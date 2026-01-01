@heroui/react 内置与版本匹配的文档、heroui-theming 代理技能、tailwind-variants 4、ToggleButton fullWidth、Sheet 在模态框内的层级、可换行的浮层底部操作、更易操作的 Table 列宽调整手柄、RTL 下的进度条与骨架屏动画，以及 Checkbox、Menu、ListBox、模糊背景与 ScrollShadow 修复。

2026 年 11 月 22 日

补丁版本： @heroui/react 现在随包附带与版本匹配的 Markdown 文档，供编码代理读取；全新的 heroui-theming 技能让代理可以重新设计 HeroUI 样式或创建完整主题（使用代理定制主题）。 @heroui/react 与 @heroui/styles 升级至 tailwind-variants@4.0.2 。ToggleButton 新增 fullWidth 属性；Sheet 改用共享的浮层 z-index，因此可以显示在 Modal 之上；Modal、AlertDialog、Drawer 与 Sheet 的底部操作在空间不足时会换行而不再溢出。ProgressBar 与 Skeleton 的动画在 RTL 下会按阅读方向扫动。本版本还加宽了 Table 列宽调整手柄的点击区域，修复 Checkbox 不确定状态填充的闪烁，让 Dropdown 菜单与 ListBox 选项中的图标和长标签保持正常布局，让触屏设备上的 variant="blur" 背景保持模糊，并修复内容不再溢出时 ScrollShadow 残留的渐隐效果。

安装 复制锚点链接

升级到最新版本：

npm pnpm yarn bun npm i @heroui/styles@latest @heroui/react@latest

tailwind-variants 4。 @heroui/react 与 @heroui/styles 会从 tailwind-variants 重新导出 tv 、 cn 与 VariantProps ，本版本将其从 3.3.1 升级至 4.0.2 。在 v4 中，向根入口的 tv() 传入非空的 twMergeConfig 会在运行时抛出 TypeError 。如果你向 tv() 传入 twMergeConfig ，请改为从 tailwind-variants/config 引入 tv 。此外，v4 更严格的类型可能会拒绝部分 v3 接受的 tv() 配置。

正在使用 AI 助手？ 对它说「Hey Cursor，把 HeroUI 升级到最新版本」。它会自动对比版本并应用必要变更。了解更多请参阅 HeroUI MCP 服务器。

依赖 复制锚点链接

tailwind-variants ：将 @heroui/react 与 @heroui/styles 升级至 tailwind-variants@4.0.2 。HeroUI 内部的 tv 封装改为 createTV({twMerge: false}) ，类名合并仍与之前一样保持关闭，并移除不再使用的 tailwind-merge Rollup external。无论从 HeroUI 还是从 tailwind-variants 引入 tv ，只要向 tv() 传入 twMergeConfig ，都请改为从 tailwind-variants/config 引入 tv ；根入口现在会抛出 TypeError （#6996、#7010）。

：将 与 升级至 。HeroUI 内部的 封装改为 ，类名合并仍与之前一样保持关闭，并移除不再使用的 Rollup external。无论从 HeroUI 还是从 引入 ，只要向 传入 ，都请改为从 引入 ；根入口现在会抛出 （#6996、#7010）。 工具链 ：将 Tailwind CSS 升级至 4.3.5 、Vitest 升级至 5.1.1 、Storybook 升级至 10.6.8 ，并更新其他开发依赖（#7004、d7f820d、#7035）。

：将 Tailwind CSS 升级至 、Vitest 升级至 、Storybook 升级至 ，并更新其他开发依赖（#7004、d7f820d、#7035）。 安全：从构建工具链中移除存在漏洞的 deepmerge （GHSA-gcqx-w48m-w2h4），并从文档站移除未使用的 @vercel/og 依赖（GHSA-wx4j-mvgx-mqwp）（#6997）。将开发工具链升级至已修复漏洞的 minimatch@11 与 glob@14 （GHSA-g3hv-75wg-m249、GHSA-3g3m-2fjr-6pw4）（#7029）。

新功能 复制锚点链接

包内文档 ： @heroui/react 现在在 node_modules/@heroui/react/docs/ 下以 Markdown 形式附带文档，包括 llms.txt 索引以及组件和指南页面，在发布时由文档站生成。编码代理可以离线读取与项目所装版本一致的文档。在 AGENTS.md 或 CLAUDE.md 中让代理先读取 docs/llms.txt ；参见 LLMs.txt（#7017）。

