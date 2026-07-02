代理迁移指南 - 共存增量迁移
AI 助手增量共存迁移指南，帮助将 HeroUI v2 迁移到 v3
概述
本指南专为人工智能助手（代理）设计，帮助用户使用增量共存迁移从 HeroUI v2 迁移到 v3。这种方法允许 v2 和 v3 组件并行工作，从而实现逐个组件迁移，同时保持项目正常运行。
主要区别：与完全迁移不同，增量共存迁移允许项目在迁移期间保持功能。 v2 和 v3 组件可以暂时共存。
关键原则
- 增量组件迁移：一次迁移一个组件，在继续之前测试每个组件
- 项目保持功能：与完全迁移不同，项目应始终保持工作状态
- 策略识别：确定项目使用哪种共存策略（A：pnpm 别名或 B：组件包）
- 逐个组件测试：在移动到下一个组件之前测试每个迁移的组件
- CSS 冲突管理：监控并解决共存期间 v2 和 v3 之间的样式冲突
- 已移除组件：没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）可在共存期间保留。除非用户明确要求替换，否则不要迁移它们。
v3 的主要变化
- 依赖项：将 React 升级到 v19+、HeroUI 包升级到 v3、Tailwind CSS 升级到 v4，并移除 Framer Motion
- 无需 Provider：v3 不再需要
HeroUIProvider
- 组件 API 更新：许多组件改用 React Aria Components 模式
- 复合组件：全新的复合组件模式带来了更好的定制能力。详情请参阅各组件的迁移指南。
- 已移除的 Hooks：v2 中的组件 Hooks（如
useSwitch、
useInput）已被移除——请改用复合组件。
useDisclosure已被替换为
useOverlayState。详情请参阅 Hooks 迁移指南。
- 配置变更：从 Tailwind 配置中移除
heroui()插件，更新 CSS 导入，并删除
hero.ts文件
- 条目标识：集合类组件（Dropdown、ListBox、Select、Accordion 等）在 v3 中改用
id和
textValue；列表本身仍需保留 React 的
key。
增量迁移设置
有关详细设置和迁移说明，请参阅增量迁移指南。该指南涵盖：
- 策略选择（A：pnpm 别名或 B：组件包）
- 每个策略的详细设置
- 共存的 CSS 配置
- 逐个组件的迁移过程
- CSS 冲突处理
- 完成迁移
策略识别
对于使用增量共存策略的项目，代理应该：
-
确定策略：检查项目是否使用pnpm别名（策略A）或组件包（策略B）
- 策略 A：寻找别名，例如
"@heroui-v3/react": "npm:@heroui/react@latest"在 package.json 中
- 策略 B：寻找特定于组件的包，例如
@heroui/button,
@heroui/card旁边
@heroui/react
- 策略 A：寻找别名，例如
-
验证设置：确保共存设置正确：
- 策略A：两者兼而有之
@heroui/react（v2）和
@heroui-v3/react（v3 别名）已安装
- 策略B：
@heroui/react(v3) 和组件包，例如
@heroui/button(v2) 已安装
- CSS 已针对两个版本进行配置（请参阅 CSS 配置部分）
- 策略A：两者兼而有之
逐个组件的迁移指南
对于策略 A（pnpm 别名）：
-
识别要迁移的组件
- 查看组件迁移参考表
- 使用
get_component_migration_guides用于获取特定于组件的指南的 MCP 工具
-
更新导入
- 将导入从
@heroui/react改为
@heroui-v3/react
- 例子：
import {Button} from "@heroui/react"→
import {Button} from "@heroui-v3/react"
- 将导入从
-
更新组件代码
- 遵循组件迁移指南
get_component_migration_guides工具
- 更新 props、组件结构和 API 调用
- 如果需要，用复合组件替换挂钩
- 遵循组件迁移指南
-
测试迁移的组件
- 验证组件正确渲染
- 测试功能和交互
- 检查样式冲突
-
文档迁移
- 跟踪哪些组件已迁移
- 注意任何问题或疑虑
对于策略 B（组件包）：
-
识别要迁移的组件
- 查看组件迁移参考表
- 使用
get_component_migration_guides用于获取特定于组件的指南的 MCP 工具
-
移除组件包
- 从依赖项中删除 v2 组件包（例如，
@heroui/button)
- 更新package.json
- 从依赖项中删除 v2 组件包（例如，
-
更新导入
- 将组件包中的导入更改为
@heroui/react(v3)
- 例子：
import {Card} from "@heroui/card"→
import {Card} from "@heroui/react"
- 将组件包中的导入更改为
-
更新组件代码
- 遵循组件迁移指南
get_component_migration_guides工具
- 更新 props、组件结构和 API 调用
- 如果需要，用复合组件替换挂钩
- 遵循组件迁移指南
-
测试迁移的组件
- 验证组件正确渲染
- 测试功能和交互
- 检查样式冲突
-
文档迁移
- 跟踪哪些组件已迁移
- 注意任何问题或疑虑
处理移除的组件（无 v3 对应项）
当遇到没有 v3 对位的 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User）时：
- 将它们留在原处 - 不要尝试迁移它们，除非用户明确请求删除
- 如果用户想要删除它们：使用
