisclosureStateContext，React Aria 升级到
1.21.0（
react-aria@3.52.0）。同时修复了嵌套
data-theme 作用域与 Shadow DOM 中的主题 token、导出变体上的原生
:focus-visible 焦点环、Modal 级浮层被关闭中的 Popover 遮挡等问题，以及 ScrollShadow、Table、Drawer、NumberField、Accordion、Label 与 Tag 的若干问题。
安装
升级到最新版本：
对等依赖已变更。 本次发布要求
react-aria-components@^1.21.0 与
react-aria@^3.52.0。若你锁定了这两个包的版本，请在同一次安装中一并升级，否则包管理器会报对等依赖冲突。
新功能
Toast
Toast 现在会折叠成堆叠布局：最新的 Toast 以完整尺寸显示在最前，较旧的会缩小并按间距错开。悬停或聚焦堆叠时会展开所有可见 Toast；离开后再次折叠。自动关闭计时器在堆叠被悬停或聚焦时暂停，页面处于后台标签页时也会暂停。
- 堆叠：将较旧的 Toast 折叠到最前方 Toast 之后，支持悬停/聚焦展开、
isExpanded强制展开、
toast.update()原地更新内容、
exitDuration控制退场动画，以及
Alt+T/
Escape/
F6键盘操作 (#6773)。
Select
Select 新增清除交互，且不会在
Select.Trigger 内嵌套按钮。将
Select.ClearButton 与 Value、Indicator 一起组合，并通过根组件的
onClear 监听清除。该控件渲染为仅指针可用的
span（
aria-hidden）；键盘与读屏用户在组合了清除按钮且弹层关闭时，可用
Backspace 或
Delete 清除。
- 清除按钮：新增
Select.ClearButton与根组件
onClear，无需非法嵌套按钮即可清除选中项 (#6796)。
Tabs
Tabs 可通过
align="start" | "center" | "end" 为整组标签设置对齐。默认仍为
center，现有 Tabs 外观不变。对齐使用逻辑属性（
text-start /
justify-start）以正确支持 RTL，并限定在标签列表上，使嵌套 Tabs 保持各自的对齐。
- 对齐：在
Tabs上设置
align，无需在每个标签上重复
className即可控制文本与内容对齐 (#6813)。
导出
基于
@heroui/react 的库可以从 HeroUI 导入 RAC 原语，而不必直接从
react-aria-components 导入。这样在 Vite 下会共用同一份实例，避免 Context 分裂以及 SSR 与客户端不一致。
- RAC 原语：从
@heroui/react再导出
Pressable、
Focusable、
OverlayTriggerStateContext与
DisclosureStateContext(#6828)。
错误修复
- 主题：在 Shadow DOM 中通过
:root, :host声明主题 token，使样式表被 adopt 进 shadow tree 后仍能应用圆角、颜色与深色模式 (#6841)。
- Toast：
toast.update会保留未传入的
timeout与
onClose，
reset会重启正在进行的倒计时，区域快捷键需精确匹配修饰键，去掉未使用的
viewTransitionName，并在 Toast 宽度变化时重新测量堆叠高度 (#6829、#6830、#6831、#6834、#6832)。
- Accordion：默认触发器悬停背景需同时满足
:hover与
data-hovered，自定义
hover:bg-*在鼠标离开时不再闪一下默认颜色 (#6817)。
- 主题：补全嵌套
data-theme作用域中缺失的 token（
--surface-*-foreground、
--field-placeholder），并将浮层阴影改为
--overlay-shadow，使局部深色/浅色区域能级联到组件 (#6803)。
- 焦点：将无法匹配的
:focus-visible:not(:focus)替换为原生
:focus-visible，使使用 HeroUI 变体的原生锚点与按钮也能显示键盘焦点环，同时 React Aria 仍使用
[data-focus-visible="true"](#6805)。
- Label：在
Checkbox.Content、
Switch.Content与
Radio.Content内将
Label渲染为
span，避免嵌套
<label>或复用分组标签的
id(#6807)。
- 浮层：将
Modal、
AlertDialog与
Drawer提升到共享的 overlay z-index，并在 Popover 级浮层退出动画期间禁用指针事件，避免关闭中的
Dropdown/
Select/
Popover盖住或拦截新打开 Modal 的点击 (#6798)。
- Tag：将移除按钮的可点击区域扩大到 24×24，同时保持 12×12 图标，使多选
Autocomplete芯片上的点击更可靠 (#6797)。
- ScrollShadow：在支持的浏览器中通过 CSS 滚动时间线驱动淡出，使首屏绘制即正确、无需 hydration 后测量，从而避免闪烁；不支持的引擎与受控模式仍使用属性驱动，并合并消费者
style以保留
--scroll-shadow-size/
--scroll-shadow-offset(#6800)。
- ScrollShadow：在内容尺寸变化后重新测量溢出，使
data-*-scroll保持同步（包括 Tabs 箭头），并且
onVisibilityChange只在真实状态变化时触发，而不是每次渲染 (#6812)。
- ScrollShadow：通过观察内容变更来测量溢出，而不是在每次渲染时测量 (#6833)。
- Calendar / RangeCalendar：对默认的
minValue与
maxValue做 memoize，避免日历状态在每次渲染时失效 (#6812)。
- Button、Menu 与 Dropdown：将
will-change合成器提示限制在按下和进出场动画状态，使静态文本在带有 transform 的浮层中保持清晰，包括
Modal关闭后重新打开的场景 (#6779)。
- Drawer：将拖拽手势限制在最近的所属
Drawer.Dialog，使嵌套抽屉的把手只关闭自身抽屉，而父抽屉保持打开且不发生位移 (#6780)。
- Table：防止 typeahead 抢走嵌套可编辑控件的按键输入与焦点。
keyboardNavigationBehavior现已作为 prop 暴露，并默认设为
"tab"，同时保留非可编辑单元格中的 typeahead (#6781)。
- NumberField：根据实际存在的步进槽位调整输入网格，没有递增或递减按钮时不再预留空白侧栏 (#6778)。
- Toast：将自定义
style与区域 CSS 变量及 Toast 堆叠样式合并，避免传入如
zIndex等样式时丢失
--toast-width导致 Toast 宽度塌缩 (#6794)。
依赖
- React Aria：升级到 React Aria 1.21.0——
react-aria-components@1.21.0、
react-aria@3.52.0以及
@internationalized/date@3.12.4(#6819)。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！