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代理迁移指南 - 完整迁移

AI 助手的完整迁移指南，帮助将 HeroUI v2 迁移到 v3

概述

本指南专为人工智能助手（代理）设计，帮助用户从 HeroUI v2 迁移到 v3。它实现了完整迁移方法，首先分析项目并以可管理的批次迁移组件，而不是一次性迁移全部组件。

关键约束：HeroUI v2 和 v3 不应在同一项目中共存。该项目将在迁移过程中被破坏。始终在功能分支中工作并在切换依赖项之前迁移所有组件代码。

关键原则

  1. 完整迁移：不要试图在一次改动中迁移所有组件；应按可管理的批次推进。大型项目同样需要采用完整迁移流程（在切换依赖前完成全部组件适配）。
  2. 首先进行项目分析：在创建迁移计划之前，始终分析代码库以了解组件的使用情况。
  3. 损坏的状态管理严重：项目将在迁移过程中损坏。为此制定计划：
    • 在功能分支中迁移
    • 在切换依赖项之前准备好所有代码更改
    • 制定回滚计划
    • 首先在隔离环境中进行测试
  4. 全有或全无依赖关系切换：依赖关系更新到 v3 后，必须迁移所有组件。在切换依赖关系之前规划组件迁移。

v3 的主要变化

  • 依赖项：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion
  • 无需 Provider：v3 不再需要 HeroUIProvider
  • 组件 API 更新：许多组件改用 React Aria Components 模式
  • 复合组件：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。
  • 已移除的 Hooks：v2 中的组件 Hooks（如 useSwitchuseInput）已被移除——请改用复合组件。useDisclosure 已被替换为 useOverlayState。详情请参阅 Hooks 迁移指南
  • 配置变更：从 Tailwind 配置中移除 heroui() 插件，更新 CSS 导入，并删除 hero.ts 文件
  • 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用 idtextValue；列表本身仍需保留 React 的 key

详细迁移步骤

有关详细的分步说明，请参阅完整迁移指南。该指南涵盖：

  • 依赖项更新
  • 主题配置更改
  • 删除 HeroUIProvider
  • 组件导入和迁移
  • 钩子迁移
  • 样式迁移
  • 测试

代理注意：依赖项更新（React 19、Tailwind v4）可以在切换 HeroUI 之前完成（不会破坏项目）。但是，HeroUI 包切换只能在所有组件代码迁移之后进行。

钩子迁移

HeroUI v2 提供了组件挂钩（例如useSwitch, useInput, useCheckbox等）和实用程序挂钩，例如useDisclosure。 HeroUI v3 删除了大多数组件挂钩，转而使用复合组件，并替换了useDisclosureuseOverlayState.

何时迁移钩子：

  • 组件迁移期间：替换组件钩子（useSwitch, useInput等）当您迁移每个组件以使用复合组件时
  • 组件迁移后：迁移useDisclosureuseOverlayState用于样式迁移之前的覆盖状态管理

迁移策略：

  1. 识别钩子用法：搜索代码库以从以下位置导入@heroui/react包括钩子名称（useSwitch, useInput, useCheckbox, useRadio, useDisclosure， ETC。）
  2. 替换组件钩子：使用复合组件而不是带有 prop getter 的钩子（在组件迁移期间完成）
  3. 替换 useDisclosure：迁移到useOverlayState用于覆盖状态管理（使用get_hooks_migration_guideMCP 工具）
  4. 参考指南：使用get_hooks_migration_guide用于钩子迁移的 MCP 工具，get_component_migration_guides特定于组件的指南

