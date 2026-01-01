让编码代理通过 CSS 全局定制 HeroUI，并创建完整的主题

heroui-theming skill 让你的编码代理学会在整个应用范围内重新设计 HeroUI 的样式，或者根据你描述的视觉风格构建一套完整的浅色与深色主题。

为什么可行 复制锚点链接

HeroUI 将外观与行为放在不同的包中。 @heroui/react 负责行为与无障碍；所有视觉内容都以纯 CSS 的形式存放在 @heroui/styles 中：

主题 token ：CSS 变量，例如 --accent 、 --radius 和 --surface-shadow

：CSS 变量，例如 、 和 组件类名 ：可读的 BEM 命名，例如 .button 、 .button--primary 和 .card__header

：可读的 BEM 命名，例如 、 和 级联层： theme 、 base 、 components 、 utilities ，覆盖样式会落在可预期的位置

代理可以直接从你的 node_modules 中读取这些 CSS，准确了解有哪些 token 和选择器，并进行全局修改。无需编写组件包装器，无需 fork，也无需改动任何 JavaScript。由于它只是 CSS，同一套主题也适用于纯 HTML 和其他框架。

安装 Skill 复制锚点链接

curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-theming

如果只想安装到单个项目，请在项目根目录下运行：

curl -fsSL https://heroui.com/install | HEROUI_SKILL_SCOPE= project bash -s heroui-theming

你的代理会自动发现该 skill，你也可以通过 /heroui-theming 直接调用。支持的工具以及用于构建 UI 的 heroui-react skill，请参见 Agent Skills。

可以尝试的提示词 复制锚点链接

全局定制 复制锚点链接

Globally make all HeroUI buttons uppercase with wider letter spacing, and give every card a 1px border. Keep hover, pressed, focus, and disabled states working in light and dark mode.

Change the HeroUI brand color to a deep violet, make everything less rounded, and flatten the shadows. Use theme tokens only.

Add a "brand" button variant with a green background that I can use next to the existing variants.

创建主题 复制锚点链接

Create a HeroUI theme called "arcade": chunky and playful, thick dark outlines, hard offset shadows instead of soft ones, saturated candy colors, and buttons that press down like keys. Include light and dark variants.

Create a HeroUI theme called "ledger" for a finance dashboard: calm, dense, low contrast surfaces, hairline borders, almost no shadows, a single navy accent. Light and dark.

Give our theme a tactile feel: everything that is on (primary buttons, checked switches, slider fills, selected days) looks raised and lit from above, and secondary buttons press in. Keep our current colors, in light and dark.

We use the "<preset>" theme. Keep how its controls look, but switch it to our palette: neutral grays instead of its tint, #6466E9 as the accent, 8px corners.

你对风格的描述越具体（形状、层次、颜色、动效），结果就越好。截图和品牌规范同样可以作为输入。

不使用 React 复制锚点链接

Style this plain HTML page with HeroUI's CSS from the CDN. Use the button, card, input, and switch classes, and theme it with our brand color.

代理会生成什么 复制锚点链接

小的改动会直接写入你的主 CSS 文件，位于 HeroUI 导入之后：

app/globals.css @ import "tailwindcss" ; @ import "@heroui/styles" ; @ layer theme { : root { --accent: oklch ( 0.55 0.2 300 ); --radius: 0.375rem ; } } @ layer components { . button { @ apply font-semibold tracking-wide uppercase; } }

具名主题则是一个结构固定的文件夹：

src/themes/arcade/ ├── index.css # Imports the two parts into the right layers ├── variables.css # Light and dark tokens └── components/ ├── index.css # Imports each override file ├── button.css # One file per restyled component ├── card.css └── switch.css

主题还可以定义自己的 token，并以主题名作为前缀（ --arcade-outline 、 --arcade-depth ），在各个组件文件中复用。

应用主题 复制锚点链接

在 HeroUI 之后导入主题：

app/globals.css @ import "tailwindcss" ; @ import "@heroui/styles" ; @ import "../themes/arcade/index.css" ;

然后在 <html> 元素上启用它：

< html data-theme = "arcade-light" > < body class = "bg-background text-foreground" > <!-- Your app --> </ body > </ html >

使用 data-theme="arcade-dark" 切换到深色变体。如需将切换接入开关或系统偏好，请参见深色模式指南中的使用自定义主题名称。

请在 <html> 上应用主题，而不是嵌套元素。模态框、弹出框和工具提示等浮层会渲染在应用根节点之外，并且悬停色与柔和色是在根元素上计算的。

Skill 教会代理什么 复制锚点链接

代理会选择能满足需求的最小改动：

需求 代理修改的内容 “更换品牌色”、“让所有元素更圆润” 主题 token “主按钮改成黑色” 该组件的 CSS 变量，例如 --button-bg “所有按钮大写”、“卡片加上边框” @layer components 中的 BEM 类 “添加一个渐变按钮” 新的修饰符类，例如 .button--brand “创建一个名为 X 的主题” 包含浅色与深色变体的具名主题文件夹 “用我们的配色使用预设主题 X” 在预设之上叠加品牌配色，保留它的控件质感

它还包含让主题保持可靠的规则：从已安装的版本中读取 token 和选择器而不是凭空猜测，同时定义两种颜色模式，保持前景色配对的可读性，为每一种状态设置样式，让所有“开启”状态保持同一种质感，并且绝不破坏焦点环和减弱动态效果的处理。

结构 复制锚点链接

skills/heroui-theming/ ├── SKILL.md # Mental model, decision ladder, rules ├── LICENSE.txt # Apache License 2.0 ├── references/ │ ├── tokens.md # Every theme token and what it affects │ ├── components.md # BEM conventions, states, component variables │ ├── theme-recipe.md # Step-by-step theme process and a full example │ └── any-framework.md # Plain HTML, Vue, Svelte, CDN └── scripts/ # Read tokens and classes from your installed version ├── list_tokens.mjs └── list_component_classes.mjs

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