Migration guide for DatePicker from HeroUI v2 to v3
Refer to the
v3 DatePicker documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
In v2,
DatePicker was a single self-contained component with props for label, description, calendar, and time input:
import { DatePicker } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< DatePicker label = "Birth date" />
); }
In v3, DatePicker uses a composition-first API where you compose
DateField and
Calendar explicitly:
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< DatePicker >
< Label >Birth date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
< Calendar.Header >
< Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.YearPickerTriggerHeading />
< Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.NavButton slot = "previous" />
< Calendar.NavButton slot = "next" />
</ Calendar.Header >
< Calendar.Grid >
< Calendar.GridHeader >
{( day ) => < Calendar.HeaderCell >{day}</ Calendar.HeaderCell >}
</ Calendar.GridHeader >
< Calendar.GridBody >
{( date ) => < Calendar.Cell date = {date} />}
</ Calendar.GridBody >
</ Calendar.Grid >
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover >
</ DatePicker >
); }
v2: Single
DatePicker component with all parts (input, calendar, label, popover) handled internally via props
v3: Composition-based API with
DatePicker,
DateField,
Calendar, and
Label composed together. Each part is a separate component.
v3 Component Description
DatePicker
Root container and state owner
DatePicker.Trigger
Button that opens the calendar popover
DatePicker.TriggerIndicator
Calendar icon (default) or custom indicator
DatePicker.Popover
Popover wrapper for the calendar
DateField.Group
Input group wrapper
DateField.Input
Segmented date input
DateField.Segment
Individual date segment (month, day, year)
DateField.Suffix
Suffix slot for the trigger button
Calendar
Full calendar component (see Calendar migration)
Label
External label component
v2 Prop v3 Equivalent Notes
value
value
Same
defaultValue
defaultValue
Same
onChange
onChange
Same
minValue
minValue
Same
maxValue
maxValue
Same
isDateUnavailable
isDateUnavailable
Same
isDisabled
isDisabled
Same
isReadOnly
isReadOnly
Same
isRequired
isRequired
Same
isInvalid
isInvalid
Same
granularity
granularity
Same
hourCycle
hourCycle
Same
hideTimeZone
hideTimeZone
Same
shouldForceLeadingZeros
shouldForceLeadingZeros
Same
pageBehavior
- Set on
Calendar directly
label
- Use
Label component
description
- Use
Description component
errorMessage
- Use
FieldError component
variant
- Use
DateField.Group
variant prop or Tailwind CSS
color
- Removed (use Tailwind CSS)
size
- Removed (use Tailwind CSS)
radius
- Removed (use Tailwind CSS)
labelPlacement
- Control layout with Tailwind CSS
startContent
- Compose inside
DateField.Group
endContent
- Compose inside
DateField.Group
selectorIcon
- Pass children to
DatePicker.TriggerIndicator
visibleMonths
- Use
Calendar
visibleDuration prop
showMonthAndYearPickers
- Use
Calendar.YearPickerTrigger and
Calendar.YearPickerGrid
calendarProps
- Pass props directly to
Calendar
popoverProps
- Pass props directly to
DatePicker.Popover
selectorButtonProps
- Pass props directly to
DatePicker.Trigger
timeInputProps
- Compose time input separately
CalendarBottomContent
- Place content inside
DatePicker.Popover after
Calendar
validate
- Handle validation externally
placeholderValue
placeholderValue
Same
autoFocus
autoFocus
Same
disableAnimation
- Removed
classNames
- Use
className on individual components
v2 v3
import { DatePicker } from "@heroui/react" ;
< DatePicker label = "Birth date" />
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react" ;
< DatePicker >
< Label >Birth date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
< Calendar.Header >
< Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.YearPickerTriggerHeading />
< Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.NavButton slot = "previous" />
< Calendar.NavButton slot = "next" />
</ Calendar.Header >
< Calendar.Grid >
< Calendar.GridHeader >
{( day ) => < Calendar.HeaderCell >{day}</ Calendar.HeaderCell >}
</ Calendar.GridHeader >
< Calendar.GridBody >
{( date ) => < Calendar.Cell date = {date} />}
</ Calendar.GridBody >
</ Calendar.Grid >
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
v2 v3
import { useState } from "react" ;
import { DatePicker } from "@heroui/react" ;
import { parseDate } from "@internationalized/date" ;
const [ value , setValue ] = useState ( parseDate ( "2024-03-07" ));
< DatePicker
label = "Date"
value = {value}
onChange = {setValue} />
import { useState } from "react" ;
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label } from "@heroui/react" ;
import { parseDate } from "@internationalized/date" ;
const [ value , setValue ] = useState ( parseDate ( "2024-03-07" ));
< DatePicker value = {value} onChange = {setValue}>
