@heroui/react 内置与版本匹配的文档、heroui-theming 代理技能、tailwind-variants 4、ToggleButton fullWidth、Sheet 在模态框内的层级、可换行的浮层底部操作、更易操作的 Table 列宽调整手柄、RTL 下的进度条与骨架屏动画，以及 Checkbox、Menu、ListBox、模糊背景与 ScrollShadow 修复。
补丁版本：
@heroui/react 现在随包附带与版本匹配的 Markdown 文档，供编码代理读取；全新的
heroui-theming 技能让代理可以重新设计 HeroUI 样式或创建完整主题（使用代理定制主题）。
@heroui/react 与
@heroui/styles 升级至
tailwind-variants@4.0.2。ToggleButton 新增
fullWidth 属性；Sheet 改用共享的浮层 z-index，因此可以显示在 Modal 之上；Modal、AlertDialog、Drawer 与 Sheet 的底部操作在空间不足时会换行而不再溢出。ProgressBar 与 Skeleton 的动画在 RTL 下会按阅读方向扫动。本版本还加宽了 Table 列宽调整手柄的点击区域，修复 Checkbox 不确定状态填充的闪烁，让 Dropdown 菜单与 ListBox 选项中的图标和长标签保持正常布局，让触屏设备上的
variant="blur" 背景保持模糊，并修复内容不再溢出时 ScrollShadow 残留的渐隐效果。
安装
升级到最新版本：
tailwind-variants 4。
@heroui/react 与
@heroui/styles 会从
tailwind-variants 重新导出
tv、
cn 与
VariantProps，本版本将其从
3.3.1 升级至
4.0.2。在 v4 中，向根入口的
tv() 传入非空的
twMergeConfig 会在运行时抛出
TypeError。如果你向
tv() 传入
twMergeConfig，请改为从
tailwind-variants/config 引入
tv。此外，v4 更严格的类型可能会拒绝部分 v3 接受的
tv() 配置。
依赖
- tailwind-variants：将
@heroui/react与
@heroui/styles升级至
tailwind-variants@4.0.2。HeroUI 内部的
tv封装改为
createTV({twMerge: false})，类名合并仍与之前一样保持关闭，并移除不再使用的
tailwind-mergeRollup external。无论从 HeroUI 还是从
tailwind-variants引入
tv，只要向
tv()传入
twMergeConfig，都请改为从
tailwind-variants/config引入
tv；根入口现在会抛出
TypeError（#6996、#7010）。
- 工具链：将 Tailwind CSS 升级至
4.3.5、Vitest 升级至
5.1.1、Storybook 升级至
10.6.8，并更新其他开发依赖（#7004、d7f820d、#7035）。
- 安全：从构建工具链中移除存在漏洞的
deepmerge（GHSA-gcqx-w48m-w2h4），并从文档站移除未使用的
@vercel/og依赖（GHSA-wx4j-mvgx-mqwp）（#6997）。将开发工具链升级至已修复漏洞的
minimatch@11与
glob@14（GHSA-g3hv-75wg-m249、GHSA-3g3m-2fjr-6pw4）（#7029）。
新功能
- 包内文档：
@heroui/react现在在
node_modules/@heroui/react/docs/下以 Markdown 形式附带文档，包括
llms.txt索引以及组件和指南页面，在发布时由文档站生成。编码代理可以离线读取与项目所装版本一致的文档。在
AGENTS.md或
CLAUDE.md中让代理先读取
docs/llms.txt；参见 LLMs.txt（#7017）。
- heroui-theming 技能：新的代理技能，支持通过令牌、BEM 覆盖以及具名的亮色与暗色主题进行全局定制和完整主题创作，适用于 React 或任意框架。使用
curl -fsSL https://heroui.com/install | bash -s heroui-theming安装；参见 使用代理定制主题（#7017）。
- heroui-react 技能：当项目依赖
@heroui/react时，从已安装的包中读取组件文档与指南，否则回退到 heroui.com（#7017）。
- ToggleButton：新增
fullWidth，让按钮撑满容器宽度。适用于所有
variant与
size，对应
toggle-button--full-width修饰符（#7012）。
错误修复
- Checkbox：始终挂载不确定状态指示器，使其填充在不确定状态变化时淡入淡出而不再闪烁，包括 Table 中的全选复选框（#7019）。
- Menu 与 ListBox 选项：防止图标被压缩，并让长标签（包括标签与描述组合中的标签）换行而不再溢出选项，适用于 Menu、Dropdown、ListBox 与 Select（#7034）。
- 模糊背景：在触屏设备上，仅在 Modal、AlertDialog 或 Drawer 的背景进入或退出时跳过
backdrop-filter，使
variant="blur"在浮层打开后不再显得不透明（#7025）。
- Sheet：浮层改用与 Modal、AlertDialog、Drawer 共享的
--z-index-overlay，取代
z-50，使在 Modal 内打开的 Sheet 显示在其上方（#7006）。
- 浮层底部：AlertDialog、Modal、Drawer 与 Sheet 的底部操作在一行放不下时自动换行，不再溢出面板（#7001）。
- Table：列宽调整手柄改为 24px 宽、全高的点击区域，并提升至下一个表头之上，远端一半不再被遮挡。可见的分隔线改由
::before绘制，并在 RTL 下保持在列边缘居中（#7007）。
- ScrollShadow：当内容曾经溢出并被滚动、随后缩小到不再溢出时，清除滚动驱动的渐隐效果。此前 Chromium 与 WebKit 会在失效的滚动时间线上保留最后的渐隐值，导致边缘残留渐隐（#7015）。
样式
- RTL 动画：ProgressBar 的不确定进度扫动与 Skeleton 的闪光效果在 RTL 下改为从右向左。每个动画只保留一个关键帧，并按通过
:dir(rtl)设置的方向符号缩放，因此减少动效、自定义
--animate-skeleton以及嵌套的
dir="ltr"子树都能正常工作（#7023）。
文档
- 文档改版：全新的文档外壳，包含顶部操作与外观切换器、按类别分组的侧边栏、组件预览旁的交互式属性控件，以及带筛选的 Cmd+K 搜索。组件索引同时列出免费与 Pro 组件；展示页面已移除，旧的
/showcase链接会重定向到入门页面（#7020）。
- 使用代理定制主题：新增指南，介绍如何借助编码代理全局定制 HeroUI 并创建完整主题，并在 LLMs.txt 与 Agent Skills 页面中说明包内文档（#7017）。
- DESIGN.md：发布 React 与 Native 的默认主题
DESIGN.md文件，并为 CLI 的
design-md命令补充文档。参见 DESIGN.md 与 CLI（#6905、#6992、#6994）。
- Web 与 Native 切换：在 Web 与 Native 文档之间切换时保留当前页面（#7011）。
- 搜索：当搜索内容像一个问题时优先列出 Ask AI，并移除搜索对话框中的分隔线（#6990、#6991）。
Storybook
- 主题示例：新增 Theming/Themes 故事，提供 Arcade 与 Ledger 两套示例主题，通过令牌与 BEM 覆盖重新设计组件样式（#7017）。
- 语言：在语言切换器中新增波斯语与乌尔都语，两者的 React Aria 文案回退为英文（#7023）。
链接
贡献者
感谢所有为本次发布做出贡献的人！