组件 CSS 迁移至 components 层叠层，支持 Expo SDK 58 与 React Native 0.88，对等依赖兼容 Gesture Handler 3，Slider 消除浮点精度误差，ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动变化，并修复 BottomSheet 受控模式下重新打开的显示问题

2026 年 10 月 20 日

HeroUI Native v1.0.11 将组件 CSS 包裹在 Tailwind 的 components 层叠层中，使用户的工具类可以覆盖组件默认样式；新增 Expo SDK 58 / React Native 0.88 / Gesture Handler 3 支持；修复 Slider 使用小数步长时的浮点精度误差；让 ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动位置变化；并解决了 Android 上的多个浮层与输入组件问题。

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i heroui-native pnpm add heroui-native yarn add heroui-native bun add heroui-native

使用 AI 助手？ 直接提示「Hey Cursor，把 HeroUI Native 升级到最新版本」，助手会自动比对版本并完成必要修改。了解更多请参见 HeroUI Native MCP 服务器。

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组件 CSS 现在包裹在 @layer components 中，需要 Uniwind 1.13.0 才能正确应用层叠层。使用旧版 Uniwind 的应用可能会遇到组件样式优先级不正确的问题。

变更前：

package.json "uniwind" : "1.12.x"

变更后：

package.json "uniwind" : "1.13.0"

迁移方式： 将项目中的 Uniwind 升级至 1.13.0。这是此项变更唯一需要执行的操作，组件样式本身保持不变。

相关 PR： #529

@layer theme 中的自定义颜色覆盖现在必须嵌套在 :root 内，Tailwind CSS v4 才能正确识别。已有未使用 :root 包裹的覆盖规则可能会静默失效。

变更前：

@layer theme { @variant light { --accent: oklch(0 .65 0 .25 270); } }

变更后：

@layer theme { :root { @ variant light { --accent : oklch ( 0.65 0.25 270 ); } } }

迁移方式： 在 @layer theme 内，使用 :root 包裹 @variant light 和 @variant dark 代码块。参见更新后的颜色文档。

相关 PR： #503

组件库现在支持 Expo SDK 58、React Native 0.88、React 19.3 与 Reanimated 4.7。组件 ref 使用兼容 React Native Strict TypeScript API 的 ComponentRef 接口。 react-native-gesture-handler 的对等依赖范围已放宽，同时接受 v2（ ^2.28.0 ）与 v3（ ^3.0.0 ），因此使用 Gesture Handler 2 的现有应用无需升级。（#528）

所有组件样式现在都位于 Tailwind 的 @layer components 中， HeroText 的默认字体也迁移至 @layer base 中的类。这意味着用户的工具类（例如 font-medium 、颜色覆盖）现在可以正确覆盖组件默认样式，与 Tailwind 的标准层叠顺序一致。（#529）

本版本包含以下问题的修复：

相关 PR：

Uniwind 升级至 1.13.0 （此前为 1.12.0 ）。此版本新增层叠层支持，是 @layer components 变更的必要依赖。同时移除了 Uniwind 1.12.2 的 Yarn 补丁。（#529）

升级至 （此前为 ）。此版本新增层叠层支持，是 变更的必要依赖。同时移除了 Uniwind 1.12.2 的 Yarn 补丁。（#529） react-native-gesture-handler 对等依赖现在接受 ^2.28.0 || ^3.0.0 （此前为 ^2.28.0 ）。（#528）

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

颜色 — 自定义颜色示例现在包含必需的 :root 包裹

包裹 快速开始 — react-native-gesture-handler 的对等依赖更新为 ^2.28.0 || ^3.0.0

的对等依赖更新为 Slider — 修复：小数步长的值不再出现浮点精度误差

ScrollShadow — 修复：启用「减弱动态效果」时阴影仍随滚动变化

BottomSheet — 修复：受控模式下重新打开时内容不可见的问题

Input — 修复：恢复 Android 阴影，并保留 ref 类型

InputGroup — 修复：继承父级 TextField 的禁用状态

Popover — 修复：Android 上内容区域的原生滚动

Menu — 修复：Android 上内容区域的原生滚动

Select — 修复：Android 上内容区域的原生滚动

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！