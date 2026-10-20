Sheet 面板新
支持原生滚动吸附、分段展开和嵌套的滑动面板
用法
组件结构
Sheet.Root 是
Sheet 的别名。将
Sheet.Trigger 直接放在根组件内，并包裹一个可按压元素（如
Button）。通过
Sheet.Heading、
aria-label 或
aria-labelledby 为对话框提供无障碍名称。使用
Sheet.Close、
Sheet.CloseTrigger 或带有
slot="close" 的按钮支持键盘关闭；拖动手柄对辅助技术隐藏。
示例
位置
根组件的
placement 支持
bottom（默认）、
top、
left 和
right。
吸附点
数字表示像素，而不是比例。字符串表示 CSS 长度；百分比相对于面板尺寸。面板初始停留在第一个吸附点，完整展开位置始终隐式存在。末尾的
1、
"1" 或
"100%" 会被忽略。其他数字仍以像素为单位。
连续吸附点
一次滑动可以跨越多个吸附点。完全展开位置隐式存在，无需额外的连续吸附属性。
吸附点（遮罩渐显）
经过部分展开的吸附点时，背景保持透明；越过最后一个吸附点并继续展开时，背景逐渐显现。此行为由 React Aria 管理，不支持
fadeFromIndex。
遮罩变体
不可关闭
isDismissable={false} 阻止点击外部、Escape 和滑动关闭。显式关闭按钮仍然可用。
可滚动内容
在部分展开时，滑动会展开面板；完全展开后，
Sheet.Body 才滚动内部内容。
Sheet.Handle 也支持鼠标拖动。
搭配表单
在
Sheet.Body 内组合表单字段。在面板表面使用次要样式的输入框。
悬浮面板
isDetached 在屏幕边缘与面板之间添加间距，并将所有角设为圆角。
受控状态
组合使用
isOpen 和
onOpenChange，或用
defaultOpen 设置非受控初始状态。受控面板可以省略
Sheet.Trigger。
拖动手柄
手柄提供可见的拖动提示，并支持指针拖动。面板完全展开前，触摸滑动也可作用于面板本身，并不限于手柄区域。
嵌套面板
将
Sheet.NestedRoot 放在另一个面板内。React Aria 管理堆叠和焦点恢复，只有最底层面板使页面背景变暗。
职业选择器
在初始吸附点为 355px 的面板中组合搜索框和虚拟列表。选择职业后更新所选值并关闭面板。
自定义样式
通过各部分的
className 或
@layer components 中的
sheet__* BEM 类自定义样式。保留 React Aria 的滚动定位，不要叠加独立的位移动画。
Tailwind CSS
通过
className 为各部分添加 Tailwind CSS 工具类。
全局 CSS
使用
@layer components 自定义 Sheet 的 BEM 类。
样式参考
HeroUI 使用 BEM 命名规范，使组件样式易于复用和自定义。
CSS 类
基础类
.sheet__overlay- 模态遮罩容器
.sheet__backdrop- 面板后方的背景遮罩
.sheet__content- 控制面板尺寸与堆叠的容器
.sheet__dialog- 对话框表面
.sheet__header- 头部区域
.sheet__heading- 对话框标题
.sheet__body- 完全展开后可滚动的内容区域
.sheet__footer- 底部操作区域
.sheet__handle- 可拖动的手柄区域
.sheet__handle-bar- 默认手柄指示条
.sheet__close-trigger- 关闭按钮
遮罩变体
.sheet__backdrop--opaque- 暗色遮罩（默认）
.sheet__backdrop--blur- 模糊背景遮罩
.sheet__backdrop--transparent- 透明背景遮罩
嵌套时，仅最底层面板显示背景遮罩。
位置变体
.sheet__content--bottom,
.sheet__dialog--bottom- 底部（默认）
.sheet__content--top,
.sheet__dialog--top- 顶部
.sheet__content--left,
.sheet__dialog--left- 左侧
.sheet__content--right,
.sheet__dialog--right- 右侧
交互状态
[data-focus-visible="true"]- 关闭按钮的键盘焦点；原生回退选择器为
:focus-visible:not([data-focused])
:hover,
[data-hovered="true"]- 关闭按钮悬停
:disabled,
[aria-disabled="true"]- 关闭按钮禁用
[data-dragging]- 正在拖动手柄
[data-expanded]- 面板完全展开，启用内容滚动
[data-has-descendants]- 存在已打开的嵌套面板
[data-detached]- 面板与边缘留有间距，并使用圆角
[data-snap-points]- 面板配置了部分展开吸附点
[data-entering],
[data-exiting]- 打开与关闭的生命周期状态
[data-closed]- 保留的已关闭遮罩，禁用指针交互
数据属性
DOM 部分提供以下
data-slot：
sheet-overlay、
sheet-backdrop、
sheet-content、
sheet-dialog、
sheet-header、
sheet-heading、
sheet-body、
sheet-footer、
sheet-handle、
sheet-handle-bar 和
sheet-close-trigger。根组件、Trigger 和 Close 不添加 DOM 元素。
Sheet.Content 还提供
data-placement、
data-detached 和
data-snap-points。React Aria 在相应部分提供
data-position、
data-expanded、
data-stack-index、
data-has-descendants、
data-entering 和
data-exiting。
API 参考
Sheet / Sheet.Root / Sheet.NestedRoot
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|组合部分。
isOpen
boolean
|—
|受控打开状态。
defaultOpen
boolean
false
|非受控初始状态。
onOpenChange
(open: boolean) => void
|—
|请求打开或关闭时调用。
onClose
() => void
|—
|请求关闭时调用。
onAnimationEnd
