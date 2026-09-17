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发布说明

v1.0.11

组件 CSS 迁移至 components 层叠层，支持 Expo SDK 58 与 React Native 0.88，对等依赖兼容 Gesture Handler 3，Slider 消除浮点精度误差，ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动变化，并修复 BottomSheet 受控模式下重新打开的显示问题

2026 年 10 月 20 日

HeroUI Native v1.0.11 将组件 CSS 包裹在 Tailwind 的 components 层叠层中，使用户的工具类可以覆盖组件默认样式；新增 Expo SDK 58 / React Native 0.88 / Gesture Handler 3 支持；修复 Slider 使用小数步长时的浮点精度误差；让 ScrollShadow 在启用「减弱动态效果」时仍随滚动位置变化；并解决了 Android 上的多个浮层与输入组件问题。

安装

升级到最新版本：

npm i heroui-native
pnpm add heroui-native
yarn add heroui-native
bun add heroui-native

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真机体验

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⚠️ 破坏性变更

要求使用 Uniwind 1.13.0

组件 CSS 现在包裹在 @layer components 中，需要 Uniwind 1.13.0 才能正确应用层叠层。使用旧版 Uniwind 的应用可能会遇到组件样式优先级不正确的问题。

变更前：

package.json
"uniwind": "1.12.x"

变更后：

package.json
"uniwind": "1.13.0"

迁移方式： 将项目中的 Uniwind 升级至 1.13.0。这是此项变更唯一需要执行的操作，组件样式本身保持不变。

相关 PR： #529

自定义颜色需要 :root 包裹

@layer theme 中的自定义颜色覆盖现在必须嵌套在 :root 内，Tailwind CSS v4 才能正确识别。已有未使用 :root 包裹的覆盖规则可能会静默失效。

变更前：

@layer theme {
  @variant light {
    --accent: oklch(0.65 0.25 270);
  }
}

变更后：

@layer theme {
  :root {
    @variant light {
      --accent: oklch(0.65 0.25 270);
    }
  }
}

迁移方式：@layer theme 内，使用 :root 包裹 @variant light@variant dark 代码块。参见更新后的颜色文档

相关 PR： #503

新增功能

支持 Expo SDK 58 与 React Native 0.88

组件库现在支持 Expo SDK 58React Native 0.88React 19.3Reanimated 4.7。组件 ref 使用兼容 React Native Strict TypeScript API 的 ComponentRef 接口。react-native-gesture-handler 的对等依赖范围已放宽，同时接受 v2（^2.28.0）与 v3（^3.0.0），因此使用 Gesture Handler 2 的现有应用无需升级。（#528

组件 CSS 迁移至 components

所有组件样式现在都位于 Tailwind 的 @layer components 中，HeroText 的默认字体也迁移至 @layer base 中的类。这意味着用户的工具类（例如 font-medium、颜色覆盖）现在可以正确覆盖组件默认样式，与 Tailwind 的标准层叠顺序一致。（#529

问题修复

本版本包含以下问题的修复：

  • Issue #525：Slider 使用小数步长（例如 step={0.1}）时会产生 0.30000000000000004 之类的浮点精度误差。snapToStep 工具函数现在会根据 stepminValue 的精度进行舍入，使 onChangeSlider.Output 接收到 0.3 这样的准确值。（#526
  • Issue #521：启用「减弱动态效果」（iOS）或设置 animation="disable-all" 时，ScrollShadow 的两侧阴影会始终显示。阴影现在始终通过 interpolate 随滚动位置变化，禁用动画的状态仅影响退出过渡。（#522
  • Issue #509：受控 BottomSheet 重新打开后，可能因 isDismissed 仍为 true 而以 opacity: 0 渲染。关闭后的容器样式现在仅在底部弹层也处于关闭状态（!isOpen）时应用。（#511
  • Issue #488：Input 的 primary 变体在 Android 上未显示投影。Android 现在使用 elevation: 1 替代 shadow-sm，恢复预期的阴影效果。（#515
  • Issue #520：Popover、Menu 或 Select 内容中的 ScrollView 在 Android 上无法滚动，因为动画包装层没有尺寸。包装层现在使用 absoluteFillpointerEvents="box-none"，使 Android 能将原生触摸事件分发给可滚动内容。后续提交还为 contentWrapper 样式添加了 transformOrigin: 'top'，使自定义关键帧动画以正确的原点变换。（#530
  • Issue #497：在 React Native 0.87+ 上，已发布的 1.0.10 类型声明中的 Input、TextArea、SearchField 与 InputGroup ref 仍无法通过类型检查。共享的 TextInputComponent 类型现在会在这四个组件中保留原生 ref 别名。（#504
  • InputGroup 在禁用的 TextField 内未继承禁用状态。未显式传入属性时，根组件现在会从外层表单字段上下文读取 isDisabled。（#508
  • Issue #502：自定义颜色的文档示例在 @layer theme 内缺少必需的 :root 包裹，可能导致覆盖规则不生效。（#503

相关 PR：

依赖

  • Uniwind 升级至 1.13.0（此前为 1.12.0）。此版本新增层叠层支持，是 @layer components 变更的必要依赖。同时移除了 Uniwind 1.12.2 的 Yarn 补丁。（#529
  • react-native-gesture-handler 对等依赖现在接受 ^2.28.0 || ^3.0.0（此前为 ^2.28.0）。（#528

更新的文档

以下文档页面已更新，以反映本版本的变更：

  • 颜色 — 自定义颜色示例现在包含必需的 :root 包裹
  • 快速开始react-native-gesture-handler 的对等依赖更新为 ^2.28.0 || ^3.0.0
  • Slider — 修复：小数步长的值不再出现浮点精度误差
  • ScrollShadow — 修复：启用「减弱动态效果」时阴影仍随滚动变化
  • BottomSheet — 修复：受控模式下重新打开时内容不可见的问题
  • Input — 修复：恢复 Android 阴影，并保留 ref 类型
  • InputGroup — 修复：继承父级 TextField 的禁用状态
  • Popover — 修复：Android 上内容区域的原生滚动
  • Menu — 修复：Android 上内容区域的原生滚动
  • Select — 修复：Android 上内容区域的原生滚动

链接

贡献者

感谢所有为本版本做出贡献的朋友！

所有版本

HeroUI Native 的全部更新与变更，包括新功能、问题修复与破坏性变更。

v1.0.10

Input 与 TextArea 的 ref 解析为原生 TextInput 实例，BottomSheet 在 Android 手柄外露与容器尺寸变化时保持隐藏，Skeleton 的 variant="none" 跳过默认进入/退出动画，Menu、Popover 与 Select 在窗口尺寸变化时刷新锚点

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