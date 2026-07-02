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Drawer

Migration guide for Drawer from HeroUI v2 to v3

Refer to the v3 Drawer documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.

Structure Changes

In v2, Drawer shared the same API as Modal, using DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, and DrawerFooter with a render callback pattern:

import { Drawer, DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, DrawerFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const { isOpen, onOpen, onOpenChange } = useDisclosure();

  return (
    <>
      <Button onPress={onOpen}>Open Drawer</Button>
      <Drawer isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange} placement="right">
        <DrawerContent>
          {(onClose) => (
            <>
              <DrawerHeader>Drawer Title</DrawerHeader>
              <DrawerBody>
                <p>Drawer content goes here.</p>
              </DrawerBody>
              <DrawerFooter>
                <Button onPress={onClose}>Close</Button>
              </DrawerFooter>
            </>
          )}
        </DrawerContent>
      </Drawer>
    </>
  );
}

In v3, Drawer uses a compound component pattern with explicit subcomponents and built-in trigger support:

import { Drawer, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Drawer>
      <Button>Open Drawer</Button>
      <Drawer.Backdrop>
        <Drawer.Content placement="right">
          <Drawer.Dialog>
            <Drawer.Handle />
            <Drawer.CloseTrigger />
            <Drawer.Header>
              <Drawer.Heading>Drawer Title</Drawer.Heading>
            </Drawer.Header>
            <Drawer.Body>
              <p>Drawer content goes here.</p>
            </Drawer.Body>
            <Drawer.Footer>
              <Button slot="close">Close</Button>
            </Drawer.Footer>
          </Drawer.Dialog>
        </Drawer.Content>
      </Drawer.Backdrop>
    </Drawer>
  );
}

Key Changes

1. Component Structure

v2: Drawer wrapping DrawerContent with a render callback pattern; separate trigger via useDisclosure v3: Compound components: Drawer, Drawer.Backdrop, Drawer.Content, Drawer.Dialog, Drawer.Header, Drawer.Heading, Drawer.Body, Drawer.Footer, Drawer.Handle, Drawer.CloseTrigger. Trigger is the first child of Drawer.

2. Trigger Pattern

v2: External trigger using useDisclosure hook with isOpen/onOpenChange v3: Built-in trigger — first child of Drawer becomes the trigger automatically. Controlled state available via useOverlayState hook.

3. New Features in v3

  • Drag to dismiss: Built-in pointer-based drag gestures on handle, header, and footer areas
  • Drag handle: Drawer.Handle component for visual drag indicator
  • Built-in close trigger: Drawer.CloseTrigger renders a close button
  • Slot-based close: Buttons with slot="close" automatically close the drawer

4. Prop Changes

v2 Propv3 EquivalentNotes
isOpenDrawer.Backdrop isOpenOr use useOverlayState
onOpenChangeDrawer.Backdrop onOpenChangeOr use useOverlayState
onClose-Use onOpenChange or slot="close" on buttons
placementDrawer.Content placement"right""right", "left""left", "top""top", "bottom""bottom". Default changed from "right" to "bottom"
size-Removed (use Tailwind CSS on Drawer.Dialog)
radius-Removed (use Tailwind CSS)
backdropDrawer.Backdrop variantSame values: "opaque", "blur", "transparent"
isDismissableDrawer.Backdrop isDismissableSame
isKeyboardDismissDisabledDrawer.Backdrop isKeyboardDismissDisabledSame
shouldBlockScroll-Always blocks scroll in v3
hideCloseButton-Omit Drawer.CloseTrigger to hide
closeButton-Pass custom content to Drawer.CloseTrigger
motionProps-Removed (CSS-based animations in v3)
disableAnimation-Removed
portalContainer-Removed
classNames-Use className on individual compound components

5. Hook Changes

v2: useDisclosure hook for open/close state v3: useOverlayState hook (replaces useDisclosure)

// v2
const { isOpen, onOpen, onOpenChange } = useDisclosure();

// v3
const state = useOverlayState();
// state.isOpen, state.open(), state.close(), state.toggle()

