import {Button, Sheet} from "@heroui/react" ; export default () => ( < Sheet > < Sheet.Trigger > < Button >打开面板</ Button > </ Sheet.Trigger > < Sheet.Backdrop > < Sheet.Content > < Sheet.Dialog > < Sheet.Handle /> < Sheet.CloseTrigger /> < Sheet.Header > < Sheet.Heading >详情</ Sheet.Heading > </ Sheet.Header > < Sheet.Body >面板内容</ Sheet.Body > < Sheet.Footer > < Sheet.Close > < Button >完成</ Button > </ Sheet.Close > </ Sheet.Footer > </ Sheet.Dialog > </ Sheet.Content > </ Sheet.Backdrop > </ Sheet > );