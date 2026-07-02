Migration guide for Pagination from HeroUI v2 to v3
Refer to the
v3 Pagination documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
In v2,
Pagination was a single component that handled all rendering internally via props:
import { Pagination } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< Pagination total = { 10 } initialPage = { 1 } showControls />
); }
In v3, Pagination uses a compound component pattern where you compose each part explicitly:
import { Pagination } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< Pagination >
< Pagination.Content >
< Pagination.Item >
< Pagination.Previous >
< Pagination.PreviousIcon />
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link isActive >1</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link >2</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link >3</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Ellipsis />
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link >10</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Next >
< Pagination.NextIcon />
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content >
</ Pagination >
); }
v2: Single
Pagination component that auto-generates page items from
total prop
v3: Compound components:
Pagination,
Pagination.Summary,
Pagination.Content,
Pagination.Item,
Pagination.Link,
Pagination.Previous,
Pagination.PreviousIcon,
Pagination.Next,
Pagination.NextIcon,
Pagination.Ellipsis
v2: Pages auto-generated from
total,
siblings,
boundaries props
v3: You compose page items manually, giving full control over layout and behavior. Build your own pagination logic or use a pagination hook.
v2 Prop v3 Equivalent Notes
total
- Removed (compose items manually)
page
- Manage active state via
isActive on
Pagination.Link
initialPage
- Manage state externally
onChange
- Use
onPress on individual
Pagination.Link components
siblings
- Removed (compose items manually)
boundaries
- Removed (compose items manually)
dotsJump
- Removed (handle ellipsis click manually)
loop
- Removed (implement manually)
showControls
- Compose
Pagination.Previous and
Pagination.Next
isCompact
- Removed (style with Tailwind CSS)
showShadow
- Removed (use Tailwind
shadow-* classes)
size
Pagination
size
Same (
sm,
md,
lg)
variant
- Removed (use Tailwind CSS)
color
- Removed (use Tailwind CSS)
radius
- Removed (use Tailwind CSS)
isDisabled
isDisabled on
Pagination.Link,
Pagination.Previous,
Pagination.Next
Per-item instead of global
disableCursorAnimation
- Removed
disableAnimation
- Removed
renderItem
- Compose items directly
getItemAriaLabel
- Set
aria-label on individual items
classNames
- Use
className on individual compound components
v2:
usePagination hook available for custom implementations
v3: No built-in hook — compose pagination items directly or build your own pagination logic
v2 v3
import { Pagination } from "@heroui/react" ;
< Pagination total = { 10 } initialPage = { 1 } />
import { useState } from "react" ;
import { Pagination } from "@heroui/react" ;
const [ page , setPage ] = useState ( 1 );
const totalPages = 10 ;
< Pagination >
< Pagination.Content >
{Array. from ({ length: totalPages }, ( _ , i ) => i + 1 ). map (( p ) => (
< Pagination.Item key = {p}>
< Pagination.Link isActive = {page === p} onPress = {() => setPage (p)}>
{p}
</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
))}
</ Pagination.Content > </ Pagination >
v2 v3 < Pagination total = { 10 } initialPage = { 1 } showControls />
const [ page , setPage ] = useState ( 1 );
const totalPages = 10 ;
< Pagination >
< Pagination.Content >
< Pagination.Item >
< Pagination.Previous
isDisabled = {page === 1 }
onPress = {() => setPage (( p ) => Math. max ( 1 , p - 1 ))}
>
< Pagination.PreviousIcon />
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
{Array. from ({ length: totalPages }, ( _ , i ) => i + 1 ). map (( p ) => (
< Pagination.Item key = {p}>
< Pagination.Link isActive = {page === p} onPress = {() => setPage (p)}>
{p}
</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
))}
< Pagination.Item >
< Pagination.Next
isDisabled = {page === totalPages}
onPress = {() => setPage (( p ) => Math. min (totalPages, p + 1 ))}
>
< Pagination.NextIcon />
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content > </ Pagination >
v2 v3 < Pagination total = { 20 } initialPage = { 1 } siblings = { 1 } boundaries = { 1 } />
const [ page , setPage ] = useState ( 1 );
const totalPages = 20 ;
< Pagination >
< Pagination.Content >
< Pagination.Item >
< Pagination.Previous
isDisabled = {page === 1 }
onPress = {() => setPage (( p ) => Math. max ( 1 , p - 1 ))}
>
< Pagination.PreviousIcon />
