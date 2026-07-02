Slider
Migration guide for Slider from HeroUI v2 to v3
Refer to the v3 Slider documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
Structure Changes
In v2, Slider used a simple structure with props:
In v3, Slider requires compound components:
Key Changes
1. Component Structure
v2: Simple Slider with props
v3: Compound components:
Slider.Output,
Slider.Track,
Slider.Fill,
Slider.Thumb
2. Prop Changes
|v2 Prop
|v3 Location
|Notes
label
|—
|Use
Label component
size
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
color
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
radius
|—
|Removed (use Tailwind CSS)
classNames
|—
|Use
className props on individual components
showSteps
|—
|Not yet supported
showTooltip
|—
|Not yet supported
marks
|—
|Not yet supported (see
Slider.Marks)
startContent
|—
|Customize track wrapper directly
endContent
|—
|Customize track wrapper directly
hideValue
|—
|Omit
Slider.Output
hideThumb
|—
|Omit
Slider.Thumb
showOutline
|—
|Use Tailwind CSS
renderThumb
|—
|Use
Slider.Thumb render prop
renderLabel
|—
|Use
Label component
renderValue
|—
|Use
Slider.Output render prop
getValue
|—
|Use
Slider.Output render prop
getTooltipValue
|—
|Use
Slider.Output render prop
fillOffset
|—
|Not yet supported
disableThumbScale
|—
|Use Tailwind CSS
disableAnimation
|—
|Removed
onChangeEnd
Slider
|Still supported — handler called when the user finishes dragging a thumb
Migration Examples
Controlled Slider
Range Slider
Vertical Slider
Custom Value Display
Component Anatomy
The v3 Slider follows this structure:
For range sliders, use a render prop in
Slider.Track:
Summary
- Component Structure: Must use compound components (
Slider.Output,
Slider.Track,
Slider.Fill,
Slider.Thumb)
- Label Handling:
labelprop removed - use
Labelcomponent
- Styling Props Removed:
size,
color,
radius- use Tailwind CSS
- ClassNames Removed: Use
classNameprops on individual components
- Feature Props Removed:
showSteps,
showTooltip,
marks,
startContent,
endContent- not yet supported or customize manually
- Render Props Removed:
renderThumb,
renderLabel,
renderValue- use render props on components
- Visibility Props Removed:
hideValue,
hideThumb- omit components instead
- Range Sliders: Must map over thumbs in
Slider.Trackrender prop
- onChangeEnd: Still supported on
Slider— fires when the user finishes dragging a thumb