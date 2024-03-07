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DatePicker

Migration guide for DatePicker from HeroUI v2 to v3

Refer to the v3 DatePicker documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.

Structure Changes

In v2, DatePicker was a single self-contained component with props for label, description, calendar, and time input:

import { DatePicker } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <DatePicker label="Birth date" />
  );
}

In v3, DatePicker uses a composition-first API where you compose DateField and Calendar explicitly:

import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <DatePicker>
      <Label>Birth date</Label>
      <DateField.Group>
        <DateField.Input>
          {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
        </DateField.Input>
        <DateField.Suffix>
          <DatePicker.Trigger>
            <DatePicker.TriggerIndicator />
          </DatePicker.Trigger>
        </DateField.Suffix>
      </DateField.Group>
      <DatePicker.Popover>
        <Calendar aria-label="Choose date">
          <Calendar.Header>
            <Calendar.YearPickerTrigger>
              <Calendar.YearPickerTriggerHeading />
              <Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
            </Calendar.YearPickerTrigger>
            <Calendar.NavButton slot="previous" />
            <Calendar.NavButton slot="next" />
          </Calendar.Header>
          <Calendar.Grid>
            <Calendar.GridHeader>
              {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
            </Calendar.GridHeader>
            <Calendar.GridBody>
              {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
            </Calendar.GridBody>
          </Calendar.Grid>
        </Calendar>
      </DatePicker.Popover>
    </DatePicker>
  );
}

Key Changes

1. Component Structure

v2: Single DatePicker component with all parts (input, calendar, label, popover) handled internally via props v3: Composition-based API with DatePicker, DateField, Calendar, and Label composed together. Each part is a separate component.

2. Composition Parts

v3 ComponentDescription
DatePickerRoot container and state owner
DatePicker.TriggerButton that opens the calendar popover
DatePicker.TriggerIndicatorCalendar icon (default) or custom indicator
DatePicker.PopoverPopover wrapper for the calendar
DateField.GroupInput group wrapper
DateField.InputSegmented date input
DateField.SegmentIndividual date segment (month, day, year)
DateField.SuffixSuffix slot for the trigger button
CalendarFull calendar component (see Calendar migration)
LabelExternal label component

3. Prop Changes

v2 Propv3 EquivalentNotes
valuevalueSame
defaultValuedefaultValueSame
onChangeonChangeSame
minValueminValueSame
maxValuemaxValueSame
isDateUnavailableisDateUnavailableSame
isDisabledisDisabledSame
isReadOnlyisReadOnlySame
isRequiredisRequiredSame
isInvalidisInvalidSame
granularitygranularitySame
hourCyclehourCycleSame
hideTimeZonehideTimeZoneSame
shouldForceLeadingZerosshouldForceLeadingZerosSame
pageBehavior-Set on Calendar directly
label-Use Label component
description-Use Description component
errorMessage-Use FieldError component
variant-Use DateField.Group variant prop or Tailwind CSS
color-Removed (use Tailwind CSS)
size-Removed (use Tailwind CSS)
radius-Removed (use Tailwind CSS)
labelPlacement-Control layout with Tailwind CSS
startContent-Compose inside DateField.Group
endContent-Compose inside DateField.Group
selectorIcon-Pass children to DatePicker.TriggerIndicator
visibleMonths-Use Calendar visibleDuration prop
showMonthAndYearPickers-Use Calendar.YearPickerTrigger and Calendar.YearPickerGrid
calendarProps-Pass props directly to Calendar
popoverProps-Pass props directly to DatePicker.Popover
selectorButtonProps-Pass props directly to DatePicker.Trigger
timeInputProps-Compose time input separately
CalendarBottomContent-Place content inside DatePicker.Popover after Calendar
validate-Handle validation externally
placeholderValueplaceholderValueSame
autoFocusautoFocusSame
disableAnimation-Removed
classNames-Use className on individual components

Migration Examples

Basic DatePicker

import { DatePicker } from "@heroui/react";

<DatePicker label="Birth date" />
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react";

<DatePicker>
  <Label>Birth date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger>
        <DatePicker.TriggerIndicator />
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <DatePicker.Popover>
    <Calendar aria-label="Choose date">
      <Calendar.Header>
        <Calendar.YearPickerTrigger>
          <Calendar.YearPickerTriggerHeading />
          <Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
        </Calendar.YearPickerTrigger>
        <Calendar.NavButton slot="previous" />
        <Calendar.NavButton slot="next" />
      </Calendar.Header>
      <Calendar.Grid>
        <Calendar.GridHeader>
          {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
        </Calendar.GridHeader>
        <Calendar.GridBody>
          {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
        </Calendar.GridBody>
      </Calendar.Grid>
    </Calendar>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

Controlled State

import { useState } from "react";
import { DatePicker } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState(parseDate("2024-03-07"));

<DatePicker
  label="Date"
  value={value}
  onChange={setValue}
/>
import { useState } from "react";
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react";
import { parseDate } from "@internationalized/date";

const [value, setValue] = useState(parseDate("2024-03-07"));

<DatePicker value={value} onChange={setValue}>
  <Label>Date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger>
        <DatePicker.TriggerIndicator />
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <DatePicker.Popover>
    <Calendar aria-label="Choose date">
      <Calendar.Header>
        <Calendar.Heading />
        <Calendar.NavButton slot="previous" />
        <Calendar.NavButton slot="next" />
      </Calendar.Header>
      <Calendar.Grid>
        <Calendar.GridHeader>
          {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
        </Calendar.GridHeader>
        <Calendar.GridBody>
          {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
        </Calendar.GridBody>
      </Calendar.Grid>
    </Calendar>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

