Migration guide for DateRangePicker from HeroUI v2 to v3
Refer to the
v3 DateRangePicker documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
In v2,
DateRangePicker was a single self-contained component with props for label, inputs, calendar, and time fields:
import { DateRangePicker } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< DateRangePicker label = "Trip dates" />
); }
In v3, DateRangePicker uses a composition-first API where you compose
DateField and
RangeCalendar explicitly:
import { DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< DateRangePicker >
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" >
< RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading />
< RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.NavButton slot = "previous" />
< RangeCalendar.NavButton slot = "next" />
</ RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.Grid >
< RangeCalendar.GridHeader >
{( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >}
</ RangeCalendar.GridHeader >
< RangeCalendar.GridBody >
{( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />}
</ RangeCalendar.GridBody >
</ RangeCalendar.Grid >
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover >
</ DateRangePicker >
); }
v2: Single
DateRangePicker component with all parts (two inputs, separator, calendar, label, popover) handled internally via props
v3: Composition-based API with
DateRangePicker,
DateField,
RangeCalendar, and
Label composed together. Two
DateField.Input components with
slot="start" and
slot="end" represent the range inputs.
v3 Component Description
DateRangePicker
Root container and state owner
DateRangePicker.Trigger
Button that opens the calendar popover
DateRangePicker.TriggerIndicator
Calendar icon (default) or custom indicator
DateRangePicker.RangeSeparator
Separator between start and end date inputs (defaults to " - ")
DateRangePicker.Popover
Popover wrapper for the range calendar
DateField.Group
Input group wrapper
DateField.InputContainer
Container for start/end inputs and separator
DateField.Input slot="start"
Start date segmented input
DateField.Input slot="end"
End date segmented input
DateField.Segment
Individual date segment (month, day, year)
DateField.Suffix
Suffix slot for the trigger button
RangeCalendar
Full range calendar component (see RangeCalendar migration)
Label
External label component
v2 Prop v3 Equivalent Notes
value
value
Same
defaultValue
defaultValue
Same
onChange
onChange
Same
minValue
minValue
Same
maxValue
maxValue
Same
isDisabled
isDisabled
Same
isReadOnly
isReadOnly
Same
isRequired
isRequired
Same
isInvalid
isInvalid
Same
isOpen
isOpen
Same
defaultOpen
defaultOpen
Same
onOpenChange
onOpenChange
Same
granularity
granularity
Same
hourCycle
hourCycle
Same
hideTimeZone
hideTimeZone
Same
shouldForceLeadingZeros
shouldForceLeadingZeros
Same
allowsNonContiguousRanges
- Set on
RangeCalendar directly
pageBehavior
- Set on
RangeCalendar directly
label
- Use
Label component
description
- Use
Description component
errorMessage
- Use
FieldError component
variant
- Use
DateField.Group
variant prop or Tailwind CSS
color
- Removed (use Tailwind CSS)
size
- Removed (use Tailwind CSS)
radius
- Removed (use Tailwind CSS)
labelPlacement
- Control layout with Tailwind CSS
selectorIcon
- Pass children to
DateRangePicker.TriggerIndicator
selectorButtonPlacement
- Compose trigger position via
DateField.Prefix or
DateField.Suffix
visibleMonths
- Use
RangeCalendar
visibleDuration prop
showMonthAndYearPickers
- Use
RangeCalendar.YearPickerTrigger and
RangeCalendar.YearPickerGrid
calendarProps
- Pass props directly to
RangeCalendar
popoverProps
- Pass props directly to
DateRangePicker.Popover
selectorButtonProps
- Pass props directly to
DateRangePicker.Trigger
timeInputProps
- Compose time input separately
calendarWidth
- Removed (use Tailwind CSS)
validate
- Handle validation externally
placeholderValue
placeholderValue
Same
autoFocus
autoFocus
Same
disableAnimation
- Removed
classNames
- Use
className on individual components
v2 v3
import { DateRangePicker } from "@heroui/react" ;
< DateRangePicker label = "Trip dates" />
import { DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar } from "@heroui/react" ;
< DateRangePicker >
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" >
< RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading />
< RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.NavButton slot = "previous" />
< RangeCalendar.NavButton slot = "next" />
</ RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.Grid >
< RangeCalendar.GridHeader >
{( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >}
</ RangeCalendar.GridHeader >
< RangeCalendar.GridBody >
{( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />}
</ RangeCalendar.GridBody >
</ RangeCalendar.Grid >
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
v2 v3
import { useState } from "react" ;
import { DateRangePicker } from "@heroui/react" ;
import { parseDate } from "@internationalized/date" ;
const [ value , setValue ] = useState ({
start: parseDate ( "2024-03-01" ),
end: parseDate ( "2024-03-14" ),
});
< DateRangePicker
label = "Trip dates"
value = {value}
onChange = {setValue} />
import { useState } from "react" ;
import { DateField, DateRangePicker, Label, RangeCalendar } from "@heroui/react" ;
import { parseDate } from "@internationalized/date" ;
const [ value , setValue ] = useState ({
start: parseDate ( "2024-03-01" ),
end: parseDate ( "2024-03-14" ),
});
< DateRangePicker value = {value} onChange = {setValue}>
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" >
< RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.Heading />
