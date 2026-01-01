让编码代理通过 CSS 全局定制 HeroUI，并创建完整的主题
heroui-theming skill 让你的编码代理学会在整个应用范围内重新设计 HeroUI 的样式，或者根据你描述的视觉风格构建一套完整的浅色与深色主题。
为什么可行
HeroUI 将外观与行为放在不同的包中。
@heroui/react 负责行为与无障碍；所有视觉内容都以纯 CSS 的形式存放在
@heroui/styles 中：
- 主题 token：CSS 变量，例如
--accent、
--radius和
--surface-shadow
- 组件类名：可读的 BEM 命名，例如
.button、
.button--primary和
.card__header
- 级联层：
theme、
base、
components、
utilities，覆盖样式会落在可预期的位置
代理可以直接从你的
node_modules 中读取这些 CSS，准确了解有哪些 token 和选择器，并进行全局修改。无需编写组件包装器，无需 fork，也无需改动任何 JavaScript。由于它只是 CSS，同一套主题也适用于纯 HTML 和其他框架。
安装 Skill
如果只想安装到单个项目，请在项目根目录下运行：
你的代理会自动发现该 skill，你也可以通过
/heroui-theming 直接调用。支持的工具以及用于构建 UI 的
heroui-react skill，请参见 Agent Skills。
可以尝试的提示词
全局定制
创建主题
你对风格的描述越具体（形状、层次、颜色、动效），结果就越好。截图和品牌规范同样可以作为输入。
不使用 React
代理会生成什么
小的改动会直接写入你的主 CSS 文件，位于 HeroUI 导入之后：
具名主题则是一个结构固定的文件夹：
主题还可以定义自己的 token，并以主题名作为前缀（
--arcade-outline、
--arcade-depth），在各个组件文件中复用。
应用主题
在 HeroUI 之后导入主题：
然后在
<html> 元素上启用它：
使用
data-theme="arcade-dark" 切换到深色变体。如需将切换接入开关或系统偏好，请参见深色模式指南中的使用自定义主题名称。
请在
<html> 上应用主题，而不是嵌套元素。模态框、弹出框和工具提示等浮层会渲染在应用根节点之外，并且悬停色与柔和色是在根元素上计算的。
Skill 教会代理什么
代理会选择能满足需求的最小改动：
|需求
|代理修改的内容
|“更换品牌色”、“让所有元素更圆润”
|主题 token
|“主按钮改成黑色”
|该组件的 CSS 变量，例如
--button-bg
|“所有按钮大写”、“卡片加上边框”
@layer components 中的 BEM 类
|“添加一个渐变按钮”
|新的修饰符类，例如
.button--brand
|“创建一个名为 X 的主题”
|包含浅色与深色变体的具名主题文件夹
|“用我们的配色使用预设主题 X”
|在预设之上叠加品牌配色，保留它的控件质感
它还包含让主题保持可靠的规则：从已安装的版本中读取 token 和选择器而不是凭空猜测，同时定义两种颜色模式，保持前景色配对的可读性，为每一种状态设置样式，让所有“开启”状态保持同一种质感，并且绝不破坏焦点环和减弱动态效果的处理。