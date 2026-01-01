BottomSheet 通过 TrueSheet 迁移为原生底部弹层并新增 Content、Header、Body 与 Footer 部件，Toast 为连续弹出重构并新增 maxToasts，ScrollShadow 不再需要渐变库，并修复 Dialog、Select 与 Switch 的问题
HeroUI Native v1.1.1 通过
@lodev09/react-native-true-sheet 以原生底部弹层取代
@gorhom/bottom-sheet：iOS 上使用 sheet presentation controller，Android 上使用原生底部弹层。
BottomSheet 现在通过 ref 控制，并新增
Content、
Header、
Body 与
Footer 部件；Popover、Select 与 Menu 中的
presentation="bottom-sheet" 也使用同一原生弹层。本版本还重构了 Toast 核心，使连续弹出的提示保持流畅；新增
maxToasts；使用原生
backgroundImage 渐变绘制 ScrollShadow 的渐隐效果；并修复了 Dialog、Select 与 Switch 的问题。
安装
升级到最新版本：
如果你使用了
BottomSheet 或
presentation="bottom-sheet"，请替换底部弹层依赖并重新构建应用（TrueSheet 是原生模块）：
真机体验
破坏性变更
BottomSheet 使用原生弹层
BottomSheet 现在基于
@lodev09/react-native-true-sheet 构建，不再使用
@gorhom/bottom-sheet。弹层通过 ref 打开与关闭，其属性从
BottomSheet.Content 移到
BottomSheet 本身；由于弹层会自行呈现并添加遮暗效果，Portal 与 Overlay 部件已被移除。
变更前：
变更后：
|变更前
|现在
isOpen /
onOpenChange /
BottomSheet.Trigger
ref.present() /
ref.dismiss() 与
onDidDismiss
BottomSheet.Portal、
BottomSheet.Overlay
|不再需要：弹层以原生方式呈现，并自行遮暗（或模糊）背景
BottomSheet.Content 上的弹层属性
|改为设置在
BottomSheet 本身；
className 仍在
Content 上
snapPoints={['40%', '80%']}
detents={[0.4, 0.8]}
enableDynamicSizing
detents={['auto']}（默认值）
enablePanDownToClose={false}
dismissible={false}
BottomSheetScrollView /
BottomSheetFlatList
ScrollView /
FlatList 配合
scrollableRef
BottomSheetFooter /
footerComponent
<BottomSheet.Footer isSticky> 或
footer 属性
useBottomSheetAwareHandlers
|已移除：弹层以原生方式处理键盘
useBottomSheet()
|已移除：改为持有弹层的 ref
迁移方式： 将
@gorhom/bottom-sheet 替换为
@lodev09/react-native-true-sheet（
^4.1.0），重新构建应用，并按上表更新每个
BottomSheet。参见 BottomSheet 迁移指南。
相关 PR： #543
Popover、Select 与 Menu 中的底部弹层呈现
presentation="bottom-sheet" 的 API 保持不变（开关状态、触发器、选项选择与
contentContainerClassName 均与之前一致），但传给内容的 gorhom 专有属性需要改为对应的 TrueSheet 属性，例如
snapPoints={['35%']} 改为
detents={[0.35]}。在弹层模式下，
usePopoverAnimation()、
useSelectAnimation() 与
useMenuAnimation() 不再跟踪弹层位置；请改为在内容中调用
useBottomSheetAnimation()。
变更前：
变更后：
相关 PR： #543
新增功能
原生 BottomSheet
BottomSheet 现在以真正的原生弹层呈现，位于所有内容之上，包括原生模态与
formSheet 页面。拖动、键盘与遮暗均由原生处理，因此 JS 层的 Portal、遮罩与手势层已被移除。（#543）
特性：
- ref 方法
present()、
resize()、
dismiss()与
dismissStack()；也可通过
name配合
useTrueSheet()或
TrueSheet.present(name)控制弹层
- 新的复合部件
BottomSheet.Content、
BottomSheet.Header、
BottomSheet.Body与
BottomSheet.Footer，与
Card保持一致；在 Header 或 Footer 上设置
