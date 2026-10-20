React Aria 1.22.1、全新 Sheet 组件、Slider 步进指示点与刻度标签、渲染性能与无障碍改进、响应式 Storybook 示例，以及浮层与表单控件修复。

2026 年 10 月 28 日

React Aria 升级：HeroUI 将 react-aria-components 升级至 1.22.1 （ react-aria@3.53.1 ）。全新 Sheet 组件提供可滑动浮层，支持四种放置方向、吸附点、嵌套 Sheet、受控状态、限定在视口内的分离式布局，以及协调拖动、滚动与 handle 关闭。Slider 新增适用于水平、垂直、单值与范围控件的可组合步进指示点和刻度标签，同时降低组件渲染开销。无障碍改进新增装饰性 Separator 支持，在日期选择器浮层中保留对话框名称，移除无效的地标与分组属性，并改进 Storybook 示例语义。本版本还让重新打开的浮层保持可见，并修复 Slider RTL 填充、Switch 滑块抖动、Tabs 水合时的指示器偏移、取消的 Drawer 拖动、残留的 ScrollShadow 边缘阴影、窄屏菜单、自动填充字段与 Toast 布局。

安装 复制锚点链接

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

对等依赖。 本版本需要 react-aria-components@^1.22.1 与 react-aria@^3.53.1 。升级时请与应用中已安装的版本对齐。

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

依赖 复制锚点链接

新功能 复制锚点链接

Sheet ：新增可滑动的 React Aria 浮层，支持 bottom 、 top 、 left 与 right 放置方向；像素、CSS 长度和百分比吸附点；连续吸附；多种 backdrop 样式；分离式与不可关闭模式；受控状态；嵌套 Sheet；以及协调面板拖动、内容滚动与 handle 关闭。分离式 Sheet 在所有放置方向下都会让各吸附点保持在视口范围内。复合 API 包含 trigger、backdrop、content、dialog、handle、header、body、footer 与 close 部件 (#6974、fba503c、#6979)。

：新增可滑动的 React Aria 浮层，支持 、 、 与 放置方向；像素、CSS 长度和百分比吸附点；连续吸附；多种 backdrop 样式；分离式与不可关闭模式；受控状态；嵌套 Sheet；以及协调面板拖动、内容滚动与 handle 关闭。分离式 Sheet 在所有放置方向下都会让各吸附点保持在视口范围内。复合 API 包含 trigger、backdrop、content、dialog、handle、header、body、footer 与 close 部件 (#6974、fba503c、#6979)。 Slider 步进与刻度：在 Slider.Track 内组合 Slider.Steps ，即可为每个配置的步进显示装饰性圆点；在轨道后添加 Slider.Marks 与 Slider.Mark ，即可在任意数值位置显示标签。步进与刻度支持小数值、垂直方向、RTL、禁用状态、单值与范围 Slider、本地化默认标签，以及 data-filled 样式钩子 (#6965)。

错误修复 复制锚点链接

CloseButton ：不再在 React Aria Button 上硬编码 aria-label="Close" 。显式传入的 aria-label 与 slot 上下文标签（Toast 的 close 、SearchField 的 clear 、Tag 的 remove ）不再被覆盖 (#6946)。

：不再在 React Aria 上硬编码 。显式传入的 与 slot 上下文标签（Toast 的 、SearchField 的 、Tag 的 ）不再被覆盖 (#6946)。 Toast ：在 iOS Safari 上收起底部区域锚点，使堆叠 Toast 与安全区域对齐 (#6936)。用 CSS Grid 布局替代 useMediaQuery 操作区定位 (#6932)。用 offsetHeight 代替 scrollHeight 测量堆叠高度，在已展开堆叠内动态新增 Toast 时指示器与标题保持对齐 (#6952)。

：在 iOS Safari 上收起底部区域锚点，使堆叠 Toast 与安全区域对齐 (#6936)。用 CSS Grid 布局替代 操作区定位 (#6932)。用 代替 测量堆叠高度，在已展开堆叠内动态新增 Toast 时指示器与标题保持对齐 (#6952)。 Dropdown ：子菜单项起始内边距与菜单内边距刻度对齐 (#6941)。居中 with-sections 示例中的触发器图标 (#6944)。在窄屏上让菜单保持足以容纳选项与图标的宽度，同时不超过视口可用宽度 (#6957)。

