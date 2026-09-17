v1.0.11
组件 CSS 迁移至 components 层叠层，支持 Expo SDK 58 与 React Native 0.88，对等依赖兼容 Gesture Handler 3，Slider 消除浮点精度误差，ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动变化，并修复 BottomSheet 受控模式下重新打开的显示问题
HeroUI Native v1.0.11 将组件 CSS 包裹在 Tailwind 的
components 层叠层中，使用户的工具类可以覆盖组件默认样式；新增 Expo SDK 58 / React Native 0.88 / Gesture Handler 3 支持；修复 Slider 使用小数步长时的浮点精度误差；让 ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动位置变化；并解决了 Android 上的多个浮层与输入组件问题。
安装
升级到最新版本：
真机体验
⚠️ 破坏性变更
要求使用 Uniwind 1.13.0
组件 CSS 现在包裹在
@layer components 中，需要 Uniwind 1.13.0 才能正确应用层叠层。使用旧版 Uniwind 的应用可能会遇到组件样式优先级不正确的问题。
变更前：
变更后：
迁移方式： 将项目中的 Uniwind 升级至 1.13.0。这是此项变更唯一需要执行的操作，组件样式本身保持不变。
相关 PR： #529
自定义颜色需要
:root 包裹
@layer theme 中的自定义颜色覆盖现在必须嵌套在
:root 内，Tailwind CSS v4 才能正确识别。已有未使用
:root 包裹的覆盖规则可能会静默失效。
变更前：
变更后：
迁移方式： 在
@layer theme 内，使用
:root 包裹
@variant light 和
@variant dark 代码块。参见更新后的颜色文档。
相关 PR： #503
新增功能
支持 Expo SDK 58 与 React Native 0.88
组件库现在支持 Expo SDK 58、React Native 0.88、React 19.3 与 Reanimated 4.7。组件 ref 使用兼容 React Native Strict TypeScript API 的
ComponentRef 接口。
react-native-gesture-handler 的对等依赖范围已放宽，同时接受 v2（
^2.28.0）与 v3（
^3.0.0），因此使用 Gesture Handler 2 的现有应用无需升级。（#528）
组件 CSS 迁移至
components 层
所有组件样式现在都位于 Tailwind 的
@layer components 中，
HeroText 的默认字体也迁移至
@layer base 中的类。这意味着用户的工具类（例如
font-medium、颜色覆盖）现在可以正确覆盖组件默认样式，与 Tailwind 的标准层叠顺序一致。（#529）
问题修复
本版本包含以下问题的修复：
- Issue #525：Slider 使用小数步长（例如
step={0.1}）时会产生
0.30000000000000004之类的浮点精度误差。
snapToStep工具函数现在会根据
step和
minValue的精度进行舍入，使
onChange与
Slider.Output接收到
0.3这样的准确值。（#526）
- Issue #521：启用「减弱动态效果」（iOS）或设置
animation="disable-all"时，ScrollShadow 的两侧阴影会始终显示。阴影现在始终通过
interpolate随滚动位置变化，禁用动画的状态仅影响退出过渡。（#522）
- Issue #509：受控 BottomSheet 重新打开后，可能因
isDismissed仍为
true而以
opacity: 0渲染。关闭后的容器样式现在仅在底部弹层也处于关闭状态（
!isOpen）时应用。（#511）
- Issue #488：Input 的 primary 变体在 Android 上未显示投影。Android 现在使用
elevation: 1替代
shadow-sm，恢复预期的阴影效果。（#515）
- Issue #520：Popover、Menu 或 Select 内容中的
ScrollView在 Android 上无法滚动，因为动画包装层没有尺寸。包装层现在使用
absoluteFill与
pointerEvents="box-none"，使 Android 能将原生触摸事件分发给可滚动内容。后续提交还为
contentWrapper样式添加了
transformOrigin: 'top'，使自定义关键帧动画以正确的原点变换。（#530）
- Issue #497：在 React Native 0.87+ 上，已发布的 1.0.10 类型声明中的 Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup ref 仍无法通过类型检查。共享的
TextInputComponent类型现在会在这四个组件中保留原生 ref 别名。（#504）
- InputGroup 在禁用的
TextField内未继承禁用状态。未显式传入属性时，根组件现在会从外层表单字段上下文读取
isDisabled。（#508）
- Issue #502：自定义颜色的文档示例在
@layer theme内缺少必需的
:root包裹，可能导致覆盖规则不生效。（#503）
相关 PR：
依赖
- Uniwind 升级至
1.13.0（此前为
1.12.0）。此版本新增层叠层支持，是
@layer components变更的必要依赖。同时移除了 Uniwind 1.12.2 的 Yarn 补丁。（#529）
- react-native-gesture-handler 对等依赖现在接受
^2.28.0 || ^3.0.0（此前为
^2.28.0）。（#528）
更新的文档
以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：
- 颜色 — 自定义颜色示例现在包含必需的
:root包裹
- 快速开始 —
react-native-gesture-handler的对等依赖更新为
^2.28.0 || ^3.0.0
- Slider — 修复：小数步长的值不再出现浮点精度误差
- ScrollShadow — 修复：启用「减弱动态效果」时阴影仍随滚动变化
- BottomSheet — 修复：受控模式下重新打开时内容不可见的问题
- Input — 修复：恢复 Android 阴影，并保留 ref 类型
- InputGroup — 修复：继承父级 TextField 的禁用状态
- Popover — 修复：Android 上内容区域的原生滚动
- Menu — 修复：Android 上内容区域的原生滚动
- Select — 修复：Android 上内容区域的原生滚动
链接
贡献者
感谢所有为本版本做出贡献的朋友！