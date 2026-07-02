Pagination
Page navigation with composable page links, previous/next buttons, and ellipsis indicators
Import
Usage
Anatomy
Import the Pagination component and access all parts using dot notation.
Sizes
With Ellipsis
Simple (Previous / Next)
With Summary
Custom Icons
You can replace the default chevron icons by passing custom children to
PreviousIcon and
NextIcon.
Controlled
Disabled
Styling
Passing Tailwind CSS classes
You can customize individual Pagination parts:
Customizing the component classes
To customize the Pagination component classes, you can use the
@layer components directive.
Learn more.
HeroUI follows the BEM methodology to ensure component variants and states are reusable and easy to customize.
CSS Classes
The Pagination component uses these CSS classes (View source styles):
Base & Layout Classes
.pagination- Root navigation container with flex layout
.pagination__summary- Left-side info text container
.pagination__content- Container for pagination items
.pagination__item- Individual item wrapper
.pagination__link- Page number button (ghost button style)
.pagination__link--nav- Navigation button modifier (Previous/Next)
.pagination__ellipsis- Ellipsis indicator
Size Classes
.pagination--sm- Small size variant
.pagination--md- Medium size variant (default)
.pagination--lg- Large size variant
Interactive States
The component supports both CSS pseudo-classes and data attributes for flexibility:
- Active page:
[data-active="true"]or
[aria-current="page"]
- Hover:
:hoveror
[data-hovered="true"]
- Focus:
:focus-visibleor
[data-focus-visible="true"]
- Disabled:
:disabledor
[aria-disabled="true"]
- Pressed:
:activeor
[data-pressed="true"]
API Reference
Pagination Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|Size of the pagination items
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Pagination parts (Summary, Content)
Pagination.Summary Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Summary content (e.g., "Showing 1-10 of 120")
Pagination.Content Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Pagination items
Pagination.Item Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Item content (Link, Previous, Next, or Ellipsis)
Pagination.Link Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
isActive
boolean
false
|Whether this is the current page
isDisabled
boolean
false
|Whether the link is disabled
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|Press handler (from React Aria)
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Page number content
Pagination.Previous / Pagination.Next Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
isDisabled
boolean
false
|Whether the button is disabled
onPress
(e: PressEvent) => void
|-
|Press handler (from React Aria)
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|-
|Button content (compose with PreviousIcon/NextIcon)
Pagination.PreviousIcon / Pagination.NextIcon Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
className
string
|-
|Additional CSS classes
children
ReactNode
|Default chevron SVG
|Custom icon to replace the default chevron
Pagination.Ellipsis Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
className
string
|-
|Additional CSS classes
Accessibility
The Pagination component is built on React Aria's Button primitive for all interactive elements, providing:
- Semantic
<nav>element with
aria-label="pagination"and
role="navigation"
- Active page indicated via
aria-current="page"on the current link
- Keyboard navigation via Tab key through all interactive elements
- Press events handled across mouse, touch, and keyboard interactions via React Aria
- Focus ring on keyboard navigation via
:focus-visible
- Ellipsis marked with
aria-hidden="true"to avoid screen reader confusion
- Disabled states properly communicated to assistive technology via
isDisabled
Note: Pagination buttons use
onPressinstead of
onClick. The
onPresshandler from React Aria normalizes press behavior across pointer types and provides accessibility improvements out of the box.