：子菜单项起始内边距与菜单内边距刻度对齐 (#6941)。居中 with-sections 示例中的触发器图标 (#6944)。在窄屏上让菜单保持足以容纳选项与图标的宽度，同时不超过视口可用宽度 (#6957)。 ComboBox ：将滚动保留在受输入框控制的列表框上，而不是外层浮层，使键盘导航与虚拟焦点能够显示所有选项 (#6959)。

：将滚动保留在受输入框控制的列表框上，而不是外层浮层，使键盘导航与虚拟焦点能够显示所有选项 (#6959)。 Slider ：水平填充区域从行内起始侧定位，使 RTL 语言环境中的填充轨道与 React Aria 的滑块位置一致 (#6964)。

：水平填充区域从行内起始侧定位，使 RTL 语言环境中的填充轨道与 React Aria 的滑块位置一致 (#6964)。 Switch ：通过不改变 flex 布局的位置动画消除切换时的滑块抖动，同时保留 RTL 对齐与自定义轨道宽度支持 (#6970)。

：通过不改变 flex 布局的位置动画消除切换时的滑块抖动，同时保留 RTL 对齐与自定义轨道宽度支持 (#6970)。 Tabs ：在首个客户端帧之前禁用指示器过渡，避免水合期间的临时布局位置导致指示器偏离初始选中的 Tab，同时保留后续切换选中项时的正常动画 (#6988)。

：在首个客户端帧之前禁用指示器过渡，避免水合期间的临时布局位置导致指示器偏离初始选中的 Tab，同时保留后续切换选中项时的正常动画 (#6988)。 Drawer ：取消滑动后不再让面板停在偏移位置或卡在拖动状态。命中子元素触发的 lostpointercapture 会被忽略；当对话框自身失去捕获时面板会弹回；消费者传入的 style 会与 touch-action: none 合并，而不会把它覆盖掉。打开滑入动画改在 Drawer.Content 上运行，因为 React Aria 会在绘制前清除对话框上的 data-entering (#6968)。

：取消滑动后不再让面板停在偏移位置或卡在拖动状态。命中子元素触发的 会被忽略；当对话框自身失去捕获时面板会弹回；消费者传入的 会与 合并，而不会把它覆盖掉。打开滑入动画改在 上运行，因为 React Aria 会在绘制前清除对话框上的 (#6968)。 ScrollShadow ：当 isEnabled 变为 false 时清除自动可见性属性，避免边缘残留阴影 (#6964)。

：当 变为 时清除自动可见性属性，避免边缘残留阴影 (#6964)。 Calendar ：星期标题标签保持等宽列 (#6925)。

：星期标题标签保持等宽列 (#6925)。 浮层 ：在中端手机上加快打开与关闭。进入与退出动画仅使用 opacity 与 transform（不再使用 filter 关键帧）；触控设备上带模糊的 Modal 与 Drawer 遮罩跳过 backdrop-filter ；WebKit 在关闭动画真正运行前保持 Popover 挂载；粗指针设备在 Dropdown 定位完成后立即显示菜单，而不再等待键盘检测；滑走关闭的 Drawer 会清除内联 transition: none ，使退出过渡正常播放 (#6934)。基于 Popover 的组件现在也会保留转发 ref 的清理函数，遵循本地与 slot 上下文中的 shouldSkipAnimation 偏好，并在选择性导入 CSS 时保留浮层动画样式 (6f0678c)。重新打开保留的 Modal 或 Popover 内容时，现在会恢复原有或新传入的 opacity，不再保持不可见 (1b64b24)。

：在中端手机上加快打开与关闭。进入与退出动画仅使用 opacity 与 transform（不再使用 关键帧）；触控设备上带模糊的 Modal 与 Drawer 遮罩跳过 ；WebKit 在关闭动画真正运行前保持 Popover 挂载；粗指针设备在 Dropdown 定位完成后立即显示菜单，而不再等待键盘检测；滑走关闭的 Drawer 会清除内联 ，使退出过渡正常播放 (#6934)。基于 Popover 的组件现在也会保留转发 ref 的清理函数，遵循本地与 slot 上下文中的 偏好，并在选择性导入 CSS 时保留浮层动画样式 (6f0678c)。重新打开保留的 Modal 或 Popover 内容时，现在会恢复原有或新传入的 opacity，不再保持不可见 (1b64b24)。 列表浮层 ：Select、Dropdown、Autocomplete 与 ComboBox 的外层圆角与选项内边距对齐 (#6916)。

：Select、Dropdown、Autocomplete 与 ComboBox 的外层圆角与选项内边距对齐 (#6916)。 选择指示器 ：Select、ComboBox 与 Autocomplete 浮层中的勾选标记不再压住标签 (#6908)。