(open: boolean) => void
|—
|进入或退出结束后调用。
placement
"bottom" | "top" | "left" | "right"
"bottom"
|屏幕的物理边缘。
isDismissable
boolean
true
|允许外部交互、Escape 和滑动关闭。
isDetached
boolean
false
|面板与屏幕边缘保持间距。
snapPoints
(number | string)[]
|—
|部分展开的吸附位置；完整展开位置隐式存在。
Sheet.NestedRoot 必须在父 Sheet 内使用。根组件的
isNested 为内部标记；嵌套时使用
NestedRoot。
Sheet.Trigger
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactElement
|—
|一个可按压的子元素，如 Button。直接放在 Sheet 内。
Sheet.Close
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactElement
|—
|一个可按压的子元素；其 onPress 回调与关闭操作组合执行。
Sheet.Backdrop
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|要渲染的内容。
className
string
|—
|CSS 类名。
variant
"opaque" | "blur" | "transparent"
"opaque"
|遮罩外观。
isExiting
boolean
|—
|关闭后保留内容，直到清除此标记。
其他属性继承自 React Aria SheetOverlay，但不包含由根组件控制的状态、位置、吸附点和
style。关闭仍会释放模态焦点限制和页面滚动锁定。不再需要保留内容时，请清除
isExiting。
Sheet.Content
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode | ((values: SheetRenderProps) => ReactNode)
|—
|内容或接收 React Aria 面板状态的函数。
className
string
|—
|CSS 类名。
其余属性继承自 React Aria Sheet。HeroUI 管理堆叠动画与过度滚动留白；
stackAnimation 和
overscrollPadding 无法通过此组件覆盖。
Sheet.Dialog
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|要渲染的内容。
className
string
|—
|CSS 类名。
role
"dialog" | "alertdialog"
"dialog"
|对话框无障碍角色。
aria-label
string
|—
|没有可见标题时的无障碍名称。
aria-labelledby
string
|—
|为对话框提供名称的元素 ID。
aria-describedby
string
|—
|描述对话框的元素 ID。
其余属性与 ref 继承自 React Aria SheetContent。
Sheet.Header
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|头部内容。
className
string
|—
|CSS 类名。
支持标准 div 属性、事件处理函数和 ref。
Sheet.Heading
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|对话框标题。
className
string
|—
|CSS 类名。
slot
string
"title"
|将标题关联到对话框。
其余属性与 ref 继承自 React Aria Heading。
Sheet.Body
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|可滚动的主体内容。
className
string
|—
|CSS 类名。
支持标准 div 属性、事件处理函数和 ref。
Sheet.Footer
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|底部操作。
className
string
|—
|CSS 类名。
支持标准 div 属性、事件处理函数和 ref。
Sheet.Handle
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode
|—
|自定义手柄；省略时渲染默认指示条。
className
string
|—
|CSS 类名。
支持标准 div 属性、事件处理函数和 ref。
Sheet.CloseTrigger
|属性
|类型
|默认值
|说明
children
ReactNode | ((values: ButtonRenderProps) => ReactNode)
|—
|自定义内容；默认显示关闭图标。
className
string
|—
|CSS 类名。
isDisabled
boolean
false
|禁用关闭按钮。
aria-label
string
"Close"
|无障碍名称；按需提供本地化文本。
onPress
(event: PressEvent) => void
|—
|与面板关闭操作一起调用。
其余属性与 ref 继承自 CloseButton。
命名导出包括
SheetRoot、
SheetTrigger 等各部分、对应的属性类型、
SheetProps、
SheetNestedRootProps、
sheetVariants 和
SheetVariants。组合属性类型使用索引访问，例如
Sheet["Props"] 和
Sheet["ContentProps"]。
Sheet 与 Drawer
Sheet 使用 React Aria 原生滚动手势，支持部分吸附位置和嵌套堆叠。Drawer 保留原有 API 和行为；新增 Sheet 不会迁移或弃用 Drawer。
无障碍
- 无障碍名称：使用
Sheet.Heading、
aria-label或
aria-labelledby为对话框提供名称。
- 焦点管理：打开时将焦点移入面板并限制在当前模态面板内。关闭后，焦点返回触发器；关闭嵌套面板后返回父面板。
- 键盘：使用
Tab和
Shift+Tab在控件间移动；允许关闭时，
Escape关闭面板。
- 关闭控件：
Sheet.Close和
Sheet.CloseTrigger支持键盘操作，即使
isDismissable={false}也可关闭面板。
- 滚动锁定：模态面板打开时锁定页面滚动。完全展开后，
Sheet.Body可滚动。保留的已关闭内容不会继续锁定页面。
- 拖动手柄：手柄对辅助技术隐藏，不可通过键盘拖动。请提供可访问的关闭控件，不要仅依赖滑动手势。