： 现在在 下以 Markdown 形式附带文档，包括 索引以及组件和指南页面，在发布时由文档站生成。编码代理可以离线读取与项目所装版本一致的文档。在 或 中让代理先读取 ；参见 LLMs.txt（#7017）。 heroui-theming 技能 ：新的代理技能，支持通过令牌、BEM 覆盖以及具名的亮色与暗色主题进行全局定制和完整主题创作，适用于 React 或任意框架。使用 curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-theming 安装；参见 使用代理定制主题（#7017）。

：新的代理技能，支持通过令牌、BEM 覆盖以及具名的亮色与暗色主题进行全局定制和完整主题创作，适用于 React 或任意框架。使用 安装；参见 使用代理定制主题（#7017）。 heroui-react 技能 ：当项目依赖 @heroui/react 时，从已安装的包中读取组件文档与指南，否则回退到 heroui.com（#7017）。

：当项目依赖 时，从已安装的包中读取组件文档与指南，否则回退到 heroui.com（#7017）。 ToggleButton：新增 fullWidth ，让按钮撑满容器宽度。适用于所有 variant 与 size ，对应 toggle-button--full-width 修饰符（#7012）。

错误修复 复制锚点链接

Checkbox ：始终挂载不确定状态指示器，使其填充在不确定状态变化时淡入淡出而不再闪烁，包括 Table 中的全选复选框（#7019）。

：始终挂载不确定状态指示器，使其填充在不确定状态变化时淡入淡出而不再闪烁，包括 Table 中的全选复选框（#7019）。 Menu 与 ListBox 选项 ：防止图标被压缩，并让长标签（包括标签与描述组合中的标签）换行而不再溢出选项，适用于 Menu、Dropdown、ListBox 与 Select（#7034）。

：防止图标被压缩，并让长标签（包括标签与描述组合中的标签）换行而不再溢出选项，适用于 Menu、Dropdown、ListBox 与 Select（#7034）。 模糊背景 ：在触屏设备上，仅在 Modal、AlertDialog 或 Drawer 的背景进入或退出时跳过 backdrop-filter ，使 variant="blur" 在浮层打开后不再显得不透明（#7025）。

：在触屏设备上，仅在 Modal、AlertDialog 或 Drawer 的背景进入或退出时跳过 ，使 在浮层打开后不再显得不透明（#7025）。 Sheet ：浮层改用与 Modal、AlertDialog、Drawer 共享的 --z-index-overlay ，取代 z-50 ，使在 Modal 内打开的 Sheet 显示在其上方（#7006）。

：浮层改用与 Modal、AlertDialog、Drawer 共享的 ，取代 ，使在 Modal 内打开的 Sheet 显示在其上方（#7006）。 浮层底部 ：AlertDialog、Modal、Drawer 与 Sheet 的底部操作在一行放不下时自动换行，不再溢出面板（#7001）。

：AlertDialog、Modal、Drawer 与 Sheet 的底部操作在一行放不下时自动换行，不再溢出面板（#7001）。 Table ：列宽调整手柄改为 24px 宽、全高的点击区域，并提升至下一个表头之上，远端一半不再被遮挡。可见的分隔线改由 ::before 绘制，并在 RTL 下保持在列边缘居中（#7007）。

：列宽调整手柄改为 24px 宽、全高的点击区域，并提升至下一个表头之上，远端一半不再被遮挡。可见的分隔线改由 绘制，并在 RTL 下保持在列边缘居中（#7007）。 ScrollShadow：当内容曾经溢出并被滚动、随后缩小到不再溢出时，清除滚动驱动的渐隐效果。此前 Chromium 与 WebKit 会在失效的滚动时间线上保留最后的渐隐值，导致边缘残留渐隐（#7015）。

样式 复制锚点链接

RTL 动画：ProgressBar 的不确定进度扫动与 Skeleton 的闪光效果在 RTL 下改为从右向左。每个动画只保留一个关键帧，并按通过 :dir(rtl) 设置的方向符号缩放，因此减少动效、自定义 --animate-skeleton 以及嵌套的 dir="ltr" 子树都能正常工作（#7023）。

文档 复制锚点链接

Storybook 复制锚点链接

主题示例 ：新增 Theming/Themes 故事，提供 Arcade 与 Ledger 两套示例主题，通过令牌与 BEM 覆盖重新设计组件样式（#7017）。

：新增 Theming/Themes 故事，提供 Arcade 与 Ledger 两套示例主题，通过令牌与 BEM 覆盖重新设计组件样式（#7017）。 语言：在语言切换器中新增波斯语与乌尔都语，两者的 React Aria 文案回退为英文（#7023）。

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感谢所有为本次发布做出贡献的人！