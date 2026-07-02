Migration guide for Drawer from HeroUI v2 to v3
Refer to the
v3 Drawer documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
In v2,
Drawer shared the same API as
Modal, using
DrawerContent,
DrawerHeader,
DrawerBody, and
DrawerFooter with a render callback pattern:
import { Drawer, DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, DrawerFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
return (
<>
< Button onPress = {onOpen}>Open Drawer</ Button >
< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange} placement = "right" >
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Drawer Title</ DrawerHeader >
< DrawerBody >
< p >Drawer content goes here.</ p >
</ DrawerBody >
< DrawerFooter >
< Button onPress = {onClose}>Close</ Button >
</ DrawerFooter >
</>
)}
</ DrawerContent >
</ Drawer >
</>
); }
In v3, Drawer uses a compound component pattern with explicit subcomponents and built-in trigger support:
import { Drawer, Button } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< Drawer >
< Button >Open Drawer</ Button >
< Drawer.Backdrop >
< Drawer.Content placement = "right" >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.Handle />
< Drawer.CloseTrigger />
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Drawer Title</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >
< p >Drawer content goes here.</ p >
</ Drawer.Body >
< Drawer.Footer >
< Button slot = "close" >Close</ Button >
</ Drawer.Footer >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop >
</ Drawer >
); }
v2:
Drawer wrapping
DrawerContent with a render callback pattern; separate trigger via
useDisclosure
v3: Compound components:
Drawer,
Drawer.Backdrop,
Drawer.Content,
Drawer.Dialog,
Drawer.Header,
Drawer.Heading,
Drawer.Body,
Drawer.Footer,
Drawer.Handle,
Drawer.CloseTrigger. Trigger is the first child of
Drawer.
v2: External trigger using
useDisclosure hook with
isOpen/
onOpenChange
v3: Built-in trigger — first child of
Drawer becomes the trigger automatically. Controlled state available via
useOverlayState hook.
Drag to dismiss: Built-in pointer-based drag gestures on handle, header, and footer areas
Drag handle:
Drawer.Handle component for visual drag indicator
Built-in close trigger:
Drawer.CloseTrigger renders a close button
Slot-based close: Buttons with
slot="close" automatically close the drawer
v2 Prop v3 Equivalent Notes
isOpen
Drawer.Backdrop
isOpen
Or use
useOverlayState
onOpenChange
Drawer.Backdrop
onOpenChange
Or use
useOverlayState
onClose
- Use
onOpenChange or
slot="close" on buttons
placement
Drawer.Content
placement
"right" →
"right",
"left" →
"left",
"top" →
"top",
"bottom" →
"bottom". Default changed from
"right" to
"bottom"
size
- Removed (use Tailwind CSS on
Drawer.Dialog)
radius
- Removed (use Tailwind CSS)
backdrop
Drawer.Backdrop
variant
Same values:
"opaque",
"blur",
"transparent"
isDismissable
Drawer.Backdrop
isDismissable
Same
isKeyboardDismissDisabled
Drawer.Backdrop
isKeyboardDismissDisabled
Same
shouldBlockScroll
- Always blocks scroll in v3
hideCloseButton
- Omit
Drawer.CloseTrigger to hide
closeButton
- Pass custom content to
Drawer.CloseTrigger
motionProps
- Removed (CSS-based animations in v3)
disableAnimation
- Removed
portalContainer
- Removed
classNames
- Use
className on individual compound components
v2:
useDisclosure hook for open/close state
v3:
useOverlayState hook (replaces
useDisclosure)
// v2
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
// v3
const state = useOverlayState (); // state.isOpen, state.open(), state.close(), state.toggle()
v2 v3
import { Drawer, DrawerContent, DrawerHeader, DrawerBody, DrawerFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ;
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
<>
< Button onPress = {onOpen}>Open</ Button >
< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Title</ DrawerHeader >
< DrawerBody >Content</ DrawerBody >
< DrawerFooter >
< Button onPress = {onClose}>Close</ Button >
</ DrawerFooter >
</>
)}
</ DrawerContent >
</ Drawer > </>
import { Drawer, Button } from "@heroui/react" ;
< Drawer >
< Button >Open</ Button >
< Drawer.Backdrop >
< Drawer.Content >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.CloseTrigger />
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Title</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >Content</ Drawer.Body >
< Drawer.Footer >
< Button slot = "close" >Close</ Button >
</ Drawer.Footer >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop > </ Drawer >
v2 v3
< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange} placement = "left" >
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Left Drawer</ DrawerHeader >
