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HeroUI
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AvatarGroup 头像组

以叠放或网格展示多个头像，并支持溢出计数

Storybook源代码样式源代码

用法

import { AvatarGroup, Avatar } from '@heroui/react';

组件结构

import { AvatarGroup, Avatar } from '@heroui/react';

export default () => (
  <AvatarGroup>
    <Avatar>
      <Avatar.Image />
      <Avatar.Fallback />
    </Avatar>
    <AvatarGroup.Count /> {/* 可选的显式子组件 */}
  </AvatarGroup>
);

示例

最大数量

自定义计数

尺寸

网格

叠放样式（Overlap）

自定义样式

Tailwind CSS

全局 CSS

可使用 @layer components 指令自定义 AvatarGroup 组件类。 了解更多

@layer components {
  .avatar-group {
    --avatar-group-overlap: 0.75rem;
    --avatar-group-seam: 2px;
  }

  .avatar-group__count {
    @apply font-semibold;
  }
}

样式参考

HeroUI 遵循 BEM 方法论，确保组件变体与状态可复用且易于自定义。

CSS 类

AvatarGroup 组件使用以下 CSS 类（查看源码样式）：

基础类

  • .avatar-group - 头像组基础容器
  • .avatar-group--grid - 网格布局修饰符（无叠放）
  • .avatar-group--clip - 新月裁切 / 透明缝（默认叠放）
  • .avatar-group--ring - 通过 --background 的实线 box-shadow 描边
  • .avatar-group__count - 溢出计数头像

叠放布局在兄弟元素之间使用负外边距（--avatar-group-overlap，默认 0.5rem）。clip 模式对非末子头像做遮罩，并光学微调 fallback 字形；ring 模式使用 --background 细线 box-shadow 描边。

API 参考

AvatarGroup

Prop类型默认值描述
size'sm' | 'md' | 'lg''md'当子 Avatar 未指定 size 时应用到子头像（及溢出计数）；默认与 Avatar 一致
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'-当子 Avatar 未指定 color 时，应用到子头像（及溢出计数）的颜色
variant'default' | 'soft'-当子 Avatar 未指定 variant 时，应用到子头像（及溢出计数）的变体
maxnumber-最多渲染的头像子项数量；省略则显示全部
isGridbooleanfalse是否使用无叠放的换行网格布局
overlap'clip' | 'ring''clip'叠放样式：新月裁切（默认）或 box-shadow 描边；isGrid 时忽略
classNamestring-附加 CSS 类
childrenReact.ReactNode-要组合的 Avatar 组件（以及可选的 AvatarGroup.Count

AvatarGroup.Count

Avatar + Avatar.Fallback 组合而成，用于溢出指示。不受 max 截断。

Prop类型默认值描述
childrenReact.ReactNode-计数内容（例如 +3
size'sm' | 'md' | 'lg'-覆盖组的尺寸
color'default' | 'accent' | 'success' | 'warning' | 'danger'-覆盖组的颜色
variant'default' | 'soft'-覆盖组的变体
classNamestring-附加 CSS 类

注意事项

  • AvatarGroup 通过 React Context 仅向直接 Avatar 子组件传递 sizecolorvariant
  • 设置 max 会截断可见头像并根据剩余子项自动计数；省略则显示全部
  • 已知总量（例如来自服务端）时，渲染显式的 AvatarGroup.Count — 它不受 max 截断，并会抑制自动计数。请用 Count 替代已移除的 v2 total
  • isGrid 会禁用叠放，改为换行网格布局
  • overlap 默认为 "clip"（新月裁切）；使用 "ring" 可改为实线描边；与 isGrid 同时使用时无效
  • 默认不加 role="group" — 当叠放有语义（指派人、在看的人）时，自行加上 role="group"，并配合 aria-labelaria-labelledby

相关组件

Avatar 头像

显示用户头像，支持自定义 fallback 内容

Badge 徽章

相对其他元素定位的小型指示器，常用于通知数量、状态点与标签

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用法组件结构示例最大数量自定义计数尺寸网格叠放样式（Overlap）自定义样式Tailwind CSS全局 CSS样式参考CSS 类API 参考AvatarGroupAvatarGroup.Count注意事项相关组件