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Modal

Migration guide for Modal from HeroUI v2 to v3

Refer to the v3 Modal documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.

Structure Changes

In v2, Modal used separate components:

import { Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

export default function App() {
  const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

  return (
    <>
      <Button onPress={onOpen}>Open Modal</Button>
      <Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
        <ModalContent>
          <ModalHeader>Title</ModalHeader>
          <ModalBody>Content</ModalBody>
          <ModalFooter>Footer</ModalFooter>
        </ModalContent>
      </Modal>
    </>
  );
}

In v3, Modal uses compound components:

import { Modal, Button } from "@heroui/react";

export default function App() {
  return (
    <Modal>
      <Button>Open Modal</Button>
      <Modal.Backdrop>
        <Modal.Container>
          <Modal.Dialog>
            <Modal.CloseTrigger />
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
            <Modal.Footer>Footer</Modal.Footer>
          </Modal.Dialog>
        </Modal.Container>
      </Modal.Backdrop>
    </Modal>
  );
}

Key Changes

1. Component Structure

v2: Separate components (Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter)
v3: Compound components (Modal.Backdrop, Modal.Container, Modal.Dialog, Modal.Header, Modal.Body, Modal.Footer)

2. Built-in Trigger with Modal.Trigger

v2: Required useDisclosure hook and manual onPress wiring to open the modal v3: Provides Modal.Trigger as a built-in trigger component that automatically opens the modal when pressed — no state management needed

import { Modal, ModalContent, Button, useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

<Button onPress={onOpen}>Open Modal</Button>
<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
import { Modal, Button } from "@heroui/react";

{/* A Button placed as a direct child of Modal automatically becomes the trigger */}
<Modal>
  <Button>Open Modal</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { Modal } from "@heroui/react";

{/* Use Modal.Trigger for custom trigger elements (cards, links, etc.) */}
<Modal>
  <Modal.Trigger className="flex items-center gap-3 rounded-2xl bg-surface p-4">
    <p className="font-semibold">Settings</p>
    <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
  </Modal.Trigger>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

Modal.Trigger wraps any content in a pressable element that opens the modal. Use it when you need a custom trigger beyond a standard Button.

3. State Management

v2: Uses useDisclosure hook v3: Built-in trigger (no state needed), controlled with isOpen/onOpenChange on Modal.Backdrop, or use useOverlayState and pass state to the root

useOverlayState replaces useDisclosure

The useOverlayState hook is a direct replacement for v2's useDisclosure. It supports both controlled and uncontrolled modes:

import { useOverlayState } from "@heroui/react";

// Uncontrolled (manages its own state)
const state = useOverlayState();

// Uncontrolled with default open
const state = useOverlayState({ defaultOpen: true });

// With callback
const state = useOverlayState({
  onOpenChange: (isOpen) => console.log("Modal is now:", isOpen),
});

// Controlled (you manage the state)
const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
const state = useOverlayState({ isOpen, onOpenChange: setIsOpen });

Hook API:

PropertyTypeDescription
state.isOpenbooleanWhether the overlay is currently open
state.open()() => voidOpens the overlay
state.close()() => voidCloses the overlay
state.toggle()() => voidToggles the overlay open/closed
state.setOpen(isOpen)(isOpen: boolean) => voidSets the open state directly

Pass state to the Modal root to connect it:

const state = useOverlayState();

<Modal state={state}>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

For detailed migration from useDisclosure to useOverlayState, see the Hooks Migration Guide.

4. Prop Changes

v2 Propv3 LocationNotes
sizesize (on Container)Simplified (xs, sm, md, lg, cover, full)
radiusRemoved (use Tailwind CSS)
shadowRemoved (use Tailwind CSS)
backdropvariant (on Backdrop)Renamed; values unchanged (opaque, blur, transparent)
scrollBehaviorscroll (on Container)Renamed (normalinside)
placementplacement (on Container)Moved to Container
isDismissableisDismissable (on Backdrop)Moved to Modal.Backdrop
isKeyboardDismissDisabledisKeyboardDismissDisabled (on Backdrop)Moved to Modal.Backdrop
isOpenisOpen (on Backdrop)Controlled state on Modal.Backdrop
onOpenChangeonOpenChange (on Backdrop)Same as above
onCloseUse close from render prop
hideCloseButtonOmit Modal.CloseTrigger instead
closeButtonUse Modal.CloseTrigger with custom content
motionPropsRemoved (animations handled differently)
classNamesUse className props on individual components
shouldBlockScrollRemoved (handled automatically)
portalContainerRemoved

Migration Examples

Controlled Modal

import { useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>
    {(onClose) => (
      <>
        <ModalHeader>Title</ModalHeader>
        <ModalBody>Content</ModalBody>
      </>
    )}
  </ModalContent>
</Modal>
import { useState } from "react";

const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

<Modal>
  <Button onPress={() => setIsOpen(true)}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop isOpen={isOpen} onOpenChange={setIsOpen}>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { useOverlayState } from "@heroui/react";

const state = useOverlayState();

<Modal>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop isOpen={state.isOpen} onOpenChange={state.setOpen}>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>
import { useOverlayState } from "@heroui/react";

// Pass state directly to Modal root — no need to wire isOpen/onOpenChange manually
const state = useOverlayState();

<Modal state={state}>
  <Button onPress={state.open}>Open</Button>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        {({close}) => (
          <>
            <Modal.Header>
              <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
            </Modal.Header>
            <Modal.Body>Content</Modal.Body>
          </>
        )}
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

For detailed useDisclosureuseOverlayState migration guide, see the Hooks Migration Guide.

