ProComponents, templates & AI tooling
HeroUI
27.7k
快速开始
组件
发布说明
迁移

代理迁移指南 - 共存增量迁移

AI 助手增量共存迁移指南，帮助将 HeroUI v2 迁移到 v3

概述

本指南专为人工智能助手（代理）设计，帮助用户使用增量共存迁移从 HeroUI v2 迁移到 v3。这种方法允许 v2 和 v3 组件并行工作，从而实现逐个组件迁移，同时保持项目正常运行。

主要区别：与完全迁移不同，增量共存迁移允许项目在迁移期间保持功能。 v2 和 v3 组件可以暂时共存。

关键原则

  1. 增量组件迁移：一次迁移一个组件，在继续之前测试每个组件
  2. 项目保持功能：与完全迁移不同，项目应始终保持工作状态
  3. 策略识别：确定项目使用哪种共存策略（A：pnpm 别名或 B：组件包）
  4. 逐个组件测试：在移动到下一个组件之前测试每个迁移的组件
  5. CSS 冲突管理：监控并解决共存期间 v2 和 v3 之间的样式冲突
  6. 已移除组件：没有 v3 对位的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser）可在共存期间保留。除非用户明确要求替换，否则不要迁移它们。

v3 的主要变化

  • 依赖项：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion
  • 无需 Provider：v3 不再需要 HeroUIProvider
  • 组件 API 更新：许多组件改用 React Aria Components 模式
  • 复合组件：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。
  • 已移除的 Hooks：v2 中的组件 Hooks（如 useSwitchuseInput）已被移除——请改用复合组件。useDisclosure 已被替换为 useOverlayState。详情请参阅 Hooks 迁移指南
  • 配置变更：从 Tailwind 配置中移除 heroui() 插件，更新 CSS 导入，并删除 hero.ts 文件
  • 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用 idtextValue；列表本身仍需保留 React 的 key

增量迁移设置

有关详细设置和迁移说明，请参阅增量迁移指南。该指南涵盖：

  • 策略选择（A：pnpm 别名或 B：组件包）
  • 每个策略的详细设置
  • 共存的 CSS 配置
  • 逐个组件的迁移过程
  • CSS 冲突处理
  • 完成迁移

策略识别

对于使用增量共存策略的项目，代理应该：

  1. 确定策略：检查项目是否使用pnpm别名（策略A）或组件包（策略B）

    • 策略 A：寻找别名，例如"@heroui-v3/react": "npm:@heroui/react@latest"在 package.json 中
    • 策略 B：寻找特定于组件的包，例如@heroui/button, @heroui/card旁边@heroui/react

  2. 验证设置：确保共存设置正确：

    • 策略A：两者兼而有之@heroui/react（v2）和@heroui-v3/react（v3 别名）已安装
    • 策略B：@heroui/react(v3) 和组件包，例如@heroui/button(v2) 已安装
    • CSS 已针对两个版本进行配置（请参阅 CSS 配置部分）

逐个组件的迁移指南

对于策略 A（pnpm 别名）：

  1. 识别要迁移的组件

    • 查看组件迁移参考表
    • 使用get_component_migration_guides用于获取特定于组件的指南的 MCP 工具

  2. 更新导入

    • 将导入从 @heroui/react 改为 @heroui-v3/react
    • 例子：import {Button} from "@heroui/react"import {Button} from "@heroui-v3/react"

  3. 更新组件代码

    • 遵循组件迁移指南get_component_migration_guides工具
    • 更新 props、组件结构和 API 调用
    • 如果需要，用复合组件替换挂钩

  4. 测试迁移的组件

    • 验证组件正确渲染
    • 测试功能和交互
    • 检查样式冲突

  5. 文档迁移

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 注意任何问题或疑虑

对于策略 B（组件包）：

  1. 识别要迁移的组件

    • 查看组件迁移参考表
    • 使用get_component_migration_guides用于获取特定于组件的指南的 MCP 工具

  2. 移除组件包

    • 从依赖项中删除 v2 组件包（例如，@heroui/button)
    • 更新package.json

  3. 更新导入

    • 将组件包中的导入更改为@heroui/react(v3)
    • 例子：import {Card} from "@heroui/card"import {Card} from "@heroui/react"

  4. 更新组件代码

    • 遵循组件迁移指南get_component_migration_guides工具
    • 更新 props、组件结构和 API 调用
    • 如果需要，用复合组件替换挂钩

  5. 测试迁移的组件

    • 验证组件正确渲染
    • 测试功能和交互
    • 检查样式冲突

  6. 文档迁移

    • 跟踪哪些组件已迁移
    • 注意任何问题或疑虑

处理移除的组件（无 v3 对应项）

当遇到没有 v3 对位的 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser）时：

  • 将它们留在原处 - 不要尝试迁移它们，除非用户明确请求删除
  • 如果用户想要删除它们：使用get_component_migration_guides（如果有）或组件迁移参考获取指南并帮助替换为原生 HTML 或手动实现