With Description and Error Message

<DatePicker
  label="Event date"
  description="Choose a future date"
  errorMessage="Date must be in the future"
  isInvalid={isInvalid}
/>
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label, Description, FieldError } from "@heroui/react";

<DatePicker isInvalid={isInvalid}>
  <Label>Event date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger>
        <DatePicker.TriggerIndicator />
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <Description>Choose a future date</Description>
  <FieldError>Date must be in the future</FieldError>
  <DatePicker.Popover>
    <Calendar aria-label="Choose date">
      {/* Calendar compound components */}
    </Calendar>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

Custom Selector Icon

import { Icon } from "@iconify/react";

<DatePicker
  label="Date"
  selectorIcon={<Icon icon="gravity-ui:calendar" />}
/>
import { Icon } from "@iconify/react";

<DatePicker>
  <Label>Date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger>
        <DatePicker.TriggerIndicator>
          <Icon icon="gravity-ui:calendar" />
        </DatePicker.TriggerIndicator>
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <DatePicker.Popover>
    <Calendar aria-label="Choose date">
      {/* Calendar compound components */}
    </Calendar>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

With Month/Year Pickers and Calendar Bottom Content

<DatePicker
  label="Date"
  showMonthAndYearPickers
  CalendarBottomContent={
    <button onClick={() => setValue(today(getLocalTimeZone()))}>Today</button>
  }
/>
<DatePicker>
  <Label>Date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger>
        <DatePicker.TriggerIndicator />
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <DatePicker.Popover>
    <Calendar aria-label="Choose date">
      <Calendar.Header>
        <Calendar.YearPickerTrigger>
          <Calendar.YearPickerTriggerHeading />
          <Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
        </Calendar.YearPickerTrigger>
        <Calendar.NavButton slot="previous" />
        <Calendar.NavButton slot="next" />
      </Calendar.Header>
      <Calendar.Grid>
        <Calendar.GridHeader>
          {(day) => <Calendar.HeaderCell>{day}</Calendar.HeaderCell>}
        </Calendar.GridHeader>
        <Calendar.GridBody>
          {(date) => <Calendar.Cell date={date} />}
        </Calendar.GridBody>
      </Calendar.Grid>
      <Calendar.YearPickerGrid>
        <Calendar.YearPickerGridBody>
          {(year) => <Calendar.YearPickerCell date={year} />}
        </Calendar.YearPickerGridBody>
      </Calendar.YearPickerGrid>
    </Calendar>
    <button onClick={() => setValue(today(getLocalTimeZone()))}>Today</button>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

Styling Changes

v2: classNames Prop

<DatePicker
  classNames={{
    base: "custom-base",
    selectorButton: "custom-trigger",
    selectorIcon: "custom-icon",
    popoverContent: "custom-popover",
    calendar: "custom-calendar",
  }}
/>

v3: Direct className Props

<DatePicker className="custom-base">
  <Label>Date</Label>
  <DateField.Group>
    <DateField.Input>
      {(segment) => <DateField.Segment segment={segment} />}
    </DateField.Input>
    <DateField.Suffix>
      <DatePicker.Trigger className="custom-trigger">
        <DatePicker.TriggerIndicator className="custom-icon" />
      </DatePicker.Trigger>
    </DateField.Suffix>
  </DateField.Group>
  <DatePicker.Popover className="custom-popover">
    <Calendar aria-label="Choose date" className="custom-calendar">
      {/* Calendar compound components */}
    </Calendar>
  </DatePicker.Popover>
</DatePicker>

Component Anatomy

The v3 DatePicker follows this structure:

DatePicker (Root)
  ├── Label
  ├── DateField.Group
  │   ├── DateField.Input
  │   │   └── DateField.Segment (render prop per segment)
  │   └── DateField.Suffix
  │       └── DatePicker.Trigger
  │           └── DatePicker.TriggerIndicator
  ├── Description (optional)
  ├── FieldError (optional)
  └── DatePicker.Popover
      ├── Calendar (see Calendar migration guide)
      └── [Custom bottom content]

Summary

  1. Component Structure: Single component → composition of DatePicker, DateField, Calendar, and Label
  2. Label: label prop → Label component
  3. Description/Error: Props → Description and FieldError components
  4. Calendar: Built-in → compose Calendar with its own compound components inside DatePicker.Popover
  5. Selector Icon: selectorIcon prop → pass children to DatePicker.TriggerIndicator
  6. Year Picker: showMonthAndYearPickers prop → use Calendar.YearPickerTrigger and Calendar.YearPickerGrid
  7. Calendar Bottom Content: CalendarBottomContent prop → place content inside DatePicker.Popover after Calendar
  8. Styling Props Removed: variant, color, size, radius → use Tailwind CSS or DateField.Group variant
  9. ClassNames Removed: Use className on individual compound components
  10. Multiple Months: visibleMonths prop → use Calendar visibleDuration prop

Code

Migration guide for Code from HeroUI v2 to v3

DateRangePicker

Migration guide for DateRangePicker from HeroUI v2 to v3

On this page

Structure ChangesKey Changes1. Component Structure2. Composition Parts3. Prop ChangesMigration ExamplesBasic DatePickerControlled StateWith Description and Error MessageCustom Selector IconWith Month/Year Pickers and Calendar Bottom ContentStyling Changesv2: classNames Propv3: Direct className PropsComponent AnatomySummary