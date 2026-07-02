Migration guide for Modal from HeroUI v2 to v3
Refer to the
v3 Modal documentation for complete API reference, styling guide, and advanced examples. This guide only focuses on migrating from HeroUI v2.
In v2, Modal used separate components:
import { Modal, ModalContent, ModalHeader, ModalBody, ModalFooter, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
return (
<>
< Button onPress = {onOpen}>Open Modal</ Button >
< Modal isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< ModalContent >
< ModalHeader >Title</ ModalHeader >
< ModalBody >Content</ ModalBody >
< ModalFooter >Footer</ ModalFooter >
</ ModalContent >
</ Modal >
</>
); }
In v3, Modal uses compound components:
import { Modal, Button } from "@heroui/react" ;
export default function App () {
return (
< Modal >
< Button >Open Modal</ Button >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
< Modal.CloseTrigger />
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Title</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
< Modal.Body >Content</ Modal.Body >
< Modal.Footer >Footer</ Modal.Footer >
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop >
</ Modal >
); }
v2: Separate components (
Modal,
ModalContent,
ModalHeader,
ModalBody,
ModalFooter)
v3: Compound components (
Modal.Backdrop,
Modal.Container,
Modal.Dialog,
Modal.Header,
Modal.Body,
Modal.Footer)
v2: Required
useDisclosure hook and manual
onPress wiring to open the modal
v3: Provides
Modal.Trigger as a built-in trigger component that automatically opens the modal when pressed — no state management needed
v2 v3 (Button trigger) v3 (Modal.Trigger)
import { Modal, ModalContent, Button, useDisclosure } from "@heroui/react" ;
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
< Button onPress = {onOpen}>Open Modal</ Button >
< Modal isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent > </ Modal >
import { Modal, Button } from "@heroui/react" ;
{ /* A Button placed as a direct child of Modal automatically becomes the trigger */ }
< Modal >
< Button >Open Modal</ Button >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
import { Modal } from "@heroui/react" ;
{ /* Use Modal.Trigger for custom trigger elements (cards, links, etc.) */ }
< Modal >
< Modal.Trigger className = "flex items-center gap-3 rounded-2xl bg-surface p-4" >
< p className = "font-semibold" >Settings</ p >
< p className = "text-xs text-muted" >Manage your preferences</ p >
</ Modal.Trigger >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
Modal.Trigger wraps any content in a pressable element that opens the modal. Use it when you need a custom trigger beyond a standard
Button.
v2: Uses
useDisclosure hook
v3: Built-in trigger (no state needed), controlled with
isOpen/
onOpenChange on
Modal.Backdrop, or use
useOverlayState and pass
state to the root
The
useOverlayState hook is a direct replacement for v2's
useDisclosure. It supports both controlled and uncontrolled modes:
import { useOverlayState } from "@heroui/react" ;
// Uncontrolled (manages its own state)
const state = useOverlayState ();
// Uncontrolled with default open
const state = useOverlayState ({ defaultOpen: true });
// With callback
const state = useOverlayState ({
onOpenChange : ( isOpen ) => console. log ( "Modal is now:" , isOpen),
});
// Controlled (you manage the state)
const [ isOpen , setIsOpen ] = useState ( false ); const state = useOverlayState ({ isOpen, onOpenChange: setIsOpen });
Hook API:
Property Type Description
state.isOpen
boolean
Whether the overlay is currently open
state.open()
() => void
Opens the overlay
state.close()
() => void
Closes the overlay
state.toggle()
() => void
Toggles the overlay open/closed
state.setOpen(isOpen)
(isOpen: boolean) => void
Sets the open state directly
Pass
state to the
Modal root to connect it:
const state = useOverlayState ();
< Modal state = {state}>
< Button onPress = {state.open}>Open</ Button >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
v2 Prop v3 Location Notes
size
size (on Container)
Simplified (xs, sm, md, lg, cover, full)
radius
— Removed (use Tailwind CSS)
shadow
— Removed (use Tailwind CSS)
backdrop
variant (on
Backdrop) Renamed; values unchanged (
opaque,
blur,
transparent)
scrollBehavior
scroll (on Container)
Renamed (
normal →
inside)
placement
placement (on Container)
Moved to Container
isDismissable
isDismissable (on
Backdrop) Moved to
Modal.Backdrop
isKeyboardDismissDisabled
isKeyboardDismissDisabled (on
Backdrop) Moved to
Modal.Backdrop
isOpen
isOpen (on
Backdrop) Controlled state on
Modal.Backdrop
onOpenChange
onOpenChange (on
Backdrop) Same as above
onClose
— Use
close from render prop
hideCloseButton
— Omit
Modal.CloseTrigger instead
closeButton
— Use
Modal.CloseTrigger with custom content
motionProps
— Removed (animations handled differently)
classNames
— Use
className props on individual components
shouldBlockScroll
— Removed (handled automatically)
portalContainer
— Removed
v2 v3 (useState) v3 (useOverlayState) v3 (state prop)
import { useDisclosure } from "@heroui/react" ;
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
< Modal isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< ModalContent >
{( onClose ) => (
<>
< ModalHeader >Title</ ModalHeader >
< ModalBody >Content</ ModalBody >
</>
)}
</ ModalContent > </ Modal >
import { useState } from "react" ;
const [ isOpen , setIsOpen ] = useState ( false );
< Modal >
< Button onPress = {() => setIsOpen ( true )}>Open</ Button >
< Modal.Backdrop isOpen = {isOpen} onOpenChange = {setIsOpen}>