组件导入更改

请参阅完整迁移指南了解详细的组件导入更改。

组件迁移参考

可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。

组件开发状态：标有 🔄 进行中或 📋 计划中的组件仍在开发中。可以查看路线图了解任务状态。这些组件的迁移指南将在开发完成后提供。

v2 组件v3 组件状态迁移指南
AccordionAccordion✅ 可用查看指南 →
AlertAlert✅ 可用查看指南 →
AutocompleteComboBox✅ 已重命名查看指南 →
AvatarAvatar✅ 可用查看指南 →
BadgeBadge✅ 可用查看指南 →
BreadcrumbsBreadcrumbs✅ 可用查看指南 →
ButtonButton✅ 可用查看指南 →
ButtonGroupButtonGroup✅ 可用查看指南 →
CalendarCalendar✅ 可用查看指南 →
CardCard✅ 可用查看指南 →
CheckboxCheckbox✅ 可用查看指南 →
CheckboxGroupCheckboxGroup✅ 可用查看指南 →
ChipChip✅ 可用查看指南 →
Code❌ 已移除查看指南 →
DateInputDateField✅ 已重命名查看指南 →
DatePickerDatePicker✅ 可用查看指南 →
DateRangePickerDateRangePicker✅ 可用查看指南 →
TimeInputTimeField✅ 已重命名查看指南 →
DividerSeparator✅ 已重命名查看指南 →
DrawerDrawer✅ 可用查看指南 →
DropdownDropdown✅ 可用查看指南 →
FormForm✅ 可用查看指南 →
Image❌ 已移除查看指南 →
InputTextField、Input、InputGroup✅ 可用查看指南 →
InputOTPInputOTP✅ 可用查看指南 →
KbdKbd✅ 可用查看指南 →
LinkLink✅ 可用查看指南 →
ListboxListBox✅ 可用查看指南 →
ModalModal✅ 可用查看指南 →
Navbar❌ 已移除查看指南 →
NumberInputNumberField✅ 已重命名查看指南 →
PaginationPagination✅ 可用查看指南 →
PopoverPopover✅ 可用查看指南 →
ProgressProgressBar✅ 已重命名查看指南 →
CircularProgressProgressCircle✅ 已重命名查看指南 →
RadioRadio✅ 可用查看指南 →
RadioGroupRadioGroup✅ 可用查看指南 →
RangeCalendarRangeCalendar✅ 可用查看指南 →
Ripple❌ 已移除参见 Button 的水波纹效果 →
ScrollShadowScrollShadow✅ 可用查看指南 →
SelectSelect✅ 可用查看指南 →
SkeletonSkeleton✅ 可用查看指南 →
SliderSlider✅ 可用查看指南 →
Snippet❌ 已移除查看指南 →
Spacer❌ 已移除查看指南 →
SpinnerSpinner✅ 可用查看指南 →
SwitchSwitch✅ 可用查看指南 →
TableTable✅ 可用查看指南 →
TabsTabs✅ 可用查看指南 →
ToastToast✅ 可用查看指南 →
TooltipTooltip✅ 可用查看指南 →
User❌ 已移除查看指南 →

已删除/进行中/计划的组件：对于标记为 ❌ 已删除、🔄 进行中或 📋 计划的组件，请在迁移过程中将其替换为标准 HTML 元素。一旦 HeroUI 组件在 v3 中可用，您就可以迁移回它们。

使用get_component_migration_guidesMCP 工具可获取每个组件的详细指南。

v3 中的新组件

v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：

组件用途文档
TextField增强型文本输入框，支持 label 与 description查看文档 →
TextArea多行文本输入组件查看文档 →
AlertDialog用于确认与提醒的模态对话框查看文档 →
Label无障碍的表单标签组件查看文档 →
Description表单字段的辅助说明文本查看文档 →
FieldError表单字段的错误信息显示查看文档 →
Fieldset对相关表单字段进行分组查看文档 →
InputGroup将多个输入框组合在一起查看文档 →
Surface带有层级样式的容器组件查看文档 →
Disclosure可展开 / 可折叠的内容区域查看文档 →
DisclosureGroup用于管理多个 Disclosure 区域的复合组件查看文档 →
SearchField带清除按钮与可选加载状态的搜索输入框查看文档 →
DateField配合日历选择器的日期输入框查看文档 →
TimeField时间输入组件查看文档 →
Tag、TagGroup用于选择或展示的 Tag 与 TagGroup查看文档 →
ColorPicker颜色选择（ColorArea、ColorField、ColorSlider、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）查看文档 →
CloseButton用于关闭或解除浮层的触发按钮查看文档 →
ErrorMessage表单字段错误信息展示（基于 React Aria 集成）查看文档 →

