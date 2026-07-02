Tooltip
Migration guide for Tooltip from HeroUI v2 to v3
Refer to the v3 Tooltip documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
Structure Changes
In v2, Tooltip used a
content prop:
In v3, Tooltip requires compound components:
Key Changes
1. Component Structure
v2: Simple Tooltip with
content prop and children as trigger
v3: Compound components (
Tooltip.Trigger,
Tooltip.Content,
Tooltip.Arrow)
2. Prop Changes
|v2 Prop
|v3 Location
|Notes
content
|—
|Use
Tooltip.Content children
showArrow
showArrow (on Content)
|Moved to
Tooltip.Content
placement
placement (on Content)
|Moved to
Tooltip.Content
offset
offset (on Content)
|Moved to
Tooltip.Content
color
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
size
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
radius
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
shadow
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
classNames
|—
|Use
className props on individual components
motionProps
|—
|Removed (animations handled differently)
trigger
trigger (on root)
|Still exists:
"hover" |
"focus" (default
"hover")
isDisabled
isDisabled (on root)
|New in v3: disables the tooltip entirely
delay
delay (on root)
|Still exists (default changed from
0 to
700)
closeDelay
closeDelay (on root)
|Still exists (default
0)
portalContainer
|—
|Not exposed
updatePositionDeps
|—
|Not exposed
containerPadding,
crossOffset
|—
|Not exposed
shouldFlip
|—
|Handled automatically
triggerScaleOnOpen
|—
|Not available
isKeyboardDismissDisabled
|—
|Not available
isDismissable
|—
|Not available
shouldCloseOnBlur
|—
|Not available
shouldCloseOnInteractOutside
|—
|Not available
onClose
|—
|Use
onOpenChange instead
3. Props Moved to Tooltip.Content
showArrow- Now on
Tooltip.Content
placement- Now on
Tooltip.Content
offset- Now on
Tooltip.Content
Migration Examples
Content Configuration
Controlled Tooltip
With Delay
Custom Content
With Custom Trigger
Component Anatomy
The v3 Tooltip follows this structure:
New Props in v3
isDisabled
The
isDisabled prop allows you to completely disable the tooltip. When disabled, the tooltip will not appear on hover or focus:
trigger
The
trigger prop controls how the tooltip is activated. It accepts
"hover" (default) or
"focus":
Custom Render Function
Tooltip.Content and
Tooltip.Arrow both support a
render prop that allows you to override the default DOM element with a custom render function for advanced use cases.
Important Notes
Content Prop
- v2: Used
contentprop for tooltip text/content
- v3: Content goes as children of
Tooltip.Contentcomponent
Arrow
- v2: Controlled by
showArrowprop on root
- v3: Use
showArrowprop on
Tooltip.Contentand include
Tooltip.Arrowcomponent
Placement and Offset
- v2:
placementand
offsetprops on root
- v3:
placementand
offsetprops moved to
Tooltip.Content
Trigger Element
- v2: Children were automatically used as trigger
- v3: Must wrap trigger element in
Tooltip.Triggercomponent
Default Delay
- v2:
delaydefault was
0
- v3:
delaydefault is
700(note: examples use
delay={0}to match v2 behavior)
Summary
- Component Structure: Must use compound components (
Tooltip.Trigger,
Tooltip.Content,
Tooltip.Arrow)
- Content Prop Removed:
contentprop removed - use
Tooltip.Contentchildren
- Props Moved:
showArrow,
placement,
offsetmoved to
Tooltip.Content
- Styling Props Removed:
color,
size,
radius,
shadow- use Tailwind CSS
- ClassNames Removed: Use
classNameprops on individual components
- Motion Props Removed:
motionPropsremoved - animations handled differently
- Advanced Props Removed: Many positioning and behavior props removed
- Default Delay Changed: Default delay changed from
0to
700
- isDisabled Prop: New
isDisabledprop to completely disable the tooltip
- trigger Prop: Accepts
"hover"(default) or
"focus"to control activation method
- Render Props:
Tooltip.Contentand
Tooltip.Arrowsupport a
renderprop for custom DOM rendering