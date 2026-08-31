补丁版本：新增 AvatarGroup 组件，恢复 ListBox、Dropdown、Select 与浮层触发器上仅键盘触发的焦点环，修正 @heroui/react 的依赖声明（@internationalized/date 改为对等依赖），避免 ColorSlider 在生产构建中反复告警，恢复 Tag 的默认内边距，调整 Breadcrumbs 间距，并对组件树中的 context 值做 memoize，同时将 React Aria 升级到 1.21.1。

2026 年 9 月 17 日

补丁版本：AvatarGroup 作为独立组件回归；鼠标打开浮层后，ListBox、Dropdown、Select 与浮层触发器上的焦点环重新变为仅键盘触发； @internationalized/date 移入 peerDependencies ，同时移除 tailwind-merge 与 @react-aria/i18n ；ColorSlider 不再在生产构建中每次渲染都告警；裸 .tag 标记保留默认内边距；Breadcrumbs 重新对齐到间距网格；React Aria 升级到 1.21.1 （ react-aria@3.52.1 ）。此外，43 个组件的 context 值做了 memoize，消费者不再随根组件的每次渲染而重渲染。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest pnpm add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest yarn add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest bun add @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

对等依赖已变更。 @internationalized/date@^3.12.4 现在是对等依赖——它一直被 Calendar、RangeCalendar 与日期工具在运行时导入，此前只是碰巧通过 react-aria-components 的依赖树解析到。如果你的包管理器不做提升，请显式安装。本次发布同时要求 react-aria-components@^1.21.1 与 react-aria@^3.52.1 ，并且不再需要 @react-aria/i18n 。

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

AvatarGroup 用于堆叠展示复合式的 Avatar 子组件，并把 size 、 color 与 variant 传递给直接子级，从而在一处统一控制整组样式。 max 会截断可见头像并对其余项计数， isGrid 用可换行的网格布局替代重叠布局， overlap 则在默认的月牙裁切（ "clip" ）与实心描边（ "ring" ）之间切换。若总数由服务端给出，可显式渲染 AvatarGroup.Count ——它不受 max 截断，用于替代 v2 的 total 属性。该组件不会隐式添加 role="group" ；当这组头像本身承载语义时，请自行传入 role 与对应的标签。

AvatarGroup：新增 AvatarGroup 组件，支持 max 、 isGrid 、 overlap 、通过 context 下发的 size / color / variant ，以及用于溢出计数的 AvatarGroup.Count (#6861)。

焦点 ：焦点环重新只在真正的键盘聚焦时显示。v3.2.5 在 37 处选择器上把 :focus-visible:not(:focus) 替换为原生 :focus-visible ，导致鼠标点击打开集合时 ListBox、Dropdown 与 Select 的选项出现焦点环，浮层关闭后 React Aria 把焦点还回触发器时也会出现。现在原生回退仅作用于 React Aria 不接管的元素，React Aria 管理的组件继续使用 [data-focus-visible="true"] (#6849)。

：焦点环重新只在真正的键盘聚焦时显示。v3.2.5 在 37 处选择器上把 替换为原生 ，导致鼠标点击打开集合时 ListBox、Dropdown 与 Select 的选项出现焦点环，浮层关闭后 React Aria 把焦点还回触发器时也会出现。现在原生回退仅作用于 React Aria 不接管的元素，React Aria 管理的组件继续使用 (#6849)。 ColorSlider ：将 channel 与 colorSpace 的校验告警按 NODE_ENV 进行门控。 getValidColorSpace 在渲染函数体中执行，配置有误的滑块会在生产构建中每次渲染都打印日志 (#6847)。

：将 与 的校验告警按 进行门控。 在渲染函数体中执行，配置有误的滑块会在生产构建中每次渲染都打印日志 (#6847)。 Tag ：把 md 的内边距与字号移入基础 .tag 块，使裸 class="tag" 标记带有内边距而不会塌缩，与库中其余组件的默认尺寸规范一致。 .tag--md 现在是空的修饰符 (#6847)。

：把 的内边距与字号移入基础 块，使裸 标记带有内边距而不会塌缩，与库中其余组件的默认尺寸规范一致。 现在是空的修饰符 (#6847)。 Breadcrumbs ：改用 gap 代替每项的水平内边距来控制间距，使换行堆叠的 Breadcrumbs 落在间距网格上，与周围内容对齐 (#6854)。

