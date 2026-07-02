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Spinner

A loading indicator component to show pending states

FigmaStorybookSourceStyles source

Import

import { Spinner } from '@heroui/react';

Usage

Colors

Sizes

Styling

Passing Tailwind CSS classes

import {Spinner} from '@heroui/react';

function CustomSpinner() {
  return (
    <Spinner className="text-blue-500" />
  );
}

Customizing the component classes

To customize the Spinner component classes, you can use the @layer components directive.
Learn more.

@layer components {
  .spinner {
    @apply animate-spin;
  }

  .spinner--accent {
    color: var(--accent);
  }
}

HeroUI follows the BEM methodology to ensure component variants and states are reusable and easy to customize.

CSS Classes

The Spinner component uses these CSS classes (View source styles):

Base & Size Classes

  • .spinner - Base spinner styles with default size
  • .spinner--sm - Small size variant
  • .spinner--md - Medium size variant (default)
  • .spinner--lg - Large size variant
  • .spinner--xl - Extra large size variant

Color Classes

  • .spinner--current - Inherits current text color
  • .spinner--accent - Accent color variant
  • .spinner--danger - Danger color variant
  • .spinner--success - Success color variant
  • .spinner--warning - Warning color variant

API Reference

Spinner Props

PropTypeDefaultDescription
size"sm" | "md" | "lg" | "xl""md"Size of the spinner
color"current" | "accent" | "success" | "warning" | "danger""accent"Color variant of the spinner
classNamestring-Additional CSS classes

Slider

A slider allows a user to select one or more values within a range

Surface

Container component that provides surface-level styling and context for child components

On this page

ImportUsageColorsSizesStylingPassing Tailwind CSS classesCustomizing the component classesCSS ClassesBase & Size ClassesColor ClassesAPI ReferenceSpinner Props