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
{({ close }) => (
<>
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Title</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
< Modal.Body >Content</ Modal.Body >
</>
)}
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
import { useOverlayState } from "@heroui/react" ;
const state = useOverlayState ();
< Modal >
< Button onPress = {state.open}>Open</ Button >
< Modal.Backdrop isOpen = {state.isOpen} onOpenChange = {state.setOpen}>
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
{({ close }) => (
<>
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Title</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
< Modal.Body >Content</ Modal.Body >
</>
)}
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
import { useOverlayState } from "@heroui/react" ;
// Pass state directly to Modal root — no need to wire isOpen/onOpenChange manually
const state = useOverlayState ();
< Modal state = {state}>
< Button onPress = {state.open}>Open</ Button >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
{({ close }) => (
<>
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Title</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
< Modal.Body >Content</ Modal.Body >
</>
)}
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
v2 v3
{ /* Backdrop */ }
< Modal backdrop = "blur" >
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent >
</ Modal >
{ /* Placement */ }
< Modal placement = "top" >
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent >
</ Modal >
{ /* Scroll behavior */ }
< Modal scrollBehavior = "outside" >
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent > </ Modal >
{ /* Backdrop - use Modal.Backdrop with variant */ }
< Modal.Backdrop variant = "blur" >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop >
{ /* Placement - on Container */ }
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container placement = "top" >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop >
{ /* Scroll - on Container */ }
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container scroll = "outside" >
< Modal.Dialog >{ /* content */ }</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container > </ Modal.Backdrop >
v2 v3
{ /* Without close button */ }
< Modal hideCloseButton >
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent >
</ Modal >
{ /* Custom close button */ }
< Modal closeButton = {< CustomCloseIcon />}>
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent > </ Modal >
{ /* Without close button - omit Modal.CloseTrigger */ }
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Title</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
{ /* Custom close button */ }
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
< Modal.CloseTrigger >
< CustomCloseIcon />
</ Modal.CloseTrigger >
{ /* content */ }
</ Modal.Dialog > </ Modal.Container >
v2 v3
import { Modal, ModalContent, useDisclosure } from "@heroui/react" ;
const { isOpen , onOpen , onOpenChange } = useDisclosure ();
{ /* Any element needed manual onPress + useDisclosure */ }
< div onClick = {onOpen} className = "cursor-pointer rounded-xl bg-surface p-4" >
< p className = "font-semibold" >Settings</ p >
< p className = "text-xs text-muted" >Manage your preferences</ p >
</ div >
< Modal isOpen = {isOpen} onOpenChange = {onOpenChange}>
< ModalContent >{ /* content */ }</ ModalContent > </ Modal >
import { Modal } from "@heroui/react" ;
{ /* Modal.Trigger handles press events and accessibility automatically */ }
< Modal >
< Modal.Trigger className = "rounded-xl bg-surface p-4" >
< p className = "font-semibold" >Settings</ p >
< p className = "text-xs text-muted" >Manage your preferences</ p >
</ Modal.Trigger >
< Modal.Backdrop >
< Modal.Container >
< Modal.Dialog >
< Modal.CloseTrigger />
< Modal.Header >
< Modal.Heading >Settings</ Modal.Heading >
</ Modal.Header >
< Modal.Body >{ /* content */ }</ Modal.Body >
</ Modal.Dialog >
</ Modal.Container >
</ Modal.Backdrop > </ Modal >
v2 v3
< ModalHeader className = "flex flex-col gap-1" >
< Icon />
Modal Title </ ModalHeader >
< Modal.Header >
< Modal.Icon >
< Icon />
</ Modal.Icon >
< Modal.Heading >Modal Title</ Modal.Heading > </ Modal.Header >
The v3 Modal follows this structure:
Modal (Root)
├── Trigger (e.g. Button or Modal.Trigger)
└── Modal.Backdrop (variant, isDismissable, isKeyboardDismissDisabled)
└── Modal.Container (placement, scroll, size)
└── Modal.Dialog
├── Modal.CloseTrigger (optional)
├── Modal.Header
│ ├── Modal.Icon (optional)
│ └── Modal.Heading
├── Modal.Body └── Modal.Footer
Component Structure: Must use compound components (
Modal.Container,
Modal.Dialog, etc.)
Built-in Trigger: Use
Modal.Trigger for custom trigger elements or place a
Button as a direct child of
Modal -- no manual state wiring needed
State Management:
useDisclosure replaced by
useOverlayState hook; supports controlled/uncontrolled modes and a
state prop on
Modal root
Props Moved: Many props moved from
Modal to
Modal.Backdrop and
Modal.Container
Close Handler:
onClose callback replaced with
close render prop on
Modal.Dialog
Close Button:
hideCloseButton/
closeButton replaced with
Modal.CloseTrigger
Size: Use
size on
Modal.Container (xs, sm, md, lg, cover, full);
radius and
shadow removed -- use Tailwind
Backdrop:
backdrop →
variant on
Modal.Backdrop (values:
opaque,
blur,
transparent)
Scroll Renamed:
scrollBehavior →
scroll (
normal →
inside)
Motion Removed:
motionProps removed, animations handled differently
New Components:
Modal.Trigger,
Modal.Icon,
Modal.Heading,
Modal.CloseTrigger