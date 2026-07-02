CircularProgress
Migration guide for CircularProgress from HeroUI v2 to v3 (now ProgressCircle)
Refer to the v3 ProgressCircle documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
Component Rename
CircularProgress has been renamed to
ProgressCircle in v3.
Structure Changes
In v2,
CircularProgress was a single component configured with props:
In v3,
ProgressCircle uses a compound component pattern:
Key Changes
1. Component Structure
v2: Single
CircularProgress component with internal SVG rendering
v3: Compound components:
ProgressCircle,
ProgressCircle.Track (SVG element),
ProgressCircle.TrackCircle (background circle),
ProgressCircle.FillCircle (progress arc)
2. Colors
v2:
default,
primary,
secondary,
success,
warning,
danger
v3:
default,
accent,
success,
warning,
danger
3. Prop Changes
|v2 Prop
|v3 Equivalent
|Notes
value
value
|Same
minValue
minValue
|Same
maxValue
maxValue
|Same
isIndeterminate
isIndeterminate
|Default changed:
true in v2 →
false in v3
formatOptions
formatOptions
|Same
size
size
|Same (
sm,
md,
lg)
color
color
primary →
accent,
secondary removed
label
|-
|Use
Label component
valueLabel
|-
|Use render prop pattern
showValueLabel
|-
|Place value content inside
ProgressCircle
strokeWidth
|-
|Set
strokeWidth directly on
ProgressCircle.TrackCircle and
ProgressCircle.FillCircle
isDisabled
|-
|Removed
disableAnimation
|-
|Removed
classNames
|-
|Use
className on individual compound components
Migration Examples
Basic CircularProgress
Indeterminate
With Label
Custom SVG Props
Styling Changes
v2:
classNames Prop
v3: Direct
className Props
Component Anatomy
Summary
- Renamed:
CircularProgress→
ProgressCircle
- Component Structure: Single component → compound components (
ProgressCircle.Track,
ProgressCircle.TrackCircle,
ProgressCircle.FillCircle)
- Indeterminate Default Changed:
isIndeterminatedefaults to
falsein v3 (was
truein v2)
- Label:
labelprop →
Labelcomponent
- SVG Props:
strokeWidthon root → set directly on
TrackCircleand
FillCircle
- Color Changes:
primary→
accent,
secondaryremoved
- Removed Props:
isDisabled,
disableAnimation→ use Tailwind CSS
- ClassNames Removed: Use
classNameon individual compound components