CSS 冲突处理

共存期间，v2 和 v3 CSS 系统都会被加载。代理应该：

  1. 监控冲突

    • 注意样式不一致
    • 检查v2和v3样式是否冲突
    • 验证两个 CSS 导入均存在且顺序正确

  2. 指导冲突解决

    • 确保 CSS 导入顺序：tailwindcss首先，然后@heroui/styles
    • 检查 Tailwind 配置是否配置了 v2 插件
    • 验证 v3 CSS 是否正确导入

  3. 每次迁移后测试样式

    • 验证迁移的组件看起来正确
    • 检查是否有意外的样式覆盖
    • 确保 v2 组件的样式仍然正确

组件迁移参考

可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。

组件开发状态：标有 🔄 进行中或 📋 计划中的组件仍在开发中。可以查看路线图了解任务状态。这些组件的迁移指南将在开发完成后提供。

v2 组件v3 组件状态迁移指南
AccordionAccordion✅ 可用查看指南 →
AlertAlert✅ 可用查看指南 →
AutocompleteComboBox✅ 已重命名查看指南 →
AvatarAvatar✅ 可用查看指南 →
BadgeBadge✅ 可用查看指南 →
BreadcrumbsBreadcrumbs✅ 可用查看指南 →
ButtonButton✅ 可用查看指南 →
ButtonGroupButtonGroup✅ 可用查看指南 →
CalendarCalendar✅ 可用查看指南 →
CardCard✅ 可用查看指南 →
CheckboxCheckbox✅ 可用查看指南 →
CheckboxGroupCheckboxGroup✅ 可用查看指南 →
ChipChip✅ 可用查看指南 →
Code❌ 已移除查看指南 →
DateInputDateField✅ 已重命名查看指南 →
DatePickerDatePicker✅ 可用查看指南 →
DateRangePickerDateRangePicker✅ 可用查看指南 →
TimeInputTimeField✅ 已重命名查看指南 →
DividerSeparator✅ 已重命名查看指南 →
DrawerDrawer✅ 可用查看指南 →
DropdownDropdown✅ 可用查看指南 →
FormForm✅ 可用查看指南 →
Image❌ 已移除查看指南 →
InputTextField、Input、InputGroup✅ 可用查看指南 →
InputOTPInputOTP✅ 可用查看指南 →
KbdKbd✅ 可用查看指南 →
LinkLink✅ 可用查看指南 →
ListboxListBox✅ 可用查看指南 →
ModalModal✅ 可用查看指南 →
Navbar❌ 已移除查看指南 →
NumberInputNumberField✅ 已重命名查看指南 →
PaginationPagination✅ 可用查看指南 →
PopoverPopover✅ 可用查看指南 →
ProgressProgressBar✅ 已重命名查看指南 →
CircularProgressProgressCircle✅ 已重命名查看指南 →
RadioRadio✅ 可用查看指南 →
RadioGroupRadioGroup✅ 可用查看指南 →
RangeCalendarRangeCalendar✅ 可用查看指南 →
Ripple❌ 已移除参见 Button 的水波纹效果 →
ScrollShadowScrollShadow✅ 可用查看指南 →
SelectSelect✅ 可用查看指南 →
SkeletonSkeleton✅ 可用查看指南 →
SliderSlider✅ 可用查看指南 →
Snippet❌ 已移除查看指南 →
Spacer❌ 已移除查看指南 →
SpinnerSpinner✅ 可用查看指南 →
SwitchSwitch✅ 可用查看指南 →
TableTable✅ 可用查看指南 →
TabsTabs✅ 可用查看指南 →
ToastToast✅ 可用查看指南 →
TooltipTooltip✅ 可用查看指南 →
User❌ 已移除查看指南 →

使用get_component_migration_guidesMCP 工具可获取每个组件的详细指南。

v3 中的新组件

v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：

组件用途文档
TextField增强型文本输入框，支持 label 与 description查看文档 →
TextArea多行文本输入组件查看文档 →
AlertDialog用于确认与提醒的模态对话框查看文档 →
Label无障碍的表单标签组件查看文档 →
Description表单字段的辅助说明文本查看文档 →
FieldError表单字段的错误信息显示查看文档 →
Fieldset对相关表单字段进行分组查看文档 →
InputGroup将多个输入框组合在一起查看文档 →
Surface带有层级样式的容器组件查看文档 →
Disclosure可展开 / 可折叠的内容区域查看文档 →
DisclosureGroup用于管理多个 Disclosure 区域的复合组件查看文档 →
SearchField带清除按钮与可选加载状态的搜索输入框查看文档 →
DateField配合日历选择器的日期输入框查看文档 →
TimeField时间输入组件查看文档 →
Tag、TagGroup用于选择或展示的 Tag 与 TagGroup查看文档 →
ColorPicker颜色选择（ColorArea、ColorField、ColorSlider、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）查看文档 →
CloseButton用于关闭或解除浮层的触发按钮查看文档 →
ErrorMessage表单字段错误信息展示（基于 React Aria 集成）查看文档 →