Migration Examples

Basic Drawer

import { Drawer, DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, DrawerFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

const { isOpen, onOpen, onOpenChange } = useDisclosure();

<>
  <Button onPress={onOpen}>Open</Button>
  <Drawer isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
    <DrawerContent>
      {(onClose) => (
        <>
          <DrawerHeader>Title</DrawerHeader>
          <DrawerBody>Content</DrawerBody>
          <DrawerFooter>
            <Button onPress={onClose}>Close</Button>
          </DrawerFooter>
        </>
      )}
    </DrawerContent>
  </Drawer>
</>
import { Drawer, Button } from "@heroui/react";

<Drawer>
  <Button>Open</Button>
  <Drawer.Backdrop>
    <Drawer.Content>
      <Drawer.Dialog>
        <Drawer.CloseTrigger />
        <Drawer.Header>
          <Drawer.Heading>Title</Drawer.Heading>
        </Drawer.Header>
        <Drawer.Body>Content</Drawer.Body>
        <Drawer.Footer>
          <Button slot="close">Close</Button>
        </Drawer.Footer>
      </Drawer.Dialog>
    </Drawer.Content>
  </Drawer.Backdrop>
</Drawer>

Placement

<Drawer isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange} placement="left">
  <DrawerContent>
    {(onClose) => (
      <>
        <DrawerHeader>Left Drawer</DrawerHeader>
        <DrawerBody>Content</DrawerBody>
      </>
    )}
  </DrawerContent>
</Drawer>
<Drawer>
  <Button>Open</Button>
  <Drawer.Backdrop>
    <Drawer.Content placement="left">
      <Drawer.Dialog>
        <Drawer.CloseTrigger />
        <Drawer.Header>
          <Drawer.Heading>Left Drawer</Drawer.Heading>
        </Drawer.Header>
        <Drawer.Body>Content</Drawer.Body>
      </Drawer.Dialog>
    </Drawer.Content>
  </Drawer.Backdrop>
</Drawer>

Backdrop Variant

<Drawer isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange} backdrop="blur">
  <DrawerContent>
    {(onClose) => (
      <>
        <DrawerHeader>Blurred Backdrop</DrawerHeader>
        <DrawerBody>Content</DrawerBody>
      </>
    )}
  </DrawerContent>
</Drawer>
<Drawer>
  <Button>Open</Button>
  <Drawer.Backdrop variant="blur">
    <Drawer.Content>
      <Drawer.Dialog>
        <Drawer.CloseTrigger />
        <Drawer.Header>
          <Drawer.Heading>Blurred Backdrop</Drawer.Heading>
        </Drawer.Header>
        <Drawer.Body>Content</Drawer.Body>
      </Drawer.Dialog>
    </Drawer.Content>
  </Drawer.Backdrop>
</Drawer>

Controlled State

import { useDisclosure } from "@heroui/react";

const { isOpen, onOpen, onOpenChange } = useDisclosure();

<>
  <Button onPress={onOpen}>Open</Button>
  <Drawer isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
    <DrawerContent>
      {(onClose) => (
        <>
          <DrawerHeader>Controlled</DrawerHeader>
          <DrawerBody>Content</DrawerBody>
          <DrawerFooter>
            <Button onPress={onClose}>Close</Button>
          </DrawerFooter>
        </>
      )}
    </DrawerContent>
  </Drawer>
</>
import { useOverlayState } from "@heroui/react";

const state = useOverlayState();

<>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Drawer state={state}>
    <Drawer.Backdrop>
      <Drawer.Content>
        <Drawer.Dialog>
          <Drawer.CloseTrigger />
          <Drawer.Header>
            <Drawer.Heading>Controlled</Drawer.Heading>
          </Drawer.Header>
          <Drawer.Body>Content</Drawer.Body>
          <Drawer.Footer>
            <Button onPress={state.close}>Close</Button>
          </Drawer.Footer>
        </Drawer.Dialog>
      </Drawer.Content>
    </Drawer.Backdrop>
  </Drawer>
</>

