代理迁移指南 - 完整迁移

本指南专为人工智能助手（代理）设计，帮助用户从 HeroUI v2 迁移到 v3。它实现了完整迁移方法，首先分析项目并以可管理的批次迁移组件，而不是一次性迁移全部组件。

关键约束：HeroUI v2 和 v3 不应在同一项目中共存。该项目将在迁移过程中被破坏。始终在功能分支中工作并在切换依赖项之前迁移所有组件代码。

完整迁移：不要试图在一次改动中迁移所有组件；应按可管理的批次推进。大型项目同样需要采用完整迁移流程（在切换依赖前完成全部组件适配）。 首先进行项目分析：在创建迁移计划之前，始终分析代码库以了解组件的使用情况。 损坏的状态管理： 严重：项目将在迁移过程中损坏。为此制定计划： 在功能分支中迁移

在切换依赖项之前准备好所有代码更改

制定回滚计划

首先在隔离环境中进行测试 全有或全无依赖关系切换：依赖关系更新到 v3 后，必须迁移所有组件。在切换依赖关系之前规划组件迁移。

依赖项 ：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion

：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion 无需 Provider ：v3 不再需要 HeroUIProvider

：v3 不再需要 组件 API 更新 ：许多组件改用 React Aria Components 模式

：许多组件改用 React Aria Components 模式 复合组件 ：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。

：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。 已移除的 Hooks ：v2 中的组件 Hooks（如 useSwitch 、 useInput ）已被移除——请改用复合组件。 useDisclosure 已被替换为 useOverlayState 。详情请参阅 Hooks 迁移指南。

：v2 中的组件 Hooks（如 、 ）已被移除——请改用复合组件。 已被替换为 。详情请参阅 Hooks 迁移指南。 配置变更 ：从 Tailwind 配置中移除 heroui() 插件，更新 CSS 导入，并删除 hero.ts 文件

：从 Tailwind 配置中移除 插件，更新 CSS 导入，并删除 文件 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用 id 和 textValue ；列表本身仍需保留 React 的 key 。

有关详细的分步说明，请参阅完整迁移指南。该指南涵盖：

依赖项更新

主题配置更改

删除 HeroUIProvider

组件导入和迁移

钩子迁移

样式迁移

测试

代理注意：依赖项更新（React 19、Tailwind v4）可以在切换 HeroUI 之前完成（不会破坏项目）。但是，HeroUI 包切换只能在所有组件代码迁移之后进行。

HeroUI v2 提供了组件挂钩（例如 useSwitch , useInput , useCheckbox 等）和实用程序挂钩，例如 useDisclosure 。 HeroUI v3 删除了大多数组件挂钩，转而使用复合组件，并替换了 useDisclosure 和 useOverlayState .

何时迁移钩子：

组件迁移期间 ：替换组件钩子（ useSwitch , useInput 等）当您迁移每个组件以使用复合组件时

：替换组件钩子（ , 等）当您迁移每个组件以使用复合组件时 组件迁移后：迁移 useDisclosure → useOverlayState 用于样式迁移之前的覆盖状态管理

迁移策略：

识别钩子用法：搜索代码库以从以下位置导入 @heroui/react 包括钩子名称（ useSwitch , useInput , useCheckbox , useRadio , useDisclosure ， ETC。） 替换组件钩子：使用复合组件而不是带有 prop getter 的钩子（在组件迁移期间完成） 替换 useDisclosure：迁移到 useOverlayState 用于覆盖状态管理（使用 get_hooks_migration_guide MCP 工具） 参考指南：使用 get_hooks_migration_guide 用于钩子迁移的 MCP 工具， get_component_migration_guides 特定于组件的指南

请参阅完整迁移指南了解详细的组件导入更改。

可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。

组件开发状态：标有 🔄 进行中或 📋 计划中的组件仍在开发中。可以查看路线图了解任务状态。这些组件的迁移指南将在开发完成后提供。

已删除/进行中/计划的组件：对于标记为 ❌ 已删除、🔄 进行中或 📋 计划的组件，请在迁移过程中将其替换为标准 HTML 元素。一旦 HeroUI 组件在 v3 中可用，您就可以迁移回它们。

使用 get_component_migration_guides MCP 工具可获取每个组件的详细指南。

v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：

请参阅完整迁移指南用于自定义主题覆盖迁移。

请参阅完整迁移指南有关详细的样式迁移说明。

代理注意：使用 get_styling_migration_guide 用于全面样式迁移详细信息的 MCP 工具。

重要：样式迁移发生在组件迁移和依赖关系切换之后。

重要：由于 v2 和 v3 无法共存，因此迁移分两个主要阶段进行：

准备阶段：迁移所有组件代码，同时仍依赖 v2 依赖项（代码将被破坏） 切换阶段：将依赖项更新到 v3 并修复任何剩余问题

⚠️ 关键：不要构建来检查迁移过程中的错误

使用 类型检查 （例如， tsc --noEmit ) 如果可以检查 TypeScript 错误

（例如， ) 如果可以检查 TypeScript 错误 使用 lint （例如， eslint , biome check ) 如果可以检查代码质量

（例如， , ) 如果可以检查代码质量 不要 运行构建命令（例如， npm run build , next build , vite build )

运行构建命令（例如， , , ) 请勿 在迁移期间尝试启动/运行项目

创建迁移分支 创建一个功能分支用于迁移工作

例子： git checkout -b migrate/heroui-v3 验证迁移 MCP 是否已配置 检查迁移 MCP 服务器是否已连接

确保 heroui-react MCP 未连接（以避免混淆）

MCP 未连接（以避免混淆） 验证 MCP 工具可用 分析项目并创建迁移计划 使用 get_migration_workflow 获取本指南

获取本指南 扫描 HeroUI v2 导入，识别所有组件和使用情况

映射组件依赖关系

创建分阶段迁移计划（例如，每个阶段 3-5 个组件，按依赖项策略）

这些步骤可以在切换 HeroUI 依赖项之前完成，并且不会破坏项目：

将 React 更新到 v19（如果还没有） 这可以在切换 HeroUI 之前完成 将 Tailwind CSS 更新至 v4（如果尚未更新） 这可以在切换 HeroUI 之前完成 🛑 检查点：停止并等待用户批准 不要自动进入下一阶段