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link isActive = {page === 1 } onPress = {() => setPage ( 1 )}>
1
</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
{page > 3 && (
< Pagination.Item >
< Pagination.Ellipsis />
</ Pagination.Item >
)}
{[page - 1 , page, page + 1 ]
. filter (( p ) => p > 1 && p < totalPages)
. map (( p ) => (
< Pagination.Item key = {p}>
< Pagination.Link isActive = {page === p} onPress = {() => setPage (p)}>
{p}
</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
))}
{page < totalPages - 2 && (
< Pagination.Item >
< Pagination.Ellipsis />
</ Pagination.Item >
)}
< Pagination.Item >
< Pagination.Link
isActive = {page === totalPages}
onPress = {() => setPage (totalPages)}
>
{totalPages}
</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Next
isDisabled = {page === totalPages}
onPress = {() => setPage (( p ) => Math. min (totalPages, p + 1 ))}
>
< Pagination.NextIcon />
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content > </ Pagination >
v2 v3 { /* v2 didn't have a built-in simple prev/next pattern */ }
const [ page , setPage ] = useState ( 1 );
const totalPages = 10 ;
< Pagination >
< Pagination.Content >
< Pagination.Item >
< Pagination.Previous
isDisabled = {page === 1 }
onPress = {() => setPage (( p ) => p - 1 )}
>
< Pagination.PreviousIcon />
< span >Previous</ span >
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Next
isDisabled = {page === totalPages}
onPress = {() => setPage (( p ) => p + 1 )}
>
< span >Next</ span >
< Pagination.NextIcon />
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content > </ Pagination >
v2 v3 { /* v2 didn't have a built-in summary slot */ }
const [ page , setPage ] = useState ( 1 );
const perPage = 10 ;
const total = 100 ;
< Pagination >
< Pagination.Summary >
Showing {(page - 1 ) * perPage + 1 }-{Math. min (page * perPage, total)} of {total}
</ Pagination.Summary >
< Pagination.Content >
{ /* Pagination items */ }
</ Pagination.Content > </ Pagination >
v2 v3 { /* v2 required renderItem for custom icons */ }
import { Icon } from "@iconify/react" ;
< Pagination >
< Pagination.Content >
< Pagination.Item >
< Pagination.Previous onPress = {() => setPage (( p ) => p - 1 )}>
< Pagination.PreviousIcon >
< Icon icon = "gravity-ui:arrow-left" />
</ Pagination.PreviousIcon >
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
{ /* Page links */ }
< Pagination.Item >
< Pagination.Next onPress = {() => setPage (( p ) => p + 1 )}>
< Pagination.NextIcon >
< Icon icon = "gravity-ui:arrow-right" />
</ Pagination.NextIcon >
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content > </ Pagination >
< Pagination
classNames = {{
base: "custom-base" ,
wrapper: "custom-wrapper" ,
prev: "custom-prev" ,
next: "custom-next" ,
item: "custom-item" ,
cursor: "custom-cursor" ,
ellipsis: "custom-ellipsis" ,
}} />
< Pagination className = "custom-base" >
< Pagination.Content className = "custom-wrapper" >
< Pagination.Item className = "custom-item" >
< Pagination.Previous className = "custom-prev" >
< Pagination.PreviousIcon />
</ Pagination.Previous >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Link isActive className = "custom-cursor" >1</ Pagination.Link >
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Ellipsis className = "custom-ellipsis" />
</ Pagination.Item >
< Pagination.Item >
< Pagination.Next className = "custom-next" >
< Pagination.NextIcon />
</ Pagination.Next >
</ Pagination.Item >
</ Pagination.Content > </ Pagination >
The v3 Pagination follows this structure:
Pagination (Root, nav element)
├── Pagination.Summary (optional, info text)
└── Pagination.Content (ul container)
└── Pagination.Item (li wrapper, repeated)
├── Pagination.Previous (with Pagination.PreviousIcon)
├── Pagination.Link (page number, isActive for current)
├── Pagination.Ellipsis └── Pagination.Next (with Pagination.NextIcon)
Component Structure: Single auto-generating component → compound components with manual composition
Page Generation:
total/
siblings/
boundaries props → compose page items manually with your own pagination logic
Active Page:
page/
initialPage props →
isActive prop on individual
Pagination.Link
Navigation Controls:
showControls prop → compose
Pagination.Previous and
Pagination.Next directly
Ellipsis: Auto-generated → compose
Pagination.Ellipsis manually where needed
Events: Single
onChange → individual
onPress handlers on each
Pagination.Link
New Features:
Pagination.Summary for showing result counts, custom icons via
PreviousIcon/
NextIcon children
Hook Removed:
usePagination → build your own pagination logic
Styling Props Removed:
variant,
color,
radius,
isCompact,
showShadow → use Tailwind CSS
ClassNames Removed: Use
className on individual compound components