Backdrop and Container Props

{/* Backdrop */}
<Modal backdrop="blur">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Placement */}
<Modal placement="top">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Scroll behavior */}
<Modal scrollBehavior="outside">
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
{/* Backdrop - use Modal.Backdrop with variant */}
<Modal.Backdrop variant="blur">
  <Modal.Container>
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

{/* Placement - on Container */}
<Modal.Backdrop>
  <Modal.Container placement="top">
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

{/* Scroll - on Container */}
<Modal.Backdrop>
  <Modal.Container scroll="outside">
    <Modal.Dialog>{/* content */}</Modal.Dialog>
  </Modal.Container>
</Modal.Backdrop>

Close Button

{/* Without close button */}
<Modal hideCloseButton>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>

{/* Custom close button */}
<Modal closeButton={<CustomCloseIcon />}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
{/* Without close button - omit Modal.CloseTrigger */}
<Modal.Container>
  <Modal.Dialog>
    <Modal.Header>
      <Modal.Heading>Title</Modal.Heading>
    </Modal.Header>
  </Modal.Dialog>
</Modal.Container>

{/* Custom close button */}
<Modal.Container>
  <Modal.Dialog>
    <Modal.CloseTrigger>
      <CustomCloseIcon />
    </Modal.CloseTrigger>
    {/* content */}
  </Modal.Dialog>
</Modal.Container>

Custom Trigger

import { Modal, ModalContent, useDisclosure } from "@heroui/react";

const {isOpen, onOpen, onOpenChange} = useDisclosure();

{/* Any element needed manual onPress + useDisclosure */}
<div onClick={onOpen} className="cursor-pointer rounded-xl bg-surface p-4">
  <p className="font-semibold">Settings</p>
  <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
</div>
<Modal isOpen={isOpen} onOpenChange={onOpenChange}>
  <ModalContent>{/* content */}</ModalContent>
</Modal>
import { Modal } from "@heroui/react";

{/* Modal.Trigger handles press events and accessibility automatically */}
<Modal>
  <Modal.Trigger className="rounded-xl bg-surface p-4">
    <p className="font-semibold">Settings</p>
    <p className="text-xs text-muted">Manage your preferences</p>
  </Modal.Trigger>
  <Modal.Backdrop>
    <Modal.Container>
      <Modal.Dialog>
        <Modal.CloseTrigger />
        <Modal.Header>
          <Modal.Heading>Settings</Modal.Heading>
        </Modal.Header>
        <Modal.Body>{/* content */}</Modal.Body>
      </Modal.Dialog>
    </Modal.Container>
  </Modal.Backdrop>
</Modal>

With Icon and Heading

<ModalHeader className="flex flex-col gap-1">
  <Icon />
  Modal Title
</ModalHeader>
<Modal.Header>
  <Modal.Icon>
    <Icon />
  </Modal.Icon>
  <Modal.Heading>Modal Title</Modal.Heading>
</Modal.Header>

Component Anatomy

The v3 Modal follows this structure:

Modal (Root)
  ├── Trigger (e.g. Button or Modal.Trigger)
  └── Modal.Backdrop (variant, isDismissable, isKeyboardDismissDisabled)
      └── Modal.Container (placement, scroll, size)
          └── Modal.Dialog
              ├── Modal.CloseTrigger (optional)
              ├── Modal.Header
              │   ├── Modal.Icon (optional)
              │   └── Modal.Heading
              ├── Modal.Body
              └── Modal.Footer

Summary

  1. Component Structure: Must use compound components (Modal.Container, Modal.Dialog, etc.)
  2. Built-in Trigger: Use Modal.Trigger for custom trigger elements or place a Button as a direct child of Modal -- no manual state wiring needed
  3. State Management: useDisclosure replaced by useOverlayState hook; supports controlled/uncontrolled modes and a state prop on Modal root
  4. Props Moved: Many props moved from Modal to Modal.Backdrop and Modal.Container
  5. Close Handler: onClose callback replaced with close render prop on Modal.Dialog
  6. Close Button: hideCloseButton/closeButton replaced with Modal.CloseTrigger
  7. Size: Use size on Modal.Container (xs, sm, md, lg, cover, full); radius and shadow removed -- use Tailwind
  8. Backdrop: backdropvariant on Modal.Backdrop (values: opaque, blur, transparent)
  9. Scroll Renamed: scrollBehaviorscroll (normalinside)
  10. Motion Removed: motionProps removed, animations handled differently
  11. New Components: Modal.Trigger, Modal.Icon, Modal.Heading, Modal.CloseTrigger

Listbox

Migration guide for Listbox (renamed to ListBox with a capital "B") from HeroUI v2 to v3

Navbar

Migration guide for Navbar from HeroUI v2 to v3

On this page

Structure ChangesKey Changes1. Component Structure2. Built-in Trigger with Modal.Trigger3. State ManagementuseOverlayState replaces useDisclosure4. Prop ChangesMigration ExamplesControlled ModalBackdrop and Container PropsClose ButtonCustom TriggerWith Icon and HeadingComponent AnatomySummary