< RangeCalendar.NavButton slot = "previous" />
< RangeCalendar.NavButton slot = "next" />
</ RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.Grid >
< RangeCalendar.GridHeader >
{( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >}
</ RangeCalendar.GridHeader >
< RangeCalendar.GridBody >
{( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />}
</ RangeCalendar.GridBody >
</ RangeCalendar.Grid >
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
v2 v3
< DateRangePicker
label = "Trip dates"
description = "Select your travel period"
errorMessage = "End date must be after start date"
isInvalid = {isInvalid} />
import { DateField, DateRangePicker, Label, Description, FieldError, RangeCalendar } from "@heroui/react" ;
< DateRangePicker isInvalid = {isInvalid}>
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< Description >Select your travel period</ Description >
< FieldError >End date must be after start date</ FieldError >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" >
{ /* RangeCalendar compound components */ }
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
v2 v3
import { Icon } from "@iconify/react" ;
< DateRangePicker
label = "Trip dates"
selectorIcon = {< Icon icon = "gravity-ui:calendar" />} />
import { Icon } from "@iconify/react" ;
< DateRangePicker >
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator >
< Icon icon = "gravity-ui:calendar" />
</ DateRangePicker.TriggerIndicator >
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" >
{ /* RangeCalendar compound components */ }
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
v2 v3
< DateRangePicker
label = "Trip dates"
visibleMonths = { 2 }
showMonthAndYearPickers />
< DateRangePicker >
< Label >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger >
< DateRangePicker.TriggerIndicator />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" visibleDuration = {{months: 2 }}>
< RangeCalendar.Header >
< RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.YearPickerTriggerHeading />
< RangeCalendar.YearPickerTriggerIndicator />
</ RangeCalendar.YearPickerTrigger >
< RangeCalendar.NavButton slot = "previous" />
< RangeCalendar.NavButton slot = "next" />
</ RangeCalendar.Header >
< div className = "flex gap-4" >
< RangeCalendar.Grid >
< RangeCalendar.GridHeader >
{( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >}
</ RangeCalendar.GridHeader >
< RangeCalendar.GridBody >
{( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />}
</ RangeCalendar.GridBody >
</ RangeCalendar.Grid >
< RangeCalendar.Grid offset = {{months: 1 }}>
< RangeCalendar.GridHeader >
{( day ) => < RangeCalendar.HeaderCell >{day}</ RangeCalendar.HeaderCell >}
</ RangeCalendar.GridHeader >
< RangeCalendar.GridBody >
{( date ) => < RangeCalendar.Cell date = {date} />}
</ RangeCalendar.GridBody >
</ RangeCalendar.Grid >
</ div >
< RangeCalendar.YearPickerGrid >
< RangeCalendar.YearPickerGridBody >
{( year ) => < RangeCalendar.YearPickerCell date = {year} />}
</ RangeCalendar.YearPickerGridBody >
</ RangeCalendar.YearPickerGrid >
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
< DateRangePicker
classNames = {{
base: "custom-base" ,
label: "custom-label" ,
selectorButton: "custom-trigger" ,
selectorIcon: "custom-icon" ,
separator: "custom-separator" ,
popoverContent: "custom-popover" ,
calendar: "custom-calendar" ,
}} />
< DateRangePicker className = "custom-base" >
< Label className = "custom-label" >Trip dates</ Label >
< DateField.Group >
< DateField.InputContainer >
< DateField.Input slot = "start" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
< DateRangePicker.RangeSeparator className = "custom-separator" />
< DateField.Input slot = "end" >
{( segment ) => < DateField.Segment segment = {segment} />}
</ DateField.Input >
</ DateField.InputContainer >
< DateField.Suffix >
< DateRangePicker.Trigger className = "custom-trigger" >
< DateRangePicker.TriggerIndicator className = "custom-icon" />
</ DateRangePicker.Trigger >
</ DateField.Suffix >
</ DateField.Group >
< DateRangePicker.Popover className = "custom-popover" >
< RangeCalendar aria-label = "Choose trip dates" className = "custom-calendar" >
{ /* RangeCalendar compound components */ }
</ RangeCalendar >
</ DateRangePicker.Popover > </ DateRangePicker >
The v3 DateRangePicker follows this structure:
DateRangePicker (Root)
├── Label
├── DateField.Group
│ ├── DateField.InputContainer
│ │ ├── DateField.Input slot="start"
│ │ │ └── DateField.Segment (render prop per segment)
│ │ ├── DateRangePicker.RangeSeparator
│ │ └── DateField.Input slot="end"
│ │ └── DateField.Segment (render prop per segment)
│ └── DateField.Suffix
│ └── DateRangePicker.Trigger
│ └── DateRangePicker.TriggerIndicator
├── Description (optional)
├── FieldError (optional)
└── DateRangePicker.Popover └── RangeCalendar (see RangeCalendar migration guide)
Component Structure: Single component → composition of
DateRangePicker,
DateField,
RangeCalendar, and
Label
Dual Inputs: Built-in start/end inputs → two
DateField.Input with
slot="start" and
slot="end"
Separator: Built-in →
DateRangePicker.RangeSeparator component
Label:
label prop →
Label component
Description/Error: Props →
Description and
FieldError components
Calendar: Built-in → compose
RangeCalendar with its own compound components inside
DateRangePicker.Popover
Selector Icon:
selectorIcon prop → pass children to
DateRangePicker.TriggerIndicator
Year Picker:
showMonthAndYearPickers prop → use
RangeCalendar.YearPickerTrigger and
RangeCalendar.YearPickerGrid
Styling Props Removed:
variant,
color,
size,
radius → use Tailwind CSS or
DateField.Group variant
ClassNames Removed: Use
className on individual compound components