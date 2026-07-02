ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
Getting Started
Components
Releases
Migration

CircularProgress

Migration guide for CircularProgress from HeroUI v2 to v3 (now ProgressCircle)

Refer to the v3 ProgressCircle documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.

Looking for the Progress (linear) migration? See the Progress migration guide.

Component Rename

CircularProgress has been renamed to ProgressCircle in v3.

Structure Changes

In v2, CircularProgress was a single component configured with props:

import { CircularProgress } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <CircularProgress label="Loading..." value={60} />
  );
}

In v3, ProgressCircle uses a compound component pattern:

import { ProgressCircle } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <ProgressCircle aria-label="Loading" value={60}>
      <ProgressCircle.Track>
        <ProgressCircle.TrackCircle />
        <ProgressCircle.FillCircle />
      </ProgressCircle.Track>
    </ProgressCircle>
  );
}

Key Changes

1. Component Structure

v2: Single CircularProgress component with internal SVG rendering v3: Compound components: ProgressCircle, ProgressCircle.Track (SVG element), ProgressCircle.TrackCircle (background circle), ProgressCircle.FillCircle (progress arc)

2. Colors

v2: default, primary, secondary, success, warning, danger v3: default, accent, success, warning, danger

3. Prop Changes

v2 Propv3 EquivalentNotes
valuevalueSame
minValueminValueSame
maxValuemaxValueSame
isIndeterminateisIndeterminateDefault changed: true in v2 → false in v3
formatOptionsformatOptionsSame
sizesizeSame (sm, md, lg)
colorcolorprimaryaccent, secondary removed
label-Use Label component
valueLabel-Use render prop pattern
showValueLabel-Place value content inside ProgressCircle
strokeWidth-Set strokeWidth directly on ProgressCircle.TrackCircle and ProgressCircle.FillCircle
isDisabled-Removed
disableAnimation-Removed
classNames-Use className on individual compound components

Migration Examples

Basic CircularProgress

import { CircularProgress } from "@heroui/react";

<CircularProgress aria-label="Loading..." value={60} />
import { ProgressCircle } from "@heroui/react";

<ProgressCircle aria-label="Loading..." value={60}>
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle />
    <ProgressCircle.FillCircle />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

Indeterminate

<CircularProgress aria-label="Loading..." />
{/* isIndeterminate defaults to true in v2 */}
<ProgressCircle isIndeterminate aria-label="Loading...">
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle />
    <ProgressCircle.FillCircle />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>
{/* isIndeterminate defaults to false in v3, must be explicit */}

With Label

<CircularProgress
  label="Loading..."
  value={70}
  showValueLabel
  size="lg"
/>
import { ProgressCircle, Label } from "@heroui/react";

<div className="flex flex-col items-center gap-2">
  <ProgressCircle aria-label="Loading" value={70} size="lg">
    <ProgressCircle.Track>
      <ProgressCircle.TrackCircle />
      <ProgressCircle.FillCircle />
    </ProgressCircle.Track>
  </ProgressCircle>
  <Label>Loading...</Label>
</div>

Custom SVG Props

<CircularProgress
  value={60}
  strokeWidth={6}
  aria-label="Loading"
/>
<ProgressCircle aria-label="Loading" value={60}>
  <ProgressCircle.Track>
    <ProgressCircle.TrackCircle strokeWidth={6} />
    <ProgressCircle.FillCircle strokeWidth={6} />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

Styling Changes

v2: classNames Prop

<CircularProgress
  classNames={{
    base: "custom-base",
    svg: "custom-svg",
    track: "custom-track",
    indicator: "custom-fill",
    label: "custom-label",
    value: "custom-value",
  }}
/>

v3: Direct className Props

<ProgressCircle className="custom-base" value={60}>
  <ProgressCircle.Track className="custom-svg">
    <ProgressCircle.TrackCircle className="custom-track" />
    <ProgressCircle.FillCircle className="custom-fill" />
  </ProgressCircle.Track>
</ProgressCircle>

Component Anatomy

ProgressCircle (Root)
  └── ProgressCircle.Track (SVG element)
      ├── ProgressCircle.TrackCircle (background circle)
      └── ProgressCircle.FillCircle (progress arc)

Summary

  1. Renamed: CircularProgressProgressCircle
  2. Component Structure: Single component → compound components (ProgressCircle.Track, ProgressCircle.TrackCircle, ProgressCircle.FillCircle)
  3. Indeterminate Default Changed: isIndeterminate defaults to false in v3 (was true in v2)
  4. Label: label prop → Label component
  5. SVG Props: strokeWidth on root → set directly on TrackCircle and FillCircle
  6. Color Changes: primaryaccent, secondary removed
  7. Removed Props: isDisabled, disableAnimation → use Tailwind CSS
  8. ClassNames Removed: Use className on individual compound components

Progress

Migration guide for Progress from HeroUI v2 to v3 (now ProgressBar)

Radio

Migration guide for Radio from HeroUI v2 to v3

On this page

Component RenameStructure ChangesKey Changes1. Component Structure2. Colors3. Prop ChangesMigration ExamplesBasic CircularProgressIndeterminateWith LabelCustom SVG PropsStyling Changesv2: classNames Propv3: Direct className PropsComponent AnatomySummary