：Select、ComboBox 与 Autocomplete 浮层中的勾选标记不再压住标签 (#6908)。 AvatarGroup ：裁切重叠跟随头像圆角 (#6884)。

：裁切重叠跟随头像圆角 (#6884)。 Checkbox ：勾选 SVG 保持挂载，切换 Table 中不确定状态时绘制动画不再闪烁 (#6890)。

：勾选 SVG 保持挂载，切换 Table 中不确定状态时绘制动画不再闪烁 (#6890)。 ScrollShadow ：移除非整数设备像素比下的遮罩接缝 (#6914)。

：移除非整数设备像素比下的遮罩接缝 (#6914)。 Radio ：为 Radio 现有的 data-* 状态规则补上 :focus-visible 、 :hover 与 :active (#6879)。

：为 Radio 现有的 状态规则补上 、 与 (#6879)。 Toast 样式：为现有的 :focus-visible 与 :hover 规则补上对应的 data-* 属性 (#6879)。

样式 复制锚点链接

字段自动填充 ：浏览器自动填充时，Input、TextArea、InputGroup、SearchField、NumberField 与 ComboBox 的 variant="secondary" （及其他变体）仍保留各自的底色。自动填充规则读取各变体的填充 token，并在 Chromium 中用内嵌 box-shadow 覆盖，而不再硬编码主色字段颜色 (#6943)。

：浏览器自动填充时，Input、TextArea、InputGroup、SearchField、NumberField 与 ComboBox 的 （及其他变体）仍保留各自的底色。自动填充规则读取各变体的填充 token，并在 Chromium 中用内嵌 覆盖，而不再硬编码主色字段颜色 (#6943)。 Disclosure ：从 disclosure.css 中移除误放的 .accordion__heading 规则 (#6904)。

：从 中移除误放的 规则 (#6904)。 Chip：清空 .chip--md — 它重复声明了基础 .chip 上已有的 text-xs (#6879)。

组件 复制锚点链接

Separator ：新增 isDecorative ，用于纯视觉分隔线。装饰性分隔线使用呈现性语义并对辅助技术隐藏，同时保留视觉样式与自定义渲染支持 (#6959)。

：新增 ，用于纯视觉分隔线。装饰性分隔线使用呈现性语义并对辅助技术隐藏，同时保留视觉样式与自定义渲染支持 (#6959)。 渲染性能 ：静态类名不再经过 render prop 解析，并缓存变体输出与合并后的类名，同时将 children 直接传给 React Aria 原语。这在保留函数形式 className 与 children API 的同时，减少了按钮、表单、选择控件、浮层、日期与颜色输入、集合、导航和展示组件中的额外工作 (#6947)。

：静态类名不再经过 render prop 解析，并缓存变体输出与合并后的类名，同时将 children 直接传给 React Aria 原语。这在保留函数形式 与 children API 的同时，减少了按钮、表单、选择控件、浮层、日期与颜色输入、集合、导航和展示组件中的额外工作 (#6947)。 displayName ：将组件各部分的 displayName 设为 HeroUI.Component.SubPart ，并修正 7 个不一致的名称 (#6879)。

：将组件各部分的 设为 ，并修正 7 个不一致的名称 (#6879)。 EmptyState：补上缺失的 "use client" 指令 (#6879)。

无障碍 复制锚点链接

浮层与日期选择器 ：保留自定义渲染行为，同时移除通用浮层容器上失去关联的无障碍名称属性。DatePicker 与 DateRangePicker 现在会把对话框标签传给 React Aria 自动生成的对话框容器 (#6959)。

：保留自定义渲染行为，同时移除通用浮层容器上失去关联的无障碍名称属性。DatePicker 与 DateRangePicker 现在会把对话框标签传给 React Aria 自动生成的对话框容器 (#6959)。 日历与分组 ：Calendar 与 RangeCalendar 的标题区域改用中性容器，避免创建嵌套的 banner 地标。嵌套的 ToggleButtonGroup 不再为 group role 暴露不支持的 aria-orientation (#6959)。

：Calendar 与 RangeCalendar 的标题区域改用中性容器，避免创建嵌套的 banner 地标。嵌套的 ToggleButtonGroup 不再为 role 暴露不支持的 (#6959)。 示例：改进 Storybook stories 中的无障碍名称与语义，将纯视觉分隔线标记为装饰性，并把标签页与其内容面板关联起来 (#6959)。

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链接 复制锚点链接

贡献者 复制锚点链接

感谢所有为本次发布做出贡献的人！