代理迁移指南 - 完整迁移
AI 助手的完整迁移指南，帮助将 HeroUI v2 迁移到 v3
概述
本指南专为人工智能助手（代理）设计，帮助用户从 HeroUI v2 迁移到 v3。它实现了完整迁移方法，首先分析项目并以可管理的批次迁移组件，而不是一次性迁移全部组件。
关键约束：HeroUI v2 和 v3 不应在同一项目中共存。该项目将在迁移过程中被破坏。始终在功能分支中工作并在切换依赖项之前迁移所有组件代码。
关键原则
- 完整迁移：不要试图在一次改动中迁移所有组件；应按可管理的批次推进。大型项目同样需要采用完整迁移流程（在切换依赖前完成全部组件适配）。
- 首先进行项目分析：在创建迁移计划之前，始终分析代码库以了解组件的使用情况。
- 损坏的状态管理： 严重：项目将在迁移过程中损坏。为此制定计划：
- 在功能分支中迁移
- 在切换依赖项之前准备好所有代码更改
- 制定回滚计划
- 首先在隔离环境中进行测试
- 全有或全无依赖关系切换：依赖关系更新到 v3 后，必须迁移所有组件。在切换依赖关系之前规划组件迁移。
v3 的主要变化
- 依赖项：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion
- 无需 Provider：v3 不再需要
HeroUIProvider
- 组件 API 更新：许多组件改用 React Aria Components 模式
- 复合组件：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。
- 已移除的 Hooks：v2 中的组件 Hooks（如
useSwitch、
useInput）已被移除——请改用复合组件。
useDisclosure已被替换为
useOverlayState。详情请参阅 Hooks 迁移指南。
- 配置变更：从 Tailwind 配置中移除
heroui()插件，更新 CSS 导入，并删除
hero.ts文件
- 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用
id和
textValue；列表本身仍需保留 React 的
key。
详细迁移步骤
有关详细的分步说明，请参阅完整迁移指南。该指南涵盖：
- 依赖项更新
- 主题配置更改
- 删除 HeroUIProvider
- 组件导入和迁移
- 钩子迁移
- 样式迁移
- 测试
代理注意：依赖项更新（React 19、Tailwind v4）可以在切换 HeroUI 之前完成（不会破坏项目）。但是，HeroUI 包切换只能在所有组件代码迁移之后进行。
钩子迁移
HeroUI v2 提供了组件挂钩（例如
useSwitch,
useInput,
useCheckbox等）和实用程序挂钩，例如
useDisclosure。 HeroUI v3 删除了大多数组件挂钩，转而使用复合组件，并替换了
useDisclosure和
useOverlayState.
何时迁移钩子：
- 组件迁移期间：替换组件钩子（
useSwitch,
useInput等）当您迁移每个组件以使用复合组件时
- 组件迁移后：迁移
useDisclosure→
useOverlayState用于样式迁移之前的覆盖状态管理
迁移策略：
- 识别钩子用法：搜索代码库以从以下位置导入
@heroui/react包括钩子名称（
useSwitch,
useInput,
useCheckbox,
useRadio,
useDisclosure， ETC。）
- 替换组件钩子：使用复合组件而不是带有 prop getter 的钩子（在组件迁移期间完成）
- 替换 useDisclosure：迁移到
useOverlayState用于覆盖状态管理（使用
get_hooks_migration_guideMCP 工具）
- 参考指南：使用
get_hooks_migration_guide用于钩子迁移的 MCP 工具，
get_component_migration_guides特定于组件的指南
组件导入更改
请参阅完整迁移指南了解详细的组件导入更改。
组件迁移参考
可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。
|v2 组件
|v3 组件
|状态
|迁移指南
|Accordion
|Accordion
|✅ 可用
|查看指南 →
|Alert
|Alert
|✅ 可用
|查看指南 →
|Autocomplete
|ComboBox
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Avatar
|Avatar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Badge
|Badge
|✅ 可用
|查看指南 →
|Breadcrumbs
|Breadcrumbs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Button
|Button
|✅ 可用
|查看指南 →
|ButtonGroup
|ButtonGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Calendar
|Calendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Card
|Card
|✅ 可用
|查看指南 →
|Checkbox
|Checkbox
|✅ 可用
|查看指南 →
|CheckboxGroup
|CheckboxGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Chip
|Chip
|✅ 可用
|查看指南 →
|Code
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|DateInput
|DateField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|DatePicker
|DatePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|DateRangePicker
|DateRangePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|TimeInput
|TimeField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Divider
|Separator
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Drawer
|Drawer
|✅ 可用
|查看指南 →
|Dropdown
|Dropdown
|✅ 可用
|查看指南 →
|Form
|Form
|✅ 可用
|查看指南 →
|Image
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Input
|TextField、Input、InputGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|InputOTP
|InputOTP
|✅ 可用
|查看指南 →
|Kbd
|Kbd
|✅ 可用
|查看指南 →
|Link
|Link
|✅ 可用
|查看指南 →
|Listbox
|ListBox
|✅ 可用
|查看指南 →
|Modal
|Modal
|✅ 可用
|查看指南 →
|Navbar
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|NumberInput
|NumberField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Pagination
|Pagination
|✅ 可用
|查看指南 →
|Popover
|Popover
|✅ 可用
|查看指南 →
|Progress
|ProgressBar
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|CircularProgress
|ProgressCircle
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Radio
|Radio
|✅ 可用
|查看指南 →
|RadioGroup
|RadioGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|RangeCalendar
|RangeCalendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Ripple
|❌
|❌ 已移除
|参见 Button 的水波纹效果 →
|ScrollShadow
|ScrollShadow
|✅ 可用
|查看指南 →
|Select
|Select
|✅ 可用
|查看指南 →
|Skeleton
|Skeleton
|✅ 可用
|查看指南 →
|Slider
|Slider
|✅ 可用
|查看指南 →
|Snippet
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spacer
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spinner
|Spinner
|✅ 可用
|查看指南 →
|Switch
|Switch
|✅ 可用
|查看指南 →
|Table
|Table
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tabs
|Tabs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Toast
|Toast
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tooltip
|Tooltip
|✅ 可用
|查看指南 →
|User