完成步骤

迁移所有组件后：

  1. 删除 v2 依赖项

    • 策略A：删除@heroui/react, @heroui/theme和别名
    • 策略B：删除所有剩余的@heroui/*组件包
    • 如果项目仍包含上述已移除 v2 组件（CodeImageNavbarRippleSnippetSpacerUser），请告知用户：他们可稍后在代理协助下按指南移除或替换。

  2. 更新所有导入

    • 策略A：改变@heroui-v3/react@heroui/react
    • 策略 B：所有导入应已指向 @heroui/react（v3）

  3. 更新CSS配置

    • 从配置中删除 v2 Tailwind 插件
    • 仅保留@import "@heroui/styles";
    • 删除 v2 CSS 导入

  4. 完成样式迁移

    • 遵循样式迁移指南
    • 使用get_styling_migration_guideMCP工具
    • 更新实用程序类、颜色标记等。

与完全迁移的差异

主要区别：

  • 项目状态：项目在迁移过程中保持功能（无损坏状态）
  • 迁移速度：可以在较长时间内逐个组件进行迁移
  • 测试：可以在完全迁移之前测试 v3 组件和 v2 组件
  • 分支策略：功能分支不太重要（尽管仍然推荐）
  • 依赖管理：两个版本暂时共存
  • CSS 处理：两个 CSS 系统在共存期间加载

何时使用增量共存：

  • 需要逐步迁移的大型代码库
  • 迁移期间必须保持功能的项目
  • 想要增量测试 v3 组件的团队
  • 已使用特定于组件的包的项目（策略 B）

何时使用完全迁移：

  • 可以快速迁移的较小项目
  • 可以接受临时破坏状态的项目
  • 喜欢一次性迁移的团队
  • 项目使用统一@heroui/react包（策略 A 可以工作，但完全迁移可能更简单）

代理最佳实践

  1. 验证项目仍然正常运行

    • 每个组件迁移后，确保项目仍然有效
    • 测试已迁移和未迁移的组件
    • 立即报告任何问题

  2. 指导逐个组件迁移

    • 帮助一次迁移一个组件
    • 使用get_component_migration_guides适用于每个组件的 MCP 工具
    • 在继续之前彻底测试

  3. 监控 CSS 冲突

    • 注意 v2 和 v3 之间的样式问题
    • 指导解决冲突
    • 确保 CSS 配置正确

  4. 跟踪迁移进度

    • 保留已迁移组件的清单
    • 记录任何问题或疑虑
    • 注意正在使用哪种策略

  5. 指导完成步骤

    • 迁移所有组件后，指导删除 v2 依赖项
    • 帮助将所有导入更新为仅限 v3
    • 指导样式迁移完成

常见场景

大型项目（100 多个组件）

  • 随着时间的推移逐步迁移组件
  • 彻底测试每个组件
  • 监控 CSS 冲突
  • 可能需要数周或数月才能完成

小型项目（<20 个组件）

  • 可以更快地迁移
  • 仍然测试每个组件
  • 减少 CSS 冲突风险
  • 可能在几天内完成

混合战略项目

  • 有些项目可能对某些组件使用策略 A，对其他组件使用策略 B
  • 指导每个组件进行适当的导入更新
  • 尽可能确保方法一致

项目使用 v2 导航栏（或其他已删除的组件）

  • 留在原处 —— v2 Navbar 与其他已移除组件（CodeImageRippleSnippetSpacerUser）在共存期间仍会继续工作
  • 告知用户：若不再需要，可在代理协助下移除；替换方案见 组件迁移参考

下一步

完成迁移后：

  1. 删除 v2 依赖项（已在完成步骤中完成）
  2. 从迁移 MCP 切换到用于 v3 开发的 heroui-react MCP
  3. 更新文档中的引用
  4. 运行最终验证
  5. 完成样式迁移

本代理迁移指南旨在与迁移 MCP 服务器配合使用。在开始迁移之前，请确保 MCP 服务器已正确配置并且工具可用。

本页目录

概述关键原则v3 的主要变化增量迁移设置策略识别逐个组件的迁移指南对于策略 A（pnpm 别名）：对于策略 B（组件包）：处理移除的组件（无 v3 对应项）CSS 冲突处理组件迁移参考v3 中的新组件完成步骤与完全迁移的差异代理最佳实践常见场景大型项目（100 多个组件）小型项目（<20 个组件）混合战略项目项目使用 v2 导航栏（或其他已删除的组件）下一步