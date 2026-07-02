Meter
A meter represents a quantity within a known range, or a fractional value.
Import
Usage
Anatomy
Sizes
Colors
Custom Value Scale
Use
minValue,
maxValue, and
formatOptions to customize the value range and display format.
Without Label
When no visible label is needed, use
aria-label for accessibility.
Styling
Passing Tailwind CSS classes
You can customize individual Meter parts:
Customizing the component classes
To customize the Meter component classes, you can use the
@layer components directive.
Learn more.
HeroUI follows the BEM methodology to ensure component variants and states are reusable and easy to customize.
CSS Classes
The Meter component uses these CSS classes (View source styles):
Base & Element Classes
.meter- Base container (grid layout)
.meter__output- Value text display
.meter__track- Track background
.meter__fill- Filled portion of the track
Size Classes
.meter--sm- Small size variant (thinner track)
.meter--md- Medium size variant (default)
.meter--lg- Large size variant (thicker track)
Color Classes
.meter--default- Default color variant
.meter--accent- Accent color variant
.meter--success- Success color variant
.meter--warning- Warning color variant
.meter--danger- Danger color variant
API Reference
Meter Props
Inherits from React Aria Meter.
|Prop
|Type
|Default
|Description
value
number
0
|The current value
minValue
number
0
|The minimum value
maxValue
number
100
|The maximum value
size
"sm" | "md" | "lg"
"md"
|Size of the meter track
color
"default" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|Color of the fill bar
formatOptions
Intl.NumberFormatOptions
{style: 'percent'}
|Number format for the value display
valueLabel
ReactNode
|-
|Custom value label content
children
ReactNode | (values: MeterRenderProps) => ReactNode
|-
|Content or render prop
MeterRenderProps
When using the render prop pattern, these values are provided:
|Prop
|Type
|Description
percentage
number
|The percentage of the meter (0-100)
valueText
string
|The formatted value text