get_component_migration_guides（如果有）或组件迁移参考获取指南并帮助替换为原生 HTML 或手动实现
CSS 冲突处理
共存期间，v2 和 v3 CSS 系统都会被加载。代理应该：
-
监控冲突
- 注意样式不一致
- 检查v2和v3样式是否冲突
- 验证两个 CSS 导入均存在且顺序正确
-
指导冲突解决
- 确保 CSS 导入顺序：
tailwindcss首先，然后
@heroui/styles
- 检查 Tailwind 配置是否配置了 v2 插件
- 验证 v3 CSS 是否正确导入
- 确保 CSS 导入顺序：
-
每次迁移后测试样式
- 验证迁移的组件看起来正确
- 检查是否有意外的样式覆盖
- 确保 v2 组件的样式仍然正确
组件迁移参考
可以通过下表快速查找每个组件的迁移指南。点击「迁移指南」列中的链接，即可跳转到对应的详细迁移说明。
|v2 组件
|v3 组件
|状态
|迁移指南
|Accordion
|Accordion
|✅ 可用
|查看指南 →
|Alert
|Alert
|✅ 可用
|查看指南 →
|Autocomplete
|ComboBox
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Avatar
|Avatar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Badge
|Badge
|✅ 可用
|查看指南 →
|Breadcrumbs
|Breadcrumbs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Button
|Button
|✅ 可用
|查看指南 →
|ButtonGroup
|ButtonGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Calendar
|Calendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Card
|Card
|✅ 可用
|查看指南 →
|Checkbox
|Checkbox
|✅ 可用
|查看指南 →
|CheckboxGroup
|CheckboxGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|Chip
|Chip
|✅ 可用
|查看指南 →
|Code
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|DateInput
|DateField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|DatePicker
|DatePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|DateRangePicker
|DateRangePicker
|✅ 可用
|查看指南 →
|TimeInput
|TimeField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Divider
|Separator
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Drawer
|Drawer
|✅ 可用
|查看指南 →
|Dropdown
|Dropdown
|✅ 可用
|查看指南 →
|Form
|Form
|✅ 可用
|查看指南 →
|Image
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Input
|TextField、Input、InputGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|InputOTP
|InputOTP
|✅ 可用
|查看指南 →
|Kbd
|Kbd
|✅ 可用
|查看指南 →
|Link
|Link
|✅ 可用
|查看指南 →
|Listbox
|ListBox
|✅ 可用
|查看指南 →
|Modal
|Modal
|✅ 可用
|查看指南 →
|Navbar
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|NumberInput
|NumberField
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Pagination
|Pagination
|✅ 可用
|查看指南 →
|Popover
|Popover
|✅ 可用
|查看指南 →
|Progress
|ProgressBar
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|CircularProgress
|ProgressCircle
|✅ 已重命名
|查看指南 →
|Radio
|Radio
|✅ 可用
|查看指南 →
|RadioGroup
|RadioGroup
|✅ 可用
|查看指南 →
|RangeCalendar
|RangeCalendar
|✅ 可用
|查看指南 →
|Ripple
|❌
|❌ 已移除
|参见 Button 的水波纹效果 →
|ScrollShadow
|ScrollShadow
|✅ 可用
|查看指南 →
|Select
|Select
|✅ 可用
|查看指南 →
|Skeleton
|Skeleton
|✅ 可用
|查看指南 →
|Slider
|Slider
|✅ 可用
|查看指南 →
|Snippet
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spacer
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
|Spinner
|Spinner
|✅ 可用
|查看指南 →
|Switch
|Switch