自定义主题覆盖

请参阅完整迁移指南用于自定义主题覆盖迁移。

样式迁移

请参阅完整迁移指南有关详细的样式迁移说明。

代理注意：使用get_styling_migration_guide用于全面样式迁移详细信息的 MCP 工具。

重要：样式迁移发生在组件迁移和依赖关系切换之后。

完整的迁移工作流程

重要：由于 v2 和 v3 无法共存，因此迁移分两个主要阶段进行：

  1. 准备阶段：迁移所有组件代码，同时仍依赖 v2 依赖项（代码将被破坏）
  2. 切换阶段：将依赖项更新到 v3 并修复任何剩余问题

⚠️ 关键：不要构建来检查迁移过程中的错误

  • 使用类型检查（例如，tsc --noEmit) 如果可以检查 TypeScript 错误
  • 使用lint（例如，eslint, biome check) 如果可以检查代码质量
  • 不要运行构建命令（例如，npm run build, next build, vite build)
  • 请勿 在迁移期间尝试启动/运行项目

第 0 阶段：设置和分析

  1. 创建迁移分支

    • 创建一个功能分支用于迁移工作
    • 例子：git checkout -b migrate/heroui-v3

  2. 验证迁移 MCP 是否已配置

    • 检查迁移 MCP 服务器是否已连接
    • 确保heroui-reactMCP 未连接（以避免混淆）
    • 验证 MCP 工具可用

  3. 分析项目并创建迁移计划

    • 使用get_migration_workflow获取本指南
    • 扫描 HeroUI v2 导入，识别所有组件和使用情况
    • 映射组件依赖关系
    • 创建分阶段迁移计划（例如，每个阶段 3-5 个组件，按依赖项策略）

第 1 阶段：依赖项准备（代码更改之前）

这些步骤可以在切换 HeroUI 依赖项之前完成，并且不会破坏项目：

  1. 将 React 更新到 v19（如果还没有）

    • 这可以在切换 HeroUI 之前完成

  2. 将 Tailwind CSS 更新至 v4（如果尚未更新）

    • 这可以在切换 HeroUI 之前完成

  3. 🛑 检查点：停止并等待用户批准

    • 不要自动进入下一阶段
    • 解释配置更改
    • 在继续之前等待明确的用户批准

第 2-N 阶段：代码迁移（v2 依赖项仍然有效）

关键：在此阶段，代码将引用 v3 API，但仍安装 v2 依赖项。该项目将被破坏。这是预期的且正常的。

对于迁移计划中的每个组件组：

  1. 获取特定于组件的指南

    • 使用get_component_migration_guides适用于每个组件的 MCP 工具
    • 审查 API 更改、prop 迁移、结构更改

  2. 应用代码迁移

    • 将组件代码迁移到 v3 API 模式
    • 更新导入、道具、组件结构
    • 注意：在切换依赖关系之前，代码将被破坏

  3. 处理依赖关系

    • 如果组件有依赖，先迁移依赖
    • 检查依赖项是否已经迁移
    • 根据需要迁移共享代码

  4. 🛑 检查点：停止并等待用户批准

    • 不要自动进入下一阶段
    • 总结一下本阶段迁移的内容
    • 在继续之前等待明确的用户批准

  5. 记录迁移状态

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 注意任何问题或疑虑

最终阶段：依赖关系切换和修复

关键：仅当所有组件都已迁移到 v3 API 模式时才继续。

  1. 更新依赖关系

    • 消除@heroui/react@heroui/theme（v2）
    • 安装@heroui/react@heroui/styles(v3)
    • 消除framer-motion如果存在
    • 更新 CSS 导入（添加@import "@heroui/styles";)
    • 从应用程序根目录中删除 HeroUIProvider
    • 更新 Tailwind 配置（删除heroui()插件）

  2. 修复剩余问题

    • 运行 typecheck/lint（如果可用）（不构建）
    • 修复类型检查报告的任何 TypeScript 错误
    • 修复任何 linting 错误
    • 注意：请勿在迁移期间尝试构建或运行项目

  3. 🛑 检查点：停止并等待用户批准

    • 不要自动进行样式设置
    • 验证组件是否正常工作
    • 在样式迁移之前等待明确的用户批准

  4. 继续样式迁移

    • 使用 get_styling_migration_guide MCP 工具获取样式迁移指南
    • 系统地应用样式更新

  5. 应用样式更新

    • 使用get_styling_migration_guideMCP工具
    • 更新实用程序类、颜色标记、CSS 变量
    • 测试视觉外观

  6. 最终验证

    • 最后运行一次类型检查/lint（不构建）
    • 验证所有样式是否正确更新
    • 注意：完整测试（视觉、功能、可访问性）应在迁移完成后完成，而不是在迁移期间完成

