BottomSheet 通过 TrueSheet 迁移为原生底部弹层并新增 Content、Header、Body 与 Footer 部件，Toast 为连续弹出重构并新增 maxToasts，ScrollShadow 不再需要渐变库，并修复 Dialog、Select 与 Switch 的问题

2026 年 11 月 18 日

HeroUI Native v1.1.1 通过 @lodev09/react-native-true-sheet 以原生底部弹层取代 @gorhom/bottom-sheet ：iOS 上使用 sheet presentation controller，Android 上使用原生底部弹层。 BottomSheet 现在通过 ref 控制，并新增 Content 、 Header 、 Body 与 Footer 部件；Popover、Select 与 Menu 中的 presentation="bottom-sheet" 也使用同一原生弹层。本版本还重构了 Toast 核心，使连续弹出的提示保持流畅；新增 maxToasts ；使用原生 backgroundImage 渐变绘制 ScrollShadow 的渐隐效果；并修复了 Dialog、Select 与 Switch 的问题。

安装 复制锚点链接

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native

如果你使用了 BottomSheet 或 presentation="bottom-sheet" ，请替换底部弹层依赖并重新构建应用（TrueSheet 是原生模块）：

npm uninstall @gorhom/bottom-sheet npx expo install @lodev09/react-native-true-sheet

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

真机体验 复制锚点链接

Don't have the HeroUI Native app yet? Download it below. 在 App Store 下载 在 Play Store 下载

破坏性变更 复制锚点链接

BottomSheet 使用原生弹层 复制锚点链接

BottomSheet 现在基于 @lodev09/react-native-true-sheet 构建，不再使用 @gorhom/bottom-sheet 。弹层通过 ref 打开与关闭，其属性从 BottomSheet.Content 移到 BottomSheet 本身；由于弹层会自行呈现并添加遮暗效果，Portal 与 Overlay 部件已被移除。

变更前：

const [isOpen, setIsOpen] = useState ( false ); < BottomSheet isOpen ={isOpen} onOpenChange ={setIsOpen}> < BottomSheet.Trigger asChild > < Button >Open</ Button > </ BottomSheet.Trigger > < BottomSheet.Portal > < BottomSheet.Overlay /> < BottomSheet.Content snapPoints ={[ '40%' , '80%' ]}> < BottomSheet.Close /> < BottomSheet.Title >Terms of Service</ BottomSheet.Title > < BottomSheet.Description >...</ BottomSheet.Description > </ BottomSheet.Content > </ BottomSheet.Portal > </ BottomSheet >;

变更后：

const sheetRef = useRef < BottomSheetRef >( null ); < Button onPress ={() => sheetRef.current?. present ()}>Open</ Button > < BottomSheet ref ={sheetRef} detents ={[ 0.4 , 0.8 ]}> < BottomSheet.Content > < BottomSheet.Header > < BottomSheet.Title >Terms of Service</ BottomSheet.Title > < BottomSheet.Description >...</ BottomSheet.Description > < BottomSheet.Close /> </ BottomSheet.Header > < BottomSheet.Body >...</ BottomSheet.Body > </ BottomSheet.Content > </ BottomSheet >;

变更前 现在 isOpen / onOpenChange / BottomSheet.Trigger ref.present() / ref.dismiss() 与 onDidDismiss BottomSheet.Portal 、 BottomSheet.Overlay 不再需要：弹层以原生方式呈现，并自行遮暗（或模糊）背景 BottomSheet.Content 上的弹层属性 改为设置在 BottomSheet 本身； className 仍在 Content 上 snapPoints={['40%', '80%']} detents={[0.4, 0.8]} enableDynamicSizing detents={['auto']} （默认值） enablePanDownToClose={false} dismissible={false} BottomSheetScrollView / BottomSheetFlatList ScrollView / FlatList 配合 scrollableRef BottomSheetFooter / footerComponent <BottomSheet.Footer isSticky> 或 footer 属性 useBottomSheetAwareHandlers 已移除：弹层以原生方式处理键盘 useBottomSheet() 已移除：改为持有弹层的 ref

迁移方式： 将 @gorhom/bottom-sheet 替换为 @lodev09/react-native-true-sheet （ ^4.1.0 ），重新构建应用，并按上表更新每个 BottomSheet 。参见 BottomSheet 迁移指南。

相关 PR： #543

presentation="bottom-sheet" 的 API 保持不变（开关状态、触发器、选项选择与 contentContainerClassName 均与之前一致），但传给内容的 gorhom 专有属性需要改为对应的 TrueSheet 属性，例如 snapPoints={['35%']} 改为 detents={[0.35]} 。在弹层模式下， usePopoverAnimation() 、 useSelectAnimation() 与 useMenuAnimation() 不再跟踪弹层位置；请改为在内容中调用 useBottomSheetAnimation() 。

变更前：

< Select.Content presentation = "bottom-sheet" snapPoints ={[ '35%' ]}>

变更后：

< Select.Content presentation = "bottom-sheet" detents ={[ 0.35 ]}>

相关 PR： #543

新增功能 复制锚点链接

原生 BottomSheet 复制锚点链接

BottomSheet 现在以真正的原生弹层呈现，位于所有内容之上，包括原生模态与 formSheet 页面。拖动、键盘与遮暗均由原生处理，因此 JS 层的 Portal、遮罩与手势层已被移除。（#543）

扫码预览

特性：

ref 方法 present() 、 resize() 、 dismiss() 与 dismissStack() ；也可通过 name 配合 useTrueSheet() 或 TrueSheet.present(name) 控制弹层

