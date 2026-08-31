AvatarGroup 头像组

AvatarGroup 头像组新
以叠放或网格展示多个头像，并支持溢出计数
用法
组件结构
示例
最大数量
自定义计数
尺寸
网格
叠放样式（Overlap）
自定义样式
Tailwind CSS
全局 CSS
可使用
@layer components 指令自定义 AvatarGroup 组件类。
了解更多。
样式参考
HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。
CSS 类
AvatarGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：
基础类
.avatar-group- 头像组基础容器
.avatar-group--grid- 网格布局修饰符（无叠放）
.avatar-group--clip- 新月裁切 / 透明缝（默认叠放）
.avatar-group--ring- 通过
--background的实线 box-shadow 描边
.avatar-group__count- 溢出计数头像
叠放布局在兄弟元素之间使用负外边距（
--avatar-group-overlap，默认
0.5rem）。clip 模式对非末子头像做遮罩，并光学微调 fallback 字形；ring 模式使用
--background 细线 box-shadow 描边。
API 参考
AvatarGroup
|Prop
|类型
|默认值
|描述
size
'sm' | 'md' | 'lg'
'md'
|当子 Avatar 未指定
size 时应用到子头像（及溢出计数）；默认与 Avatar 一致
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|-
|当子 Avatar 未指定
color 时，应用到子头像（及溢出计数）的颜色
variant
'default' | 'soft'
|-
|当子 Avatar 未指定
variant 时，应用到子头像（及溢出计数）的变体
max
number
|-
|最多渲染的头像子项数量；省略则显示全部
isGrid
boolean
false
|是否使用无叠放的换行网格布局
overlap
'clip' | 'ring'
'clip'
|叠放样式：新月裁切（默认）或 box-shadow 描边；
isGrid 时忽略
className
string
|-
|附加 CSS 类
children
React.ReactNode
|-
|要组合的 Avatar 组件（以及可选的
AvatarGroup.Count）
AvatarGroup.Count
由
Avatar +
Avatar.Fallback 组合而成，用于溢出指示。不受
max 截断。
|Prop
|类型
|默认值
|描述
children
React.ReactNode
|-
|计数内容（例如
+3）
size
'sm' | 'md' | 'lg'
|-
|覆盖组的尺寸
color
'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'
|-
|覆盖组的颜色
variant
'default' | 'soft'
|-
|覆盖组的变体
className
string
|-
|附加 CSS 类
注意事项
- AvatarGroup 通过 React Context 仅向直接 Avatar 子组件传递
size、
color与
variant
- 设置
max会截断可见头像并根据剩余子项自动计数；省略则显示全部
- 已知总量（例如来自服务端）时，渲染显式的
AvatarGroup.Count— 它不受
max截断，并会抑制自动计数。请用
Count替代已移除的 v2
total
isGrid会禁用叠放，改为换行网格布局
overlap默认为
"clip"（新月裁切）；使用
"ring"可改为实线描边；与
isGrid同时使用时无效
- 默认不加
role="group"— 当叠放有语义（指派人、在看的人）时，自行加上
role="group"，并配合
aria-label或
aria-labelledby