|✅ 可用
|查看指南 →
|Table
|Table
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tabs
|Tabs
|✅ 可用
|查看指南 →
|Toast
|Toast
|✅ 可用
|查看指南 →
|Tooltip
|Tooltip
|✅ 可用
|查看指南 →
|User
|❌
|❌ 已移除
|查看指南 →
使用
get_component_migration_guidesMCP 工具可获取每个组件的详细指南。
v3 中的新组件
v3 引入了一系列 v2 中尚未提供的全新组件：
|组件
|用途
|文档
|TextField
|增强型文本输入框，支持 label 与 description
|查看文档 →
|TextArea
|多行文本输入组件
|查看文档 →
|AlertDialog
|用于确认与提醒的模态对话框
|查看文档 →
|Label
|无障碍的表单标签组件
|查看文档 →
|Description
|表单字段的辅助说明文本
|查看文档 →
|FieldError
|表单字段的错误信息显示
|查看文档 →
|Fieldset
|对相关表单字段进行分组
|查看文档 →
|InputGroup
|将多个输入框组合在一起
|查看文档 →
|Surface
|带有层级样式的容器组件
|查看文档 →
|Disclosure
|可展开 / 可折叠的内容区域
|查看文档 →
|DisclosureGroup
|用于管理多个 Disclosure 区域的复合组件
|查看文档 →
|SearchField
|带清除按钮与可选加载状态的搜索输入框
|查看文档 →
|DateField
|配合日历选择器的日期输入框
|查看文档 →
|TimeField
|时间输入组件
|查看文档 →
|Tag、TagGroup
|用于选择或展示的 Tag 与 TagGroup
|查看文档 →
|ColorPicker
|颜色选择（ColorArea、ColorField、ColorSlider、ColorSwatch、ColorSwatchPicker）
|查看文档 →
|CloseButton
|用于关闭或解除浮层的触发按钮
|查看文档 →
|ErrorMessage
|表单字段错误信息展示（基于 React Aria 集成）
|查看文档 →
完成步骤
迁移所有组件后：
-
删除 v2 依赖项
- 策略A：删除
@heroui/react,
@heroui/theme和别名
- 策略B：删除所有剩余的
@heroui/*组件包
- 如果项目仍包含上述已移除 v2 组件（Code、Image、Navbar、Ripple、Snippet、Spacer、User），请告知用户：他们可稍后在代理协助下按指南移除或替换。
- 策略A：删除
-
更新所有导入
- 策略A：改变
@heroui-v3/react→
@heroui/react
- 策略 B：所有导入应已指向
@heroui/react（v3）
- 策略A：改变
-
更新CSS配置
- 从配置中删除 v2 Tailwind 插件
- 仅保留
@import "@heroui/styles";
- 删除 v2 CSS 导入
-
完成样式迁移
- 遵循样式迁移指南
- 使用
get_styling_migration_guideMCP工具
- 更新实用程序类、颜色标记等。
与完全迁移的差异
主要区别：
- 项目状态：项目在迁移过程中保持功能（无损坏状态）
- 迁移速度：可以在较长时间内逐个组件进行迁移
- 测试：可以在完全迁移之前测试 v3 组件和 v2 组件
- 分支策略：功能分支不太重要（尽管仍然推荐）
- 依赖管理：两个版本暂时共存
- CSS 处理：两个 CSS 系统在共存期间加载
何时使用增量共存：
- 需要逐步迁移的大型代码库
- 迁移期间必须保持功能的项目
- 想要增量测试 v3 组件的团队
- 已使用特定于组件的包的项目（策略 B）
何时使用完全迁移：
- 可以快速迁移的较小项目
- 可以接受临时破坏状态的项目
- 喜欢一次性迁移的团队
- 项目使用统一
@heroui/react包（策略 A 可以工作，但完全迁移可能更简单）
代理最佳实践
-
验证项目仍然正常运行
- 每个组件迁移后，确保项目仍然有效
- 测试已迁移和未迁移的组件
- 立即报告任何问题
-
指导逐个组件迁移
- 帮助一次迁移一个组件
- 使用
get_component_migration_guides适用于每个组件的 MCP 工具
- 在继续之前彻底测试
-
监控 CSS 冲突
- 注意 v2 和 v3 之间的样式问题
- 指导解决冲突
- 确保 CSS 配置正确
-
跟踪迁移进度
- 保留已迁移组件的清单
- 记录任何问题或疑虑
- 注意正在使用哪种策略
-
指导完成步骤
- 迁移所有组件后，指导删除 v2 依赖项
- 帮助将所有导入更新为仅限 v3
- 指导样式迁移完成
常见场景
大型项目（100 多个组件）
- 随着时间的推移逐步迁移组件
- 彻底测试每个组件
- 监控 CSS 冲突
- 可能需要数周或数月才能完成
小型项目（<20 个组件）
- 可以更快地迁移
- 仍然测试每个组件
- 减少 CSS 冲突风险
- 可能在几天内完成
混合战略项目
- 有些项目可能对某些组件使用策略 A，对其他组件使用策略 B
- 指导每个组件进行适当的导入更新
- 尽可能确保方法一致
项目使用 v2 导航栏（或其他已删除的组件）
- 留在原处 —— v2 Navbar 与其他已移除组件（Code、Image、Ripple、Snippet、Spacer、User）在共存期间仍会继续工作
- 告知用户：若不再需要，可在代理协助下移除；替换方案见 组件迁移参考。
下一步
完成迁移后：
- 删除 v2 依赖项（已在完成步骤中完成）
- 从迁移 MCP 切换到用于 v3 开发的
heroui-reactMCP
- 更新文档中的引用
- 运行最终验证
- 完成样式迁移
本代理迁移指南旨在与迁移 MCP 服务器配合使用。在开始迁移之前，请确保 MCP 服务器已正确配置并且工具可用。