迁移策略

策略 1：按依赖关系（推荐）

  • 首先迁移基础组件（按钮、输入、卡等）
  • 然后迁移依赖它们的组件
  • 最适合具有复杂组件层次结构的项目
  • 确保依赖项先于依赖项准备就绪

订单示例

  1. 按钮、输入、链接（基础）
  2. 卡片、模态（使用按钮）
  3. 表单、下拉菜单（使用输入、按钮）
  4. 复杂组件（使用多个依赖项）

策略 2：按功能

  • 将功能/模块中的所有组件迁移到一起
  • 适合基于功能的代码组织
  • 允许逐个功能测试
  • 可能需要先迁移依赖项

例子

  • 功能：用户身份验证
    • 迁移：输入、按钮、表单、模态（所有与身份验证相关）
  • 功能：仪表板
    • 迁移：卡、选项卡、选择（所有与仪表板相关）

策略 3：按频率

  • 首先迁移最常用的组件
  • 提供快速获胜和早期验证
  • 适合具有清晰使用模式的大型代码库
  • 仍然需要处理依赖关系

例子

  1. 按钮（使用150次）
  2. 输入（使用120次）
  3. 卡（已使用80次）
  4. ...（按使用次数继续）

代理最佳实践

  1. 关于损坏状态的警告

    • 始终通知用户项目在迁移过程中将被破坏
    • 推荐使用功能分支
    • 设定项目何时再次运作的预期

  2. 切换依赖项之前迁移所有代码

    • 首先完成所有组件代码迁移
    • 仅当迁移所有组件时才切换依赖项
    • 这最大限度地减少了破坏状态的持续时间

  3. 每个阶段使用 MCP 工具

    • 使用get_migration_workflow, get_component_migration_guides, get_styling_migration_guide根据需要
    • 关键：始终在检查点停止并等待阶段之间的用户批准

  4. 在功能分支工作

    • 始终建议创建迁移分支
    • 允许用户继续在主分支上工作
    • 如果需要，启用轻松回滚

  5. 记录迁移状态

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 注意任何问题或疑虑
    • 保持清单可见
    • 每个阶段后更新状态

  6. 优雅地处理错误

    • 如果组件迁移失败，请记录原因
    • 继续其他组件
    • 依赖切换后返回失败的组件
    • 更新依赖项后，某些问题可能会得到解决

  7. 依赖关系切换后验证

    • 仅在依赖项更新到 v3 后
    • 运行类型检查/lint（不构建）
    • 修复出现的类型/lint 错误
    • 在类型检查/lint 通过之前不要继续进行样式设置

常见场景

大型项目（100 多个组件）

  • 使用较小的批量（3-5 个组件）
  • 按依赖性或频率确定优先级
  • 允许多个会话
  • 在阶段之间创建检查点
  • 使用“按依赖”策略
  • 清楚地记录进度

小型项目（<20 个组件）

  • 可以使用更大的批次（5-10 个组件）
  • 可以通过更少的阶段完成
  • 仍然增量验证（全迁移方式）
  • 可以使用任何策略
  • 在切换 deps 之前仍然需要迁移所有代码

混合 v2/v3 使用（完全迁移）

  • 完全迁移中不可能：v2 和 v3 不能在完全迁移方法中共存
  • 在切换依赖关系之前必须迁移所有组件
  • 使用功能分支来维护工作主分支
  • 一次性完成迁移

下一步

完成迁移后：

  1. 删除 v2 依赖项（已在依赖切换步骤中完成）
  2. 从迁移 MCP 切换到用于 v3 开发的 heroui-react MCP
  3. 更新文档中的引用
  4. 运行最终验证
  5. 将迁移分支合并回主分支

本代理迁移指南旨在与迁移 MCP 服务器配合使用。在开始迁移之前，请确保 MCP 服务器已正确配置并且工具可用。

本页目录

概述关键原则v3 的主要变化详细迁移步骤钩子迁移组件导入更改组件迁移参考v3 中的新组件自定义主题覆盖样式迁移完整的迁移工作流程第 0 阶段：设置和分析第 1 阶段：依赖项准备（代码更改之前）第 2-N 阶段：代码迁移（v2 依赖项仍然有效）最终阶段：依赖关系切换和修复迁移策略策略 1：按依赖关系（推荐）策略 2：按功能策略 3：按频率代理最佳实践常见场景大型项目（100 多个组件）小型项目（<20 个组件）混合 v2/v3 使用（完全迁移）下一步