：改用 代替每项的水平内边距来控制间距，使换行堆叠的 Breadcrumbs 落在间距网格上，与周围内容对齐 (#6854)。 包导出 ：在生成的每个导出条件中将 types 放在首位并补上 default 回退，使 @heroui/react 在 moduleResolution: node16 与 nextnode 下解析正确 (#6847)。

：在生成的每个导出条件中将 放在首位并补上 回退，使 在 与 下解析正确 (#6847)。 Calendar：年份选择器的标签会随 locale、时区与 format 变化同步更新，并且只在输入变化时重建年份网格，而不是每次渲染都重建 (#6851)。

Context 值 ：为 43 个每次渲染都传入新对象字面量的组件 memoize context 值，使消费者只在 slots 真正变化时才重渲染。收益最大的是消费者最多的组件：Table、Pagination、Accordion、Tabs、Card 与 Slider (#6852)。

：为 43 个每次渲染都传入新对象字面量的组件 memoize context 值，使消费者只在 slots 真正变化时才重渲染。收益最大的是消费者最多的组件：Table、Pagination、Accordion、Tabs、Card 与 Slider (#6852)。 Ref ：对 DatePicker、DateRangePicker、Autocomplete 与 ScrollShadow 中合并后的 ref 做 memoize。每次渲染传入新的合并 ref 会导致 DOM 节点反复卸载与重新挂载 (#6852)。

：对 DatePicker、DateRangePicker、Autocomplete 与 ScrollShadow 中合并后的 ref 做 memoize。每次渲染传入新的合并 ref 会导致 DOM 节点反复卸载与重新挂载 (#6852)。 默认值：将 InputOTP、DisclosureGroup 与 ComboBox 中使自身 memo 依赖失效的内联 [] 默认值替换为共享的空常量 (#6852)。

移除无效类名 ：删除从未被任何组件应用的 CSS 类——未使用的 separator__* 元素类、 .checkbox--disabled 、 .radio--disabled 与 .switch__label （Switch 组合的是共享的 Label）。如果你在自定义样式表中定位过这些类，它们本来就不会生效 (#6853)。

：删除从未被任何组件应用的 CSS 类——未使用的 元素类、 、 与 （Switch 组合的是共享的 Label）。如果你在自定义样式表中定位过这些类，它们本来就不会生效 (#6853)。 Fieldset：将 fieldset__field_group 重命名为 fieldset__field-group 以符合 BEM 规范。若有 CSS 覆盖使用了旧类名，请一并更新 (#6853)。

React Aria ：升级到 react-aria-components@1.21.1 与 react-aria@3.52.1 (#6848)。

：升级到 与 (#6848)。 运行时依赖 ：升级随 @heroui/react 一同发布的依赖——支撑 Avatar 与 AvatarGroup 的 @radix-ui/react-avatar 升级到 1.2.6 ，支撑 InputOTP 的 input-otp 升级到 1.5.0 (#6866)。

：升级随 一同发布的依赖——支撑 Avatar 与 AvatarGroup 的 升级到 ，支撑 InputOTP 的 升级到 (#6866)。 依赖声明 ：将 @internationalized/date 提升为 peerDependencies ；移除未使用的 tailwind-merge 依赖（它已经通过 tailwind-variants 传递引入，直接锁定反而导致重复副本）；移除库中没有任何引用、却强制每个消费者安装的 @react-aria/i18n (#6847)。

：将 提升为 ；移除未使用的 依赖（它已经通过 传递引入，直接锁定反而导致重复副本）；移除库中没有任何引用、却强制每个消费者安装的 (#6847)。 安全：将构建工具链中传递引入的 js-yaml 与 svgo 锁定到已修复的版本 (#6844)。

CSS 子路径导出 ：在提交的 package.json 中补齐 ./components/*.css 、 ./utilities 、 ./variants 、 ./themes/default 与 ./base ，使发布产物与 monorepo 内的消费方保持一致 (#6846)。

：在提交的 中补齐 、 、 、 与 ，使发布产物与 monorepo 内的消费方保持一致 (#6846)。 按需引入：修正 README 中的按需引入示例。组件 CSS 会 @apply 共享的 utilities 与自定义 variants，因此示例必须包含 utilities 与 variants 的前置引入才能编译通过 (#6846)。

感谢所有为本次发布做出贡献的人！