isSticky可在正文滚动时将其固定
detents取代
snapPoints，其中
'auto'（默认值）会按内容自适应弹层高度
dimBlur将弹层背后的屏幕模糊化，而非遮暗
- 支持弹层堆叠，Dialog 与 Toast 会保持在已呈现的弹层之上可见
useBottomSheetAnimation()提供实时 Reanimated 值（位置、停靠点、索引以及 0–1 的
progress），用于让内容随弹层一起动画
- 在 Android 上，
Slider等基于手势处理器的组件可在弹层内正常工作
- 可通过 TrueSheet 的 Expo Router 导航器将弹层作为路由使用
- glass 主题保留平台自身的弹层材质（iOS 26 上为 Liquid Glass）；其他主题使用
overlay颜色
- 弹层在两个平台上都位于无障碍树中，且没有弹层打开时不会遮挡应用的无障碍树，修复了旧弹层的 VoiceOver（#372）与 Maestro（#353）问题
用法：
完整文档与示例请参见 BottomSheet 组件页面。
为连续弹出重构 Toast
Toast 核心围绕外部 store 重构，并在 UI 线程上进行堆叠布局，因此连续多次调用
toast.show() 时依然流畅（尤其是在 Android 上）。只有可见堆叠及其后方的一个提示会被挂载，新提示出现时，已在屏幕上的提示不再重新渲染。
toast.show /
toast.hide /
useToast API 保持不变。（#544）
Toast provider 配置新增可选的
maxToasts 选项，超出上限时会移除最早的提示。设置
maxToasts: 1 时，每个新提示都会替换上一个：
ScrollShadow 无需渐变库
ScrollShadow 现在使用原生
backgroundImage 样式（
linear-gradient）绘制渐隐效果，因此不再需要
expo-linear-gradient 或类似的库。在 React Native 0.81–0.86 上会自动回退到
experimental_backgroundImage。
LinearGradientComponent 现在为可选且已弃用；继续传入时会保持之前的渲染方式。（#546）
CloseButton 无障碍标签
CloseButton（被
BottomSheet.Close、
Dialog.Close 等使用）现在会被屏幕阅读器播报为「Close」，而不再是未标注的按钮。传入
aria-label 可修改该标签。（#543）
问题修复
本版本包含以下问题的修复：
- Issue #369：Toast 的滑动关闭在 Android 上不生效，且前方提示缩放时会透出上一个提示的一条文字。现在每个提示都有自己的手势根节点，遮盖层以同级视图绘制。（#544）
- Toast 在 Android 横屏时可能渲染到导航栏下方。现在提示会保持在导航栏范围内。（#544）
- Dialog 以及
presentation="dialog"的 Select：向上拖动或短距离向下拖动后松手，内容会先跳动再归位。未触发关闭的松手现在会平滑地直接回到静止位置。（#545）
- Select.Overlay 在向上拖动 dialog 呈现时会淡出。遮暗层现在在拖动过程中保持不变。（#545）
- Issue #542：在低于 1.10 的 Uniwind 版本上，Switch 的滑块可能停留在起始边缘，且初始选中的开关可能短暂地从错误的一侧开始。现已移除静态的滑块内边距，由动画控制位置（包括 RTL）。（#547）
- 示例应用：水平 ScrollShadow 演示在阿拉伯语与希伯来语下显示为空白。（#548）
相关 PR：
依赖
- @lodev09/react-native-true-sheet
^4.1.0为新增的可选对等依赖，
BottomSheet以及 Popover、Select 与 Menu 的
presentation="bottom-sheet"模式需要它。（#543）
- @gorhom/bottom-sheet 已从可选对等依赖中移除。（#543）
更新的文档
以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：
- 快速开始 — 可选依赖改为
@lodev09/react-native-true-sheet
- Provider —
maxToasts选项，以及 TrueSheet 作为 raw provider 的可选依赖
- BottomSheet — 针对原生弹层重写，新增部件、停靠点、模糊、堆叠、导航与迁移指南
- Toast —
maxToasts以及显示大量提示的说明
- ScrollShadow — 内置渐变、React Native 版本支持与
LinearGradientComponent弃用说明
- Select — 底部弹层呈现改用 TrueSheet；修复 dialog 拖动问题
- Popover — 底部弹层呈现改用 TrueSheet
- Menu — 底部弹层呈现改用 TrueSheet
- Input — 在 BottomSheet 内无需键盘处理函数
- InputOTP — 在 BottomSheet 内无需键盘处理函数
- CloseButton — 默认
aria-label="Close"
- Dialog — 修复：向上滑动后松手可平稳归位，不再跳动
- Switch — 修复：旧版 Uniwind 与 RTL 下的滑块位置
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！