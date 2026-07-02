A loading indicator component to show pending states

import { Spinner } from '@heroui/react' ;

import {Spinner} from '@heroui/react' ; function CustomSpinner () { return ( < Spinner className = "text-blue-500" /> ); }

To customize the Spinner component classes, you can use the @layer components directive.

Learn more.

@layer components { .spinner { @ apply animate-spin ; } .spinner--accent { color : var ( --accent ); } }

HeroUI follows the BEM methodology to ensure component variants and states are reusable and easy to customize.

The Spinner component uses these CSS classes (View source styles):

.spinner - Base spinner styles with default size

- Base spinner styles with default size .spinner--sm - Small size variant

- Small size variant .spinner--md - Medium size variant (default)

- Medium size variant (default) .spinner--lg - Large size variant

- Large size variant .spinner--xl - Extra large size variant

.spinner--current - Inherits current text color

- Inherits current text color .spinner--accent - Accent color variant

- Accent color variant .spinner--danger - Danger color variant

- Danger color variant .spinner--success - Success color variant

- Success color variant .spinner--warning - Warning color variant