Spinner
A loading indicator component to show pending states
Import
Usage
Colors
Sizes
Styling
Passing Tailwind CSS classes
Customizing the component classes
To customize the Spinner component classes, you can use the
@layer components directive.
Learn more.
HeroUI follows the BEM methodology to ensure component variants and states are reusable and easy to customize.
CSS Classes
The Spinner component uses these CSS classes (View source styles):
Base & Size Classes
.spinner- Base spinner styles with default size
.spinner--sm- Small size variant
.spinner--md- Medium size variant (default)
.spinner--lg- Large size variant
.spinner--xl- Extra large size variant
Color Classes
.spinner--current- Inherits current text color
.spinner--accent- Accent color variant
.spinner--danger- Danger color variant
.spinner--success- Success color variant
.spinner--warning- Warning color variant
API Reference
Spinner Props
|Prop
|Type
|Default
|Description
size
"sm" | "md" | "lg" | "xl"
"md"
|Size of the spinner
color
"current" | "accent" | "success" | "warning" | "danger"
"accent"
|Color variant of the spinner
className
string
|-
|Additional CSS classes