< Label >Date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
< Calendar.Header >
< Calendar.Heading />
< Calendar.NavButton slot = "previous" />
< Calendar.NavButton slot = "next" />
</ Calendar.Header >
< Calendar.Grid >
< Calendar.GridHeader >
{( day ) => < Calendar.HeaderCell >{day}</ Calendar.HeaderCell >}
</ Calendar.GridHeader >
< Calendar.GridBody >
{( date ) => < Calendar.Cell date = {date} />}
</ Calendar.GridBody >
</ Calendar.Grid >
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
v2 v3
< DatePicker
label = "Event date"
description = "Choose a future date"
errorMessage = "Date must be in the future"
isInvalid = {isInvalid} />
import { DatePicker, DateField, Calendar, Label, Description, FieldError } from "@heroui/react" ;
< DatePicker isInvalid = {isInvalid}>
< Label >Event date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< Description >Choose a future date</ Description >
< FieldError >Date must be in the future</ FieldError >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
{ /* Calendar compound components */ }
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
v2 v3
import { Icon } from "@iconify/react" ;
< DatePicker
label = "Date"
selectorIcon = {< Icon icon = "gravity-ui:calendar" />} />
import { Icon } from "@iconify/react" ;
< DatePicker >
< Label >Date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator >
< Icon icon = "gravity-ui:calendar" />
</ DatePicker.TriggerIndicator >
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
{ /* Calendar compound components */ }
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
v2 v3
< DatePicker
label = "Date"
showMonthAndYearPickers
CalendarBottomContent = {
< button onClick = {() => setValue ( today ( getLocalTimeZone ()))}>Today</ button >
} />
< DatePicker >
< Label >Date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger >
< DatePicker.TriggerIndicator />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover >
< Calendar aria-label = "Choose date" >
< Calendar.Header >
< Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.YearPickerTriggerHeading />
< Calendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ Calendar.YearPickerTrigger >
< Calendar.NavButton slot = "previous" />
< Calendar.NavButton slot = "next" />
</ Calendar.Header >
< Calendar.Grid >
< Calendar.GridHeader >
{( day ) => < Calendar.HeaderCell >{day}</ Calendar.HeaderCell >}
</ Calendar.GridHeader >
< Calendar.GridBody >
{( date ) => < Calendar.Cell date = {date} />}
</ Calendar.GridBody >
</ Calendar.Grid >
< Calendar.YearPickerGrid >
< Calendar.YearPickerGridBody >
{( year ) => < Calendar.YearPickerCell date = {year} />}
</ Calendar.YearPickerGridBody >
</ Calendar.YearPickerGrid >
</ Calendar >
< button onClick = {() => setValue ( today ( getLocalTimeZone ()))}>Today</ button >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
< DatePicker
classNames = {{
base: "custom-base" ,
selectorButton: "custom-trigger" ,
selectorIcon: "custom-icon" ,
popoverContent: "custom-popover" ,
calendar: "custom-calendar" ,
}} />
< DatePicker className = "custom-base" >
< Label >Date</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.Input >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateField.Suffix >
< DatePicker.Trigger className = "custom-trigger" >
< DatePicker.TriggerIndicator className = "custom-icon" />
</ DatePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DatePicker.Popover className = "custom-popover" >
< Calendar aria-label = "Choose date" className = "custom-calendar" >
{ /* Calendar compound components */ }
</ Calendar >
</ DatePicker.Popover > </ DatePicker >
The v3 DatePicker follows this structure:
DatePicker (Root)
├── Label
├── DateField.Group
│ ├── DateField.Input
│ │ └── DateField.Segment (render prop per segment)
│ └── DateField.Suffix
│ └── DatePicker.Trigger
│ └── DatePicker.TriggerIndicator
├── Description (optional)
├── FieldError (optional)
└── DatePicker.Popover
├── Calendar (see Calendar migration guide) └── [Custom bottom content]
Component Structure: Single component → composition of
DatePicker,
DateField,
Calendar, and
Label
Label:
label prop →
Label component
Description/Error: Props →
Description and
FieldError components
Calendar: Built-in → compose
Calendar with its own compound components inside
DatePicker.Popover
Selector Icon:
selectorIcon prop → pass children to
DatePicker.TriggerIndicator
Year Picker:
showMonthAndYearPickers prop → use
Calendar.YearPickerTrigger and
Calendar.YearPickerGrid
Calendar Bottom Content:
CalendarBottomContent prop → place content inside
DatePicker.Popover after
Calendar
Styling Props Removed:
variant,
color,
size,
radius → use Tailwind CSS or
DateField.Group variant
ClassNames Removed: Use
className on individual compound components
Multiple Months:
visibleMonths prop → use
Calendar
visibleDuration prop