解释配置更改

在继续之前等待明确的用户批准

关键：在此阶段，代码将引用 v3 API，但仍安装 v2 依赖项。该项目将被破坏。这是预期的且正常的。

对于迁移计划中的每个组件组：

获取特定于组件的指南 使用 get_component_migration_guides 适用于每个组件的 MCP 工具

适用于每个组件的 MCP 工具 审查 API 更改、prop 迁移、结构更改 应用代码迁移 将组件代码迁移到 v3 API 模式

更新导入、道具、组件结构

注意：在切换依赖关系之前，代码将被破坏 处理依赖关系 如果组件有依赖，先迁移依赖

检查依赖项是否已经迁移

根据需要迁移共享代码 🛑 检查点：停止并等待用户批准 不要自动进入下一阶段

总结一下本阶段迁移的内容

在继续之前等待明确的用户批准 记录迁移状态 跟踪哪些组件已迁移

注意任何问题或疑虑

关键：仅当所有组件都已迁移到 v3 API 模式时才继续。

更新依赖关系 消除 @heroui/react 和 @heroui/theme （v2）

和 （v2） 安装 @heroui/react 和 @heroui/styles (v3)

和 (v3) 消除 framer-motion 如果存在

如果存在 更新 CSS 导入（添加 @import "@heroui/styles"; )

) 从应用程序根目录中删除 HeroUIProvider

更新 Tailwind 配置（删除 heroui() 插件） 修复剩余问题 运行 typecheck/lint（如果可用）（不构建）

修复类型检查报告的任何 TypeScript 错误

修复任何 linting 错误

注意：请勿在迁移期间尝试构建或运行项目 🛑 检查点：停止并等待用户批准 不要自动进行样式设置

验证组件是否正常工作

在样式迁移之前等待明确的用户批准 继续样式迁移 使用 get_styling_migration_guide MCP 工具获取样式迁移指南

MCP 工具获取样式迁移指南 系统地应用样式更新 应用样式更新 使用 get_styling_migration_guide MCP工具

MCP工具 更新实用程序类、颜色标记、CSS 变量

测试视觉外观 最终验证 最后运行一次类型检查/lint（不构建）

验证所有样式是否正确更新

注意：完整测试（视觉、功能、可访问性）应在迁移完成后完成，而不是在迁移期间完成

首先迁移基础组件（按钮、输入、卡等）

然后迁移依赖它们的组件

最适合具有复杂组件层次结构的项目

确保依赖项先于依赖项准备就绪

订单示例：

按钮、输入、链接（基础） 卡片、模态（使用按钮） 表单、下拉菜单（使用输入、按钮） 复杂组件（使用多个依赖项）

将功能/模块中的所有组件迁移到一起

适合基于功能的代码组织

允许逐个功能测试

可能需要先迁移依赖项

例子：

功能：用户身份验证 迁移：输入、按钮、表单、模态（所有与身份验证相关）

功能：仪表板 迁移：卡、选项卡、选择（所有与仪表板相关）



首先迁移最常用的组件

提供快速获胜和早期验证

适合具有清晰使用模式的大型代码库

仍然需要处理依赖关系

例子：

按钮（使用150次） 输入（使用120次） 卡（已使用80次） ...（按使用次数继续）

关于损坏状态的警告 始终通知用户项目在迁移过程中将被破坏

推荐使用功能分支

设定项目何时再次运作的预期 切换依赖项之前迁移所有代码 首先完成所有组件代码迁移

仅当迁移所有组件时才切换依赖项

这最大限度地减少了破坏状态的持续时间 每个阶段使用 MCP 工具 使用 get_migration_workflow , get_component_migration_guides , get_styling_migration_guide 根据需要

, , 根据需要 关键：始终在检查点停止并等待阶段之间的用户批准 在功能分支工作 始终建议创建迁移分支

允许用户继续在主分支上工作

如果需要，启用轻松回滚 记录迁移状态 跟踪哪些组件已迁移

注意任何问题或疑虑

保持清单可见

每个阶段后更新状态 优雅地处理错误 如果组件迁移失败，请记录原因

继续其他组件

依赖切换后返回失败的组件

更新依赖项后，某些问题可能会得到解决 依赖关系切换后验证 仅在依赖项更新到 v3 后

运行类型检查/lint（不构建）

修复出现的类型/lint 错误

在类型检查/lint 通过之前不要继续进行样式设置

使用较小的批量（3-5 个组件）

按依赖性或频率确定优先级

允许多个会话

在阶段之间创建检查点

使用“按依赖”策略

清楚地记录进度

可以使用更大的批次（5-10 个组件）

可以通过更少的阶段完成

仍然增量验证（全迁移方式）

可以使用任何策略

在切换 deps 之前仍然需要迁移所有代码

完全迁移中不可能 ：v2 和 v3 不能在完全迁移方法中共存

：v2 和 v3 不能在完全迁移方法中共存 在切换依赖关系之前必须迁移所有组件

使用功能分支来维护工作主分支

一次性完成迁移

完成迁移后：

删除 v2 依赖项（已在依赖切换步骤中完成） 从迁移 MCP 切换到用于 v3 开发的 heroui-react MCP 更新文档中的引用 运行最终验证 将迁移分支合并回主分支