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
已删除/进行中/计划的组件：对于标记为 ❌ 已删除、🔄 进行中或 📋 计划的组件，请在迁移过程中将其替换为标准 HTML 元素。一旦 HeroUI 组件在 v3 中可用，您就可以迁移回它们。
使用
get_component_migration_guidesMCP 工具可获取每个组件的详细指南。
v3 中的新组件
v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：
|组件
|用途
|文档
|TextField
|增强型文本输入框，支持 label 与 description
|查看文档 →
|TextArea
|多行文本输入组件
|查看文档 →
|AlertDialog
|用于确认与提醒的模态对话框
|查看文档 →
|Label
|无障碍的表单标签组件
|查看文档 →
|Description
|表单字段的辅助说明文本
|查看文档 →
|FieldError
|表单字段的错误信息显示
|查看文档 →
|Fieldset
|对相关表单字段进行分组
|查看文档 →
|InputGroup
|将多个输入框组合在一起
|查看文档 →
|Surface
|带有层级样式的容器组件
|查看文档 →
|Disclosure
|可展开 / 可折叠的内容区域
|查看文档 →
|DisclosureGroup
|用于管理多个 Disclosure 区域的复合组件
|查看文档 →
|SearchField
|带清除按钮与可选加载状态的搜索输入框
|查看文档 →
|DateField
|配合日历选择器的日期输入框
|查看文档 →
|TimeField
|时间输入组件
|查看文档 →
|Tag、TagGroup
|用于选择或展示的 Tag 与 TagGroup
|查看文档 →
|ColorPicker
|颜色选择（ColorArea、ColorField、ColorSlider、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）
|查看文档 →
|CloseButton
|用于关闭或解除浮层的触发按钮
|查看文档 →
|ErrorMessage
|表单字段错误信息展示（基于 React Aria 集成）
|查看文档 →
自定义主题覆盖
请参阅完整迁移指南用于自定义主题覆盖迁移。
样式迁移
请参阅完整迁移指南有关详细的样式迁移说明。
代理注意：使用
get_styling_migration_guide用于全面样式迁移详细信息的 MCP 工具。
重要：样式迁移发生在组件迁移和依赖关系切换之后。
完整的迁移工作流程
重要：由于 v2 和 v3 无法共存，因此迁移分两个主要阶段进行：
- 准备阶段：迁移所有组件代码，同时仍依赖 v2 依赖项（代码将被破坏）
- 切换阶段：将依赖项更新到 v3 并修复任何剩余问题
⚠️ 关键：不要构建来检查迁移过程中的错误
- 使用类型检查（例如，
tsc --noEmit) 如果可以检查 TypeScript 错误
- 使用lint（例如，
eslint,
biome check) 如果可以检查代码质量
- 不要运行构建命令（例如，
npm run build,
next build,
vite build)
- 请勿 在迁移期间尝试启动/运行项目
第 0 阶段：设置和分析
-
创建迁移分支
- 创建一个功能分支用于迁移工作
- 例子：
git checkout -b migrate/heroui-v3
-
验证迁移 MCP 是否已配置
- 检查迁移 MCP 服务器是否已连接
- 确保
heroui-reactMCP 未连接（以避免混淆）
- 验证 MCP 工具可用
-
分析项目并创建迁移计划
- 使用
get_migration_workflow获取本指南
- 扫描 HeroUI v2 导入，识别所有组件和使用情况
- 映射组件依赖关系
- 创建分阶段迁移计划（例如，每个阶段 3-5 个组件，按依赖项策略）
- 使用
第 1 阶段：依赖项准备（代码更改之前）
这些步骤可以在切换 HeroUI 依赖项之前完成，并且不会破坏项目：
-
将 React 更新到 v19（如果还没有）
- 这可以在切换 HeroUI 之前完成
-
将 Tailwind CSS 更新至 v4（如果尚未更新）
- 这可以在切换 HeroUI 之前完成
-
🛑 检查点：停止并等待用户批准
- 不要自动进入下一阶段
- 解释配置更改
- 在继续之前等待明确的用户批准
第 2-N 阶段：代码迁移（v2 依赖项仍然有效）
关键：在此阶段，代码将引用 v3 API，但仍安装 v2 依赖项。该项目将被破坏。这是预期的且正常的。
对于迁移计划中的每个组件组：
-
获取特定于组件的指南
- 使用
get_component_migration_guides适用于每个组件的 MCP 工具
- 审查 API 更改、prop 迁移、结构更改
- 使用
-
应用代码迁移
- 将组件代码迁移到 v3 API 模式
- 更新导入、道具、组件结构
- 注意：在切换依赖关系之前，代码将被破坏
-
处理依赖关系
- 如果组件有依赖，先迁移依赖
