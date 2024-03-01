< DateRangePicker > < Label >Trip dates</ Label > < DateField.Group > < DateField.InputContainer > < DateField.Input slot = "start" > {( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />} </ DateField.Input > < DateRangePicker.RangeSeparator /> < DateField.Input slot = "end" > {( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />} </ DateField.Input > </ DateField.InputContainer > < DateField.Suffix > < DateRangePicker.Trigger > < DateRangePicker.TriggerIndicator /> </ DateRangePicker.Trigger > </ DateField.Suffix > </ DateField.Group > < DateRangePicker.Popover > < RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" visibleDuration = {{months: 2 }}> < RangeCalendar.Header > < RangeCalendar.YearPickerTrigger > < RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading /> < RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator /> </ RangeCalendar.YearPickerTrigger > < RangeCalendar.NavButton slot = "previous" /> < RangeCalendar.NavButton slot = "next" /> </ RangeCalendar.Header > < div className = "flex gap-4" > < RangeCalendar.Grid > < RangeCalendar.GridHeader > {( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >} </ RangeCalendar.GridHeader > < RangeCalendar.GridBody > {( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />} </ RangeCalendar.GridBody > </ RangeCalendar.Grid > < RangeCalendar.Grid offset = {{months: 1 }}> < RangeCalendar.GridHeader > {( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >} </ RangeCalendar.GridHeader > < RangeCalendar.GridBody > {( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />} </ RangeCalendar.GridBody > </ RangeCalendar.Grid > </ div > < RangeCalendar.YearPickerGrid > < RangeCalendar.YearPickerGridBody > {( year ) => < RangeCalendar.YearPickerCell date = {year} />} </ RangeCalendar.YearPickerGridBody > </ RangeCalendar.YearPickerGrid > </ RangeCalendar > </ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >