v3.2.6
补丁版本：新增 AvatarGroup 组件，恢复 ListBox、Dropdown、Select 与浮层触发器上仅键盘触发的焦点环，修正 @heroui/react 的依赖声明（@internationalized/date 改为对等依赖），避免 ColorSlider 在生产构建中反复告警，恢复 Tag 的默认内边距，调整 Breadcrumbs 间距，并对组件树中的 context 值做 memoize，同时将 React Aria 升级到 1.21.1。
补丁版本：AvatarGroup 作为独立组件回归；鼠标打开浮层后，ListBox、Dropdown、Select 与浮层触发器上的焦点环重新变为仅键盘触发；
@internationalized/date 移入
peerDependencies，同时移除
tailwind-merge 与
@react-aria/i18n；ColorSlider 不再在生产构建中每次渲染都告警；裸
.tag 标记保留默认内边距；Breadcrumbs 重新对齐到间距网格；React Aria 升级到
1.21.1（
react-aria@3.52.1）。此外，43 个组件的 context 值做了 memoize，消费者不再随根组件的每次渲染而重渲染。
安装
升级到最新版本：
对等依赖已变更。
@internationalized/date@^3.12.4 现在是对等依赖——它一直被 Calendar、RangeCalendar 与日期工具在运行时导入，此前只是碰巧通过
react-aria-components 的依赖树解析到。如果你的包管理器不做提升，请显式安装。本次发布同时要求
react-aria-components@^1.21.1 与
react-aria@^3.52.1，并且不再需要
@react-aria/i18n。
新功能
AvatarGroup
AvatarGroup 用于堆叠展示复合式的 Avatar 子组件，并把
size、
color 与
variant 传递给直接子级，从而在一处统一控制整组样式。
max 会截断可见头像并对其余项计数，
isGrid 用可换行的网格布局替代重叠布局，
overlap 则在默认的月牙裁切（
"clip"）与实心描边（
"ring"）之间切换。若总数由服务端给出，可显式渲染
AvatarGroup.Count——它不受
max 截断，用于替代 v2 的
total 属性。该组件不会隐式添加
role="group"；当这组头像本身承载语义时，请自行传入
role 与对应的标签。
- AvatarGroup：新增
AvatarGroup组件，支持
max、
isGrid、
overlap、通过 context 下发的
size/
color/
variant，以及用于溢出计数的
AvatarGroup.Count(#6861)。
错误修复
- 焦点：焦点环重新只在真正的键盘聚焦时显示。v3.2.5 在 37 处选择器上把
:focus-visible:not(:focus)替换为原生
:focus-visible，导致鼠标点击打开集合时 ListBox、Dropdown 与 Select 的选项出现焦点环，浮层关闭后 React Aria 把焦点还回触发器时也会出现。现在原生回退仅作用于 React Aria 不接管的元素，React Aria 管理的组件继续使用
[data-focus-visible="true"](#6849)。
- ColorSlider：将
channel与
colorSpace的校验告警按
NODE_ENV进行门控。
getValidColorSpace在渲染函数体中执行，配置有误的滑块会在生产构建中每次渲染都打印日志 (#6847)。
- Tag：把
md的内边距与字号移入基础
.tag块，使裸
class="tag"标记带有内边距而不会塌缩，与库中其余组件的默认尺寸规范一致。
.tag--md现在是空的修饰符 (#6847)。
- Breadcrumbs：改用
gap代替每项的水平内边距来控制间距，使换行堆叠的 Breadcrumbs 落在间距网格上，与周围内容对齐 (#6854)。
- 包导出：在生成的每个导出条件中将
types放在首位并补上
default回退，使
@heroui/react在
moduleResolution: node16与
nextnode下解析正确 (#6847)。
- Calendar：年份选择器的标签会随 locale、时区与
format变化同步更新，并且只在输入变化时重建年份网格，而不是每次渲染都重建 (#6851)。
性能
- Context 值：为 43 个每次渲染都传入新对象字面量的组件 memoize context 值，使消费者只在 slots 真正变化时才重渲染。收益最大的是消费者最多的组件：Table、Pagination、Accordion、Tabs、Card 与 Slider (#6852)。
- Ref：对 DatePicker、DateRangePicker、Autocomplete 与 ScrollShadow 中合并后的 ref 做 memoize。每次渲染传入新的合并 ref 会导致 DOM 节点反复卸载与重新挂载 (#6852)。
- 默认值：将 InputOTP、DisclosureGroup 与 ComboBox 中使自身 memo 依赖失效的内联
[]默认值替换为共享的空常量 (#6852)。
样式
- 移除无效类名：删除从未被任何组件应用的 CSS 类——未使用的
separator__*元素类、
.checkbox--disabled、
.radio--disabled与
.switch__label（Switch 组合的是共享的 Label）。如果你在自定义样式表中定位过这些类，它们本来就不会生效 (#6853)。
- Fieldset：将
fieldset__field_group重命名为
fieldset__field-group以符合 BEM 规范。若有 CSS 覆盖使用了旧类名，请一并更新 (#6853)。
依赖
- React Aria：升级到
react-aria-components@1.21.1与
react-aria@3.52.1(#6848)。
- 运行时依赖：升级随
@heroui/react一同发布的依赖——支撑 Avatar 与 AvatarGroup 的
@radix-ui/react-avatar升级到
1.2.6，支撑 InputOTP 的
input-otp升级到
1.5.0(#6866)。
- 依赖声明：将
@internationalized/date提升为
peerDependencies；移除未使用的
tailwind-merge依赖（它已经通过
tailwind-variants传递引入，直接锁定反而导致重复副本）；移除库中没有任何引用、却强制每个消费者安装的
@react-aria/i18n(#6847)。
- 安全：将构建工具链中传递引入的
js-yaml与
svgo锁定到已修复的版本 (#6844)。
@heroui/styles
- CSS 子路径导出：在提交的
package.json中补齐
./components/*.css、
./utilities、
./variants、
./themes/default与
./base，使发布产物与 monorepo 内的消费方保持一致 (#6846)。
- 按需引入：修正 README 中的按需引入示例。组件 CSS 会
@apply共享的 utilities 与自定义 variants，因此示例必须包含 utilities 与 variants 的前置引入才能编译通过 (#6846)。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！
所有版本
HeroUI v3 的所有更新与变更，包含新功能、修复以及破坏性变更。
v3.2.5
补丁版本：Toast 支持堆叠并在悬停时展开，新增 Select.ClearButton 与 Tabs align 变体，从 @heroui/react 再导出 Pressable、Focusable、OverlayTriggerStateContext 与 DisclosureStateContext，并将 React Aria 升级到 1.21.0；同时修复嵌套 data-theme token、Shadow DOM 主题、原生 :focus-visible 焦点环、浮层层级，以及 ScrollShadow、Table、Drawer、NumberField、Accordion、Label 与 Tag 的问题。