Non-Dismissable

<Drawer
  isOpen={isOpen}
  onOpenChange={onOpenChange}
  isDismissable={false}
  hideCloseButton
>
  <DrawerContent>
    {(onClose) => (
      <>
        <DrawerHeader>Confirm Action</DrawerHeader>
        <DrawerBody>Are you sure?</DrawerBody>
        <DrawerFooter>
          <Button onPress={onClose}>Confirm</Button>
        </DrawerFooter>
      </>
    )}
  </DrawerContent>
</Drawer>
<Drawer>
  <Button>Open</Button>
  <Drawer.Backdrop isDismissable={false}>
    <Drawer.Content>
      <Drawer.Dialog>
        <Drawer.Header>
          <Drawer.Heading>Confirm Action</Drawer.Heading>
        </Drawer.Header>
        <Drawer.Body>Are you sure?</Drawer.Body>
        <Drawer.Footer>
          <Button slot="close">Confirm</Button>
        </Drawer.Footer>
      </Drawer.Dialog>
    </Drawer.Content>
  </Drawer.Backdrop>
</Drawer>

Styling Changes

v2: classNames Prop

<Drawer
  classNames={{
    wrapper: "custom-wrapper",
    base: "custom-base",
    backdrop: "custom-backdrop",
    header: "custom-header",
    body: "custom-body",
    footer: "custom-footer",
    closeButton: "custom-close",
  }}
/>

v3: Direct className Props

<Drawer>
  <Button>Open</Button>
  <Drawer.Backdrop className="custom-backdrop">
    <Drawer.Content>
      <Drawer.Dialog className="custom-base">
        <Drawer.CloseTrigger className="custom-close" />
        <Drawer.Header className="custom-header">
          <Drawer.Heading>Title</Drawer.Heading>
        </Drawer.Header>
        <Drawer.Body className="custom-body">Content</Drawer.Body>
        <Drawer.Footer className="custom-footer">Actions</Drawer.Footer>
      </Drawer.Dialog>
    </Drawer.Content>
  </Drawer.Backdrop>
</Drawer>

Component Anatomy

The v3 Drawer follows this structure:

Drawer (Root)
  ├── [Trigger element] (first child becomes trigger)
  └── Drawer.Backdrop
      └── Drawer.Content (placement)
          └── Drawer.Dialog
              ├── Drawer.Handle (optional, drag indicator)
              ├── Drawer.CloseTrigger (optional, close button)
              ├── Drawer.Header
              │   └── Drawer.Heading
              ├── Drawer.Body (scrollable)
              └── Drawer.Footer

Summary

  1. Component Structure: Render callback pattern → compound components with explicit subcomponents
  2. Trigger Pattern: External useDisclosure + onPress → built-in trigger (first child of Drawer)
  3. State Hook: useDisclosureuseOverlayState with open(), close(), toggle() methods
  4. Placement: Prop on Drawer → prop on Drawer.Content. Default changed from "right" to "bottom"
  5. Backdrop: backdrop prop → Drawer.Backdrop variant prop
  6. Close Button: hideCloseButton/closeButton props → omit or customize Drawer.CloseTrigger
  7. Slot-Based Close: Buttons with slot="close" automatically close the drawer
  8. New Features: Drag-to-dismiss with Drawer.Handle, velocity-based dismissal
  9. Animations: motionProps (Framer Motion) → CSS-based animations
  10. Styling Props Removed: size, radius → use Tailwind CSS
  11. ClassNames Removed: Use className on individual compound components

Divider

Migration guide for Divider (renamed to Separator) from HeroUI v2 to v3

Dropdown

Migration guide for Dropdown from HeroUI v2 to v3

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Structure ChangesKey Changes1. Component Structure2. Trigger Pattern3. New Features in v34. Prop Changes5. Hook ChangesMigration ExamplesBasic DrawerPlacementBackdrop VariantControlled StateNon-DismissableStyling Changesv2: classNames Propv3: Direct className PropsComponent AnatomySummary