- 检查依赖项是否已经迁移
- 根据需要迁移共享代码
-
🛑 检查点：停止并等待用户批准
- 不要自动进入下一阶段
- 总结一下本阶段迁移的内容
- 在继续之前等待明确的用户批准
-
记录迁移状态
- 跟踪哪些组件已迁移
- 注意任何问题或疑虑
最终阶段：依赖关系切换和修复
关键：仅当所有组件都已迁移到 v3 API 模式时才继续。
-
更新依赖关系
- 消除
@heroui/react和
@heroui/theme（v2）
- 安装
@heroui/react和
@heroui/styles(v3)
- 消除
framer-motion如果存在
- 更新 CSS 导入（添加
@import "@heroui/styles";)
- 从应用程序根目录中删除 HeroUIProvider
- 更新 Tailwind 配置（删除
heroui()插件）
- 消除
-
修复剩余问题
- 运行 typecheck/lint（如果可用）（不构建）
- 修复类型检查报告的任何 TypeScript 错误
- 修复任何 linting 错误
- 注意：请勿在迁移期间尝试构建或运行项目
-
🛑 检查点：停止并等待用户批准
- 不要自动进行样式设置
- 验证组件是否正常工作
- 在样式迁移之前等待明确的用户批准
-
继续样式迁移
- 使用
get_styling_migration_guideMCP 工具获取样式迁移指南
- 系统地应用样式更新
- 使用
-
应用样式更新
- 使用
get_styling_migration_guideMCP工具
- 更新实用程序类、颜色标记、CSS 变量
- 测试视觉外观
- 使用
-
最终验证
- 最后运行一次类型检查/lint（不构建）
- 验证所有样式是否正确更新
- 注意：完整测试（视觉、功能、可访问性）应在迁移完成后完成，而不是在迁移期间完成
迁移策略
策略 1：按依赖关系（推荐）
- 首先迁移基础组件（按钮、输入、卡等）
- 然后迁移依赖它们的组件
- 最适合具有复杂组件层次结构的项目
- 确保依赖项先于依赖项准备就绪
订单示例：
- 按钮、输入、链接（基础）
- 卡片、模态（使用按钮）
- 表单、下拉菜单（使用输入、按钮）
- 复杂组件（使用多个依赖项）
策略 2：按功能
- 将功能/模块中的所有组件迁移到一起
- 适合基于功能的代码组织
- 允许逐个功能测试
- 可能需要先迁移依赖项
例子：
- 功能：用户身份验证
- 迁移：输入、按钮、表单、模态（所有与身份验证相关）
- 功能：仪表板
- 迁移：卡、选项卡、选择（所有与仪表板相关）
策略 3：按频率
- 首先迁移最常用的组件
- 提供快速获胜和早期验证
- 适合具有清晰使用模式的大型代码库
- 仍然需要处理依赖关系
例子：
- 按钮（使用150次）
- 输入（使用120次）
- 卡（已使用80次）
- ...（按使用次数继续）
代理最佳实践
-
关于损坏状态的警告
- 始终通知用户项目在迁移过程中将被破坏
- 推荐使用功能分支
- 设定项目何时再次运作的预期
-
切换依赖项之前迁移所有代码
- 首先完成所有组件代码迁移
- 仅当迁移所有组件时才切换依赖项
- 这最大限度地减少了破坏状态的持续时间
-
每个阶段使用 MCP 工具
- 使用
get_migration_workflow,
get_component_migration_guides,
get_styling_migration_guide根据需要
- 关键：始终在检查点停止并等待阶段之间的用户批准
- 使用
-
在功能分支工作
- 始终建议创建迁移分支
- 允许用户继续在主分支上工作
- 如果需要，启用轻松回滚
-
记录迁移状态
- 跟踪哪些组件已迁移
- 注意任何问题或疑虑
- 保持清单可见
- 每个阶段后更新状态
-
优雅地处理错误
- 如果组件迁移失败，请记录原因
- 继续其他组件
- 依赖切换后返回失败的组件
- 更新依赖项后，某些问题可能会得到解决
-
依赖关系切换后验证
- 仅在依赖项更新到 v3 后
- 运行类型检查/lint（不构建）
- 修复出现的类型/lint 错误
- 在类型检查/lint 通过之前不要继续进行样式设置
常见场景
大型项目（100 多个组件）
- 使用较小的批量（3-5 个组件）
- 按依赖性或频率确定优先级
- 允许多个会话
- 在阶段之间创建检查点
- 使用“按依赖”策略
- 清楚地记录进度
小型项目（<20 个组件）
- 可以使用更大的批次（5-10 个组件）
- 可以通过更少的阶段完成
- 仍然增量验证（全迁移方式）
- 可以使用任何策略
- 在切换 deps 之前仍然需要迁移所有代码
混合 v2/v3 使用（完全迁移）
- 完全迁移中不可能：v2 和 v3 不能在完全迁移方法中共存
- 在切换依赖关系之前必须迁移所有组件
- 使用功能分支来维护工作主分支
- 一次性完成迁移
下一步
完成迁移后：
- 删除 v2 依赖项（已在依赖切换步骤中完成）
- 从迁移 MCP 切换到用于 v3 开发的
heroui-reactMCP
- 更新文档中的引用
- 运行最终验证
- 将迁移分支合并回主分支
本代理迁移指南旨在与迁移 MCP 服务器配合使用。在开始迁移之前，请确保 MCP 服务器已正确配置并且工具可用。