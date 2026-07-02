< Slider defaultValue = {[ 100 , 500 ]} formatOptions = {{style: "currency" , currency: "USD" }} maxValue = { 1000 } minValue = { 0 } step = { 50 } > < Label >Price Range</ Label > < Slider.Output /> < Slider.Track > {({ state }) => ( <> < Slider.Fill /> {state.values. map (( _ , i ) => ( < Slider.Thumb key = {i} index = {i} /> ))} </> )} </ Slider.Track > </ Slider >