< DrawerBody >Content</ DrawerBody >
</>
)}
</ DrawerContent > </ Drawer >
< Drawer >
< Button >Open</ Button >
< Drawer.Backdrop >
< Drawer.Content placement = "left" >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.CloseTrigger />
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Left Drawer</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >Content</ Drawer.Body >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop > </ Drawer >
v2 v3
< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange} backdrop = "blur" >
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Blurred Backdrop</ DrawerHeader >
< DrawerBody >Content</ DrawerBody >
</>
)}
</ DrawerContent > </ Drawer >
< Drawer >
< Button >Open</ Button >
< Drawer.Backdrop variant = "blur" >
< Drawer.Content >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.CloseTrigger />
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Blurred Backdrop</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >Content</ Drawer.Body >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop > </ Drawer >
v2 v3
import { useDisclosure } from "@heroui/react" ;
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
<>
< Button onPress = {onOpen}>Open</ Button >
< Drawer isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Controlled</ DrawerHeader >
< DrawerBody >Content</ DrawerBody >
< DrawerFooter >
< Button onPress = {onClose}>Close</ Button >
</ DrawerFooter >
</>
)}
</ DrawerContent >
</ Drawer > </>
import { useOverlayState } from "@heroui/react" ;
const state = useOverlayState ();
<>
< Button onPress = {state.open}>Open</ Button >
< Drawer state = {state}>
< Drawer.Backdrop >
< Drawer.Content >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.CloseTrigger />
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Controlled</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >Content</ Drawer.Body >
< Drawer.Footer >
< Button onPress = {state.close}>Close</ Button >
</ Drawer.Footer >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop >
</ Drawer > </>
v2 v3
< Drawer
isOpen = {isOpen}
onOpenChange = {onOpenChange}
isDismissable = { false }
hideCloseButton
>
< DrawerContent >
{( onClose ) => (
<>
< DrawerHeader >Confirm Action</ DrawerHeader >
< DrawerBody >Are you sure?</ DrawerBody >
< DrawerFooter >
< Button onPress = {onClose}>Confirm</ Button >
</ DrawerFooter >
</>
)}
</ DrawerContent > </ Drawer >
< Drawer >
< Button >Open</ Button >
< Drawer.Backdrop isDismissable = { false }>
< Drawer.Content >
< Drawer.Dialog >
< Drawer.Header >
< Drawer.Heading >Confirm Action</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body >Are you sure?</ Drawer.Body >
< Drawer.Footer >
< Button slot = "close" >Confirm</ Button >
</ Drawer.Footer >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop > </ Drawer >
< Drawer
classNames = {{
wrapper: "custom-wrapper" ,
base: "custom-base" ,
backdrop: "custom-backdrop" ,
header: "custom-header" ,
body: "custom-body" ,
footer: "custom-footer" ,
closeButton: "custom-close" ,
}} />
< Drawer >
< Button >Open</ Button >
< Drawer.Backdrop className = "custom-backdrop" >
< Drawer.Content >
< Drawer.Dialog className = "custom-base" >
< Drawer.CloseTrigger className = "custom-close" />
< Drawer.Header className = "custom-header" >
< Drawer.Heading >Title</ Drawer.Heading >
</ Drawer.Header >
< Drawer.Body className = "custom-body" >Content</ Drawer.Body >
< Drawer.Footer className = "custom-footer" >Actions</ Drawer.Footer >
</ Drawer.Dialog >
</ Drawer.Content >
</ Drawer.Backdrop > </ Drawer >
The v3 Drawer follows this structure:
Drawer (Root)
├── [Trigger element] (first child becomes trigger)
└── Drawer.Backdrop
└── Drawer.Content (placement)
└── Drawer.Dialog
├── Drawer.Handle (optional, drag indicator)
├── Drawer.CloseTrigger (optional, close button)
├── Drawer.Header
│ └── Drawer.Heading
├── Drawer.Body (scrollable) └── Drawer.Footer
Component Structure: Render callback pattern → compound components with explicit subcomponents
Trigger Pattern: External
useDisclosure +
onPress → built-in trigger (first child of
Drawer)
State Hook:
useDisclosure →
useOverlayState with
open(),
close(),
toggle() methods
Placement: Prop on
Drawer → prop on
Drawer.Content. Default changed from
"right" to
"bottom"
Backdrop:
backdrop prop →
Drawer.Backdrop
variant prop
Close Button:
hideCloseButton/
closeButton props → omit or customize
Drawer.CloseTrigger
Slot-Based Close: Buttons with
slot="close" automatically close the drawer
New Features: Drag-to-dismiss with
Drawer.Handle, velocity-based dismissal
Animations:
motionProps (Framer Motion) → CSS-based animations
Styling Props Removed:
size,
radius → use Tailwind CSS
ClassNames Removed: Use
className on individual compound components