、 、 与 ；也可通过 配合 或 控制弹层 新的复合部件 BottomSheet.Content 、 BottomSheet.Header 、 BottomSheet.Body 与 BottomSheet.Footer ，与 Card 保持一致；在 Header 或 Footer 上设置 isSticky 可在正文滚动时将其固定

、 、 与 ，与 保持一致；在 Header 或 Footer 上设置 可在正文滚动时将其固定 detents 取代 snapPoints ，其中 'auto' （默认值）会按内容自适应弹层高度

取代 ，其中 （默认值）会按内容自适应弹层高度 dimBlur 将弹层背后的屏幕模糊化，而非遮暗

将弹层背后的屏幕模糊化，而非遮暗 支持弹层堆叠，Dialog 与 Toast 会保持在已呈现的弹层之上可见

useBottomSheetAnimation() 提供实时 Reanimated 值（位置、停靠点、索引以及 0–1 的 progress ），用于让内容随弹层一起动画

提供实时 Reanimated 值（位置、停靠点、索引以及 0–1 的 ），用于让内容随弹层一起动画 在 Android 上， Slider 等基于手势处理器的组件可在弹层内正常工作

等基于手势处理器的组件可在弹层内正常工作 可通过 TrueSheet 的 Expo Router 导航器将弹层作为路由使用

glass 主题保留平台自身的弹层材质（iOS 26 上为 Liquid Glass）；其他主题使用 overlay 颜色

颜色 弹层在两个平台上都位于无障碍树中，且没有弹层打开时不会遮挡应用的无障碍树，修复了旧弹层的 VoiceOver（#372）与 Maestro（#353）问题

用法：

import { BottomSheet, Button, type BottomSheetRef } from 'heroui-native' ; import { useRef } from 'react' ; export function Example () { const sheetRef = useRef < BottomSheetRef >( null ); return ( <> < Button onPress ={() => sheetRef.current?. present ()}>Open</ Button > < BottomSheet ref ={sheetRef} detents ={[ 'auto' , 0.9 ]}> < BottomSheet.Content > < BottomSheet.Header isSticky > < BottomSheet.Title >Terms of Service</ BottomSheet.Title > < BottomSheet.Close /> </ BottomSheet.Header > < BottomSheet.Body >...</ BottomSheet.Body > < BottomSheet.Footer isSticky > < Button onPress ={() => sheetRef.current?. dismiss ()}>Accept</ Button > </ BottomSheet.Footer > </ BottomSheet.Content > </ BottomSheet > </> ); }

完整文档与示例请参见 BottomSheet 组件页面。

为连续弹出重构 Toast 复制锚点链接

Toast 核心围绕外部 store 重构，并在 UI 线程上进行堆叠布局，因此连续多次调用 toast.show() 时依然流畅（尤其是在 Android 上）。只有可见堆叠及其后方的一个提示会被挂载，新提示出现时，已在屏幕上的提示不再重新渲染。 toast.show / toast.hide / useToast API 保持不变。（#544）

Toast provider 配置新增可选的 maxToasts 选项，超出上限时会移除最早的提示。设置 maxToasts: 1 时，每个新提示都会替换上一个：

< HeroUINativeProvider config ={{ toast: { maxToasts: 1 } }}> {children} </ HeroUINativeProvider >

ScrollShadow 无需渐变库 复制锚点链接

ScrollShadow 现在使用原生 backgroundImage 样式（ linear-gradient ）绘制渐隐效果，因此不再需要 expo-linear-gradient 或类似的库。在 React Native 0.81–0.86 上会自动回退到 experimental_backgroundImage 。 LinearGradientComponent 现在为可选且已弃用；继续传入时会保持之前的渲染方式。（#546）

< ScrollShadow > < ScrollView >...</ ScrollView > </ ScrollShadow >

CloseButton 无障碍标签 复制锚点链接

CloseButton （被 BottomSheet.Close 、 Dialog.Close 等使用）现在会被屏幕阅读器播报为「Close」，而不再是未标注的按钮。传入 aria-label 可修改该标签。（#543）

问题修复 复制锚点链接

本版本包含以下问题的修复：

相关 PR：

依赖 复制锚点链接

@lodev09/react-native-true-sheet ^4.1.0 为新增的可选对等依赖， BottomSheet 以及 Popover、Select 与 Menu 的 presentation="bottom-sheet" 模式需要它。（#543）

为新增的可选对等依赖， 以及 Popover、Select 与 Menu 的 模式需要它。（#543） @gorhom/bottom-sheet 已从可选对等依赖中移除。（#543）

更新的文档 复制锚点链接

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

快速开始 — 可选依赖改为 @lodev09/react-native-true-sheet

Provider — maxToasts 选项，以及 TrueSheet 作为 raw provider 的可选依赖

选项，以及 TrueSheet 作为 raw provider 的可选依赖 BottomSheet — 针对原生弹层重写，新增部件、停靠点、模糊、堆叠、导航与迁移指南

Toast — maxToasts 以及显示大量提示的说明

以及显示大量提示的说明 ScrollShadow — 内置渐变、React Native 版本支持与 LinearGradientComponent 弃用说明

弃用说明 Select — 底部弹层呈现改用 TrueSheet；修复 dialog 拖动问题

Popover — 底部弹层呈现改用 TrueSheet

Menu — 底部弹层呈现改用 TrueSheet

Input — 在 BottomSheet 内无需键盘处理函数

InputOTP — 在 BottomSheet 内无需键盘处理函数

CloseButton — 默认 aria-label="Close"

Dialog — 修复：向上滑动后松手可平稳归位，不再跳动

Switch — 修复：旧版 Uniwind 与 RTL 下的滑块位置

链接 复制锚